16 قتيلًا في معارك كشمير الهندية

سريناغار‭ (‬الهند‭)‬‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قتل‭ ‬16‭ ‬شخصا‭ ‬بينهم‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬هنود‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬كشمير‭ ‬الهندية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬اكثر‭ ‬المعارك‭ ‬ضراوة‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬هيمالايا‭ ‬المضطربة‭.‬

وأدت‭ ‬اشتباكات‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬سريناغار،‭ ‬المدينة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المقسمة‭ ‬بين‭ ‬الهند‭ ‬وباكستان‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬الاستعمار‭ ‬البريطاني‭ ‬عام‭ ‬1947‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬هنود‭ ‬و11‭ ‬مسلحا‭.‬

وقتل‭ ‬ايضا‭ ‬مدنيان‭ ‬واصيب‭ ‬اخرون‭ ‬حين‭ ‬اطلقت‭ ‬الشرطة‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬الاف‭ ‬من‭ ‬المتظاهرين‭ ‬رشقوا‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬بالحجارة‭ ‬واطلقوا‭ ‬شعارات‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكم‭ ‬الهندي‭. ‬وقتل‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬وجنديان‭ ‬هنديان‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬دراغاد‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬سريناغار،‭ ‬حيث‭ ‬حلقت‭ ‬مروحيات‭ ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬منخفض‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬المعارك‭. ‬وقتل‭ ‬آخر‭ ‬قالت‭ ‬السلطات‭ ‬الهندية‭ ‬إنه‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬تبادل‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬اخرى‭. ‬وقالت‭ ‬الشرطة‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تتعرض‭ ‬لاطلق‭ ‬نار‭ ‬من‭ ‬مسلحين‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬كاتشدورا،‭ ‬حيث‭ ‬اسفرت‭ ‬المواجهات‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬جندي‭ ‬وثلاثة‭ ‬مسلحين،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬المحلية‭ ‬شيش‭ ‬بول‭ ‬فايد‭ .‬

وقال‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬سوايام‭ ‬براكاش‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬انها‭ ‬عملية‭ ‬كبيرة‭. ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬القتال‭ ‬مستمرا‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دانت‭ ‬باكستان‭ ‬أحداث‭ ‬العنف‭ ‬الأخيرة‭ ‬واعتبرت‭ ‬انها‭ ‬‮«‬موجة‭ ‬قتل‭ ‬مجنونة‮»‬‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القتلى‭ ‬من‭ ‬الابرياء‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الباكستانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬الأفعال‭ ‬الجبانة‭ ‬للقوات‭ (‬الهندية‭) ‬المحتلة‭ ‬ستؤدي‭ ‬فقط‭ ‬الى‭ ‬تشديد‭ ‬عزيمة‭ ‬سكان‭ ‬كشمير‮»‬‭.‬

ومنذ‭ ‬العام‭ ‬1989،‭ ‬تقاتل‭ ‬جماعات‭ ‬انفصالية‭ ‬مسلحة‭ ‬القوات‭ ‬الهندية‭ ‬في‭ ‬شطر‭ ‬كشمير‭ ‬الذي‭ ‬تنشر‭ ‬فيه‭ ‬الهند‭ ‬نحو‭ ‬نصف‭ ‬مليون‭ ‬جندي،‭ ‬مطالبة‭ ‬بالاستقلال‭ ‬او‭ ‬الحاق‭ ‬المنطقة‭ ‬بباكستان‭.‬

وكان‭ ‬2017‭ ‬العام‭ ‬الاكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬حيث‭ ‬قتل‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬مقاتل‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬لمكافحة‭ ‬التمرد‭.‬

وتصاعدت‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬مع‭ ‬مقتل‭ ‬46‭ ‬مقاتلا‭ ‬في‭ ‬الاشهر‭ ‬الثلاثة‭ ‬الاولى‭ ‬من‭ ‬العام‭.‬

والشهر‭ ‬الماضي‭ ‬قتل‭ ‬خمسة‭ ‬مقاتلين‭ ‬لم‭ ‬تحدد‭ ‬هوياتهم‭ ‬وخمسة‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬في‭ ‬اشتباكات‭ ‬مسلحة‭ ‬عنيفة‭ ‬استمرت‭ ‬ثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الغابات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كشمير‭.‬

وتتهم‭ ‬نيودلهي‭ ‬اسلام‭ ‬اباد‭ ‬بارسال‭ ‬مقاتلين‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬من‭ ‬جماعة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬محمد‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬لمهاجمة‭ ‬قواتها‭ ‬المتمركزة‭ ‬في‭ ‬الشطر‭ ‬الهندي‭ ‬من‭ ‬كشمير،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬تنفيه‭ ‬باكستان‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ ‬إنها‭ ‬توفر‭ ‬دعما‭ ‬دبلوماسيا‭ ‬فقط‭ ‬لسكان‭ ‬كشمير‭ ‬الساعين‭ ‬لحق‭ ‬تقرير‭ ‬المصير‭.‬