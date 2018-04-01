مقتل قيادي لجماعة موالية لداعش في تونس

تونس‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التونسية‭ ‬صباح‭ ‬الاحد‭ ‬ان‭ ‬قياديا‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬‮«‬جند‭ ‬الخلافة‮»‬‭ ‬التابع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قتل‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القصرين‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬‮«‬تمكنت‭ ‬بعد‭ ‬ملاحظة‭ ‬تسلل‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬بإتجاه‭ ‬احد‭ ‬التجمعات‭ ‬السكنية‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬حاسي‭ ‬الفريد‭ (…) ‬من‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬عنصر‭ ‬إرهابي‭ ‬قيادي‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬افراد‭ ‬المجموعة‭ ‬جرحوا‭ ‬في‭ ‬العملية‭. ‬واضافت‭ ‬انها‭ ‬كانت‭ ‬تتابع‭ ‬‮«‬تحركات‭ ‬العناصر‭ ‬الارهابية‭ ‬التابعة‭ ‬لتنظيم‭ ‬جند‭ ‬الخلافة‭ ‬التابع‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‮»‬،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬العناصر‭ ‬الارهابية‮»‬‭ ‬دهموا‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬تمركزهم‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬جبل‭ ‬السلوم‭ ‬القريبة‭.‬

وقالت‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لاحق‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الارهابي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬القضاء‭ ‬عليه‭ ‬يُدعى‭ ‬‮«‬شوقي‭ ‬الفقراوي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬حقه‭ ‬25‭ ‬قرار‭ ‬تفتيش‭ (‬مذكرة‭ ‬توقيف‭) ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬إرهابية‭ ‬منها‭ ‬الاعتداء‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬لطفي‭ ‬بن‭ ‬جدو‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬القصرين‭ ‬في‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬2014‭ ‬والتي‭ ‬قتل‭ ‬فيه‭ ‬اربعة‭ ‬شرطيين‮»‬‭.‬

واوضحت‭ ‬انه‭ ‬شارك‭ ‬ايضا‭ ‬‮«‬في‭ ‬عمليات‭ ‬ارهابية‭ ‬استهدفت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬والجيش‭ ‬في2014‭ ‬و2015‭ ‬ومحاولة‭ ‬اغتيال‭ ‬نائب‭ ‬بالمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬التأسيسي‭ ‬في‭ ‬2014‮»‬‭.‬

والتحق‭ ‬الفقراوي‭ ‬في‭ ‬2014‭ ‬‮«‬بكتيبة‭ ‬عقبة‭ ‬بن‭ ‬نافع‭ ‬الإرهابية‭ ‬بجبال‭ ‬القصرين‭ ‬ثم‭ ‬انشق‭ ‬عنها‭ ‬ليلتحق‭ ‬بتنظيم‭ ‬جند‭ ‬الخلافة‭ ‬المنضوي‭ ‬تحت‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الارهابي‮»‬،‭ ‬وفقا‭ ‬للوزارة‭.‬

كما‭ ‬انه‭ ‬‮«‬متهم‭ ‬برصد‭ ‬الدوريات‭ ‬الأمنية‭ ‬والعسكرية‭ ‬لاستهدافها‭ ‬وزرع‭ ‬الألغام‭ ‬وتفخيخ‭ ‬المسالك‭ ‬الجبلية‭ ‬بجبال‭ ‬القصرين‭ ‬والمغيلة‭ ‬وترويع‭ ‬المواطنين‭ ‬وترهيبهم‭ ‬والاستيلاء‭ ‬على‭ ‬مؤونتهم‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدر‭ ‬نفسه‭.‬

وضبطت‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬خلال‭ ‬العملية‭ ‬سلاحا‭ ‬رشاشا‭ ‬وخمسة‭ ‬مخازن‭ ‬وكمية‭ ‬من‭ ‬الذخيرة‭ ‬لم‭ ‬تحددها‭ ‬ومبلغا‭ ‬من‭ ‬العملة‭ ‬التونسية‭.‬

ولفتت‭ ‬الوزارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬العملية‭ ‬تأتي‭ ‬بعد‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬عنصرين‭ ‬إرهابيين‮»‬‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بن‭ ‬قردان‭(‬جنوب‭) ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬الفائت‭. ‬وفجر‭ ‬شخص‭ ‬يشتبه‭ ‬بأنه‭ ‬جهادي‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬وقُتل‭ ‬آخر‭ ‬خلال‭ ‬مطاردتهما‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬التونسية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بن‭ ‬قردان‭ ‬الحدودية‭ ‬مع‭ ‬ليبيا،‭ ‬بعد‭ ‬سنتين‭ ‬من‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنه‭ ‬جهاديون‭ ‬مسلحون‭ ‬على‭ ‬بن‭ ‬قردان‭ ‬واستهدفوا‭ ‬خلاله‭ ‬منشآت‭ ‬أمنية‭. ‬وأحيت‭ ‬تونس‭ ‬قبل‭ ‬ايام‭ ‬ذكرى‭ ‬أحداث‭ ‬بن‭ ‬قردان‭ ‬عندما‭ ‬هاجم‭ ‬جهاديون‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬2016‭ ‬مقار‭ ‬أمنية‭ ‬وقتلوا‭ ‬13‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬القوى‭ ‬الامنية‭ ‬وسبعة‭ ‬مدنيين‭. ‬وقتلت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬55‭ ‬جهاديا‭. ‬وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬يوسف‭ ‬الشاهد‭ ‬يوم‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬‮«‬يوما‭ ‬وطنيا‭ ‬للإنتصار‭ ‬على‭ ‬الإرهاب‮»‬‭.‬

وشهد‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬تحسنا‭ ‬ملحوظا‭ ‬وفقا‭ ‬للسلطات‭ ‬التي‭ ‬تدعو‭ ‬رغم‭ ‬ذلك‭ ‬الى‭ ‬التيقظ‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬حالة‭ ‬الطوارئ‭ ‬سارية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2015‭. ‬وقرر‭ ‬الرئيس‭ ‬التونسي‭ ‬الباجي‭ ‬قائد‭ ‬السبسي‭ ‬تمديدها‭ ‬مؤخرا‭ ‬سبعة‭ ‬أشهر‭ ‬إضافية‭.‬