أحمد يوسف مستشار هنيه لـ (الزمان):فعاليات يوم الارض تستمر حتى 15 مايو

تبادل اتهامات بين إردوغان ونتانياهو حول المواجهات في غزة

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اتهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬الاحد‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬بانه‭ ‬‮«‬ارهابي‮»‬‭ ‬بعدما‭ ‬رفض‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬ان‭ ‬يتلقى‭ ‬جيشه‭ ‬‮«‬دروسا‭ ‬حول‭ ‬الاخلاق‮»‬‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬حول‭ ‬المواجهات‭ ‬الدامية‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬الجمعة‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واسرائيل‭. ‬وقال‭ ‬اردوغان‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬متلفز‭ ‬امام‭ ‬انصاره‭ ‬في‭ ‬أضنة‭ ‬بجنوب‭ ‬البلاد‭ ‬‮«‬انت‭ ‬محتل‭ ‬يا‭ ‬نتانياهو‭ ‬وبوصفك‭ ‬محتلا‭ ‬انت‭ ‬موجود‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الارض‭. ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬انت‭ ‬ارهابي‮»‬‭. ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬احمد‭ ‬يوسف‭ ‬المستشار‭ ‬السابق‭ ‬لاسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬ورئيس‭ ‬بيت‭ ‬الحكمه‭ ‬الفلسطينى‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ ‬امس‭ ‬ان‭ ‬فعاليات‭ ‬يوم‭ ‬الارض‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬15‭ ‬مايو‭ ‬ذكرى‭ ‬النكبه‭ ‬بمختلف‭ ‬الاشكال‭ ‬،واضاف‭ ‬ان‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الجماهير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬اتخذتها‭ ‬الاداره‭ ‬الامريكية‭ ‬مؤخرا‭ ‬ضد‭ ‬قضية‭ ‬اللاجئين‭ ‬فيما‭ ‬اشار‭ ‬السفير‭ ‬الفلسطينى‭ ‬بالقاهره‭ ‬دياب‭ ‬اللوح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاص‭ ‬للزمان‭ ‬اننا‭ ‬سنطرق‭ ‬كل‭ ‬الابواب‭ ‬لعزل‭ ‬اسرائيل‭ ‬سياسيا‭ ‬،واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬التحرك‭ ‬الفلسطينى‭ ‬لن‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬مؤكدا‭ ‬اللجوء‭ ‬الى‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬الاخرى‭ ‬لكشف‭ ‬الممارسات‭ ‬العدوانية‭ ‬لاسرائيل‭ ‬التى‭ ‬تتنافى‭ ‬مع‭ ‬القوانين‭ ‬الدولية‭ ‬وعن‭ ‬الموقف‭ ‬المصرى‭ ‬اكد‭ ‬اللوح‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقا‭ ‬مستمرا‭ ‬بين‭ ‬القيادتين‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والمصرية‭ ‬والتى‭ ‬تدعم‭ ‬الحقوق‭ ‬الفلسطينية‭ ‬فى‭ ‬المحافل‭ ‬كافة‭ . ‬

‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬دبلوماسى‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬اجرت‭ ‬فى‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬حيث‭ ‬طالبتها‭ ‬مصر‭ ‬بضبط‭ ‬النفس‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تعطى‭ ‬اسرائيل‭ ‬مبرر‭ ‬لتوسيع‭ ‬عدوانها‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬وجه‭ ‬اسامة‭ ‬العبد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدينية‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬المصري‭ ‬انتقادات‭ ‬حادة‭ ‬الى‭ ‬منظمات‭ ‬حقوق‭ ‬الانسان‭ ‬التى‭ ‬تعاملت‭ ‬بازدواجية‭ ‬فى‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬المذبحة‭ ‬التى‭ ‬نفذتها‭ ‬اسرائيل‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬واكد‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشئون‭ ‬الدينية‭ ‬ان‭ ‬حق‭ ‬العوده‭ ‬امر‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنازل‭ ‬عنه‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬او‭ ‬غيرها‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الاحتفال‭ ‬بيوم‭ ‬الارض‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬يكتسب‭ ‬اهمية‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬قرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ونقل‭ ‬سفارتها‭ ‬الى‭ ‬اسرائيل‭ ‬وتصاعد‭ ‬الاجراءات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى