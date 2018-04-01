أحمد يوسف مستشار هنيه لـ (الزمان):فعاليات يوم الارض تستمر حتى 15 مايو

تبادل اتهامات بين إردوغان ونتانياهو حول المواجهات في غزة
انقرة- توركان اسماعيل
القاهرة – مصطفى عمارة
اتهم الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد بنيامين نتانياهو بانه «ارهابي» بعدما رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي ان يتلقى جيشه «دروسا حول الاخلاق» من تركيا حول المواجهات الدامية التي وقعت الجمعة مع الفلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل. وقال اردوغان في خطاب متلفز امام انصاره في أضنة بجنوب البلاد «انت محتل يا نتانياهو وبوصفك محتلا انت موجود على هذه الارض. في الوقت نفسه انت ارهابي». فيما اكد د/ احمد يوسف المستشار السابق لاسماعيل هنية ورئيس بيت الحكمه الفلسطينى فى اتصال هاتفى مع الزمان امس ان فعاليات يوم الارض سوف تستمر حتى يوم 15 مايو ذكرى النكبه بمختلف الاشكال ،واضاف ان رد فعل الجماهير الفلسطينية جاء ردا على الاجراءات التى اتخذتها الاداره الامريكية مؤخرا ضد قضية اللاجئين فيما اشار السفير الفلسطينى بالقاهره دياب اللوح فى تصريحات خاص للزمان اننا سنطرق كل الابواب لعزل اسرائيل سياسيا ،واشار الى ان التحرك الفلسطينى لن يقف عند مجلس الامن مؤكدا اللجوء الى المؤسسات الدولية الاخرى لكشف الممارسات العدوانية لاسرائيل التى تتنافى مع القوانين الدولية وعن الموقف المصرى اكد اللوح ان هناك تنسيقا مستمرا بين القيادتين الفلسطينية والمصرية والتى تدعم الحقوق الفلسطينية فى المحافل كافة .
فى السياق ذاته كشف مصدر دبلوماسى رفيع المستوى فى تصريحات للزمان ان مصر اجرت فى الساعات الاخيرة اتصالات مع الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حركة حماس حيث طالبتها مصر بضبط النفس حتى لا تعطى اسرائيل مبرر لتوسيع عدوانها ضد الشعب الفلسطينى.
فيما وجه اسامة العبد رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب المصري انتقادات حادة الى منظمات حقوق الانسان التى تعاملت بازدواجية فى التعامل مع المذبحة التى نفذتها اسرائيل ضد الشعب الفلسطينى واكد رئيس لجنة الشئون الدينية ان حق العوده امر لا يمكن التنازل عنه سواء من خلال الاتفاقيات او غيرها واضاف ان الاحتفال بيوم الارض هذا العام يكتسب اهمية خاصة بعد قرار الولايات المتحدة ونقل سفارتها الى اسرائيل وتصاعد الاجراءات الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى