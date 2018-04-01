البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي والكويت تخسر 15 عاملاً في النفط

بيروت- الكويت – الزمان
اعلنت البحرين الاحد اكتشافها لاكبر حقل للنفط والغاز في تاريخها، بحسب ما اوردت وكالة الانباء الرسمية، من دون ان تحدد حجم الاحتياطات في الحقل.
ونقلت الوكالة عن مسؤولين تقدير كمياته «بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق». وقالت الوكالة ان هذا اول اكتشاف في البلاد منذ عام 1932، تاريخ تدشين اول بئر للنفط فيها. وتعاني البحرين من شح الموارد وتفيد من التسهيلات المالية لدول المنطقة. وتملك البحرين حاليا حقلا واحدا للنفط، مع احتياطات من النفط الخام تقدر بمئات ملايين البراميل. وتنتج المملكة الصغيرة منه 50 ألف برميل يوميا.
كما انها تنتج 150 ألف برميل اضافي من حقل ابوسعفة الذي تشترك فيه مع السعودية لتلبية معظم احتياجاتها النفطية. وفي قطاع النفط الخليجي ايضا ، لقي 15 عاملا في القطاع النفطي الاحد مصرعهم اثر حادث اصطدام بين حافلتين كانتا تسيران في اتجاهين معاكسين، بالقرب من مقر شركة نفطية كويتية جنوب البلاد.
وقال مدير العلاقات العامة في الادارة العامة للإطفاء العقيد خليل الامير لوكالة فرانس برس إن أغلب الضحايا يحملون جنسيات دول آسيوية ويعملون في شركة «برقان» النفطية. من جهته، اعلن مدير العلاقات العامة في شركة نفط الكويت، محمد البصري ان سبعة من القتلى هم من الهنود، وخمسة من المصريين بالاضافة الى ثلاثة باكستانيين. واصيب هنديان احدهما في حالة خطرة بالاضافة الى كويتي في الحادث.
ووقع الحادث قرب مقر الشركة على بعد حوالى 30 كلم جنوب العاصمة الكويتية.