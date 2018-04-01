روسيا تحسم الاتفاق لجلاء جيش الاسلام من دوما الى أدلب

الغوطة تحت السيطرة الروسية السورية وخالية من المعارضة للمرة الأولى

دوما‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬مفاوضات‭ ‬شاقة،‭ ‬حسمت‭ ‬روسيا‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬لإجلاء‭ ‬المقاتلين‭ ‬والمدنيين‭ ‬الراغبين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬تسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬ما‭ ‬يمهد‭ ‬الطريق‭ ‬أمام‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬لاستعادة‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭.‬

ويأتي‭ ‬الاتفاق‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬مواصلته‭ ‬القتال‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬مدن‭ ‬وبلدات‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‮»‬‭ ‬إثر‭ ‬انتهاء‭ ‬ثاني‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬التي‭ ‬شكلت‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2012‭ ‬معقلاً‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭.‬

ولطالما‭ ‬شكلت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬هدفاً‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬كونها‭ ‬تّعد‭ ‬احدى‭ ‬بوابات‭ ‬دمشق،‭ ‬وتُعد‭ ‬خسارتها‭ ‬ضربة‭ ‬قاصمة‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬الأحد‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬نهائي‮»‬‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وفصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬يقضي‭ ‬‮«‬بخروج‭ ‬مقاتلي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬والمدنيين‭ ‬الراغبين‭ ‬إلى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬الشرطة‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬الى‭ ‬المدينة‮»‬‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬أولى‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تعود‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬إليها‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬الوطن،‭ ‬المقربة‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬السورية،‭ ‬الأحد‭ ‬نقلاً‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬ديبلوماسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬تم‮»‬،‭ ‬مرجحة‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬تنفيذه‭ ‬بتسليم‭ ‬السلاح‭ ‬الثقيل‭ ‬قبل‭ ‬مغادرة‭ ‬المدينة‭.‬

وتركزت‭ ‬المفاوضات‭ ‬التي‭ ‬تستمر‭ ‬منذ‭ ‬فترة،‭ ‬مؤخراً‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬لتنتهي‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬خروجه‭ ‬إلى‭ ‬منطقتي‭ ‬جرابلس‭ ‬والباب‭ ‬الواقعتين‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬موالية‭ ‬لتركيا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭.‬

وتحدث‭ ‬الإعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬‮«‬أنباء‭ ‬حول‭ ‬التوصل‭ ‬لاتفاق‭ ‬يقضي‭ ‬بخروج‭ ‬الإرهابيين‭ ‬من‭ ‬دوما‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬لجيش‭ ‬الإسلام‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭.‬

وكانت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عززت‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دوما‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المفاوضات‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعمل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭.‬

ولطالما‭ ‬كرر‭ ‬قادة‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬رفضهم‭ ‬أي‭ ‬حل‭ ‬يتضمن‭ ‬اجلاءهم‭ ‬الى‭ ‬أي‭ ‬منطقة‭ ‬أخرى‭.‬

وإثر‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬عنيف‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ترافق‭ ‬لاحقاً‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬برية،‭ ‬ضيقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬تدريجيا‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وقسمت‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭. ‬وبعدما‭ ‬ازداد‭ ‬الضغط‭ ‬عليها،‭ ‬دخلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬منفردة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬انتهت‭ ‬باجلاء‭ ‬من‭ ‬جيبي‭ ‬حرستا‭ ‬وجنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

وانتهت‭ ‬السبت‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬جنوب‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بخروج‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭. ‬وكان‭ ‬تم‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬إجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4600‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬حرستا‭.‬

وباتت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬بذلك‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬إثر‭ ‬الهجوم‭ ‬العنيف‭ ‬الذي‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مدني‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭.‬

الموت‭ ‬أو‭ ‬الخروج‭ ‬

خلال‭ ‬المفاوضات،‭ ‬تعرض‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬لضغوط‭ ‬داخلية‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬دوما‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬باتفاق‭ ‬يحمي‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭.‬

وقال‭ ‬حسن‭ ‬أبو‭ ‬راتب‭ (‬30‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬طبعاً‭ ‬الخروج‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬ابقى‭ ‬هنا،‭ ‬لم‭ ‬يبق‭ ‬مكان‭ ‬نجلس‭ ‬فيه‮»‬‭ ‬جراء‭ ‬الدمار‭ ‬الذي‭ ‬لحق‭ ‬بدوما‭ ‬خلال‭ ‬الهجوم‭ ‬الأخير‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لا‭ ‬أريد‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬النظام،‭ ‬افضل‭ ‬التوجه‭ ‬إلى‭ ‬ادلب‮»‬‭.‬

في‭ ‬المقابل،‭ ‬يفضل‭ ‬آخرون‭ ‬البقاء‭. ‬وقال‭ ‬هيثم‭ ‬بكار‭ (‬38‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ناشط‭ ‬إعلامي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬‮«‬ما‭ ‬اتمناه‭ ‬هو‭ ‬ألا‭ ‬أخرج‭ ‬من‭ ‬بيتي،‭ ‬لأن‭ ‬الواحد‭ ‬اذا‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬بيته‭ ‬كأن‭ ‬يخرج‭ ‬من‭ ‬روحه‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬اذا‭ ‬خيرونا‭ ‬بين‭ ‬الموت‭ ‬او‭ ‬الخروج،‭ ‬فهذا‭ ‬موضوع‭ ‬آخر،‭ ‬نريد‭ ‬ضمانات‭ ‬من‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬ومن‭ ‬اوروبا‭ ‬تحمي‭ ‬وجودنا‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬الاتفاق‭ ‬النهائي‭ ‬حول‭ ‬دوما‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬تنفيذ‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬جزئي‭ ‬منها‭ ‬تتضمن‭ ‬إخراج‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬نشطاء‭ ‬وأطباء‭ ‬وجرحى‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬عائلات‭ ‬مقاتلين‭ ‬من‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭.‬

ودوما‭ ‬هي‭ ‬اكبر‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وهي‭ ‬ترتدي‭ ‬أهمية‭ ‬رمزية‭ ‬كبيرة‭ ‬لحركة‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬ضد‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

وقال‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬المعهد‭ ‬الأميركي‭ ‬للأمن‭ ‬نيك‭ ‬هيراس‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دوما‭ ‬هي‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬تجذر‭ ‬فيه‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬ضد‭ ‬قوات‭ ‬الأسد،‭ ‬والأخير‭ ‬عازم‭ ‬على‭ ‬اقتلاعه‭ ‬سواء‭ ‬عبر‭ ‬اتفاق‭ ‬اجلاء‭ ‬أو‭ ‬عبر‭ ‬القصف‮»‬‭.‬

‭ ‬‮«‬ضربة‭ ‬قاصمة‮»‬

تشهد‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬يقيم‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬الآلاف‭ ‬تدفق‭ ‬نازحين‭ ‬منها‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرة‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬تنقلهم‭ ‬الى‭ ‬مراكز‭ ‬ايواء‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭.‬

وخرج‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬عبر‭ ‬الممرات‭ ‬‮«‬الأمنة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬حددتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عند‭ ‬مداخل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬باتجاه‭ ‬مناطق‭ ‬سيطرتها،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

ولطالما‭ ‬حظيت‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بأهمية‭ ‬رمزية‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الاحتجاجات‭ ‬الشعبية‭ ‬ضد‭ ‬نظام‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2011،‭ ‬التي‭ ‬سرعان‭ ‬ما‭ ‬تحولت‭ ‬الى‭ ‬نزاع‭ ‬مدمر‭ ‬تسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬350‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭.‬

وشكل‭ ‬وجود‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬فيها‭ ‬دائما‭ ‬تهديداً‭ ‬للعاصمة‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭ ‬لسقوط‭ ‬قذائف‭ ‬اوقع‭ ‬مئات‭ ‬الضحايا‭.‬