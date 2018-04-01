البحرين تعلن اكتشاف أكبر حقل نفطي والكويت تخسر 15 عاملاً في النفط

بيروت‭- ‬الكويت‭ – ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬اعلنت‭ ‬البحرين‭ ‬الاحد‭ ‬اكتشافها‭ ‬لاكبر‭ ‬حقل‭ ‬للنفط‭ ‬والغاز‭ ‬في‭ ‬تاريخها،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬الرسمية،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬تحدد‭ ‬حجم‭ ‬الاحتياطات‭ ‬في‭ ‬الحقل‭.‬

ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬تقدير‭ ‬كمياته‭ ‬‮«‬بأضعاف‭ ‬حقل‭ ‬البحرين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتشاف‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الغاز‭ ‬العميق‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬الوكالة‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬اول‭ ‬اكتشاف‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1932،‭ ‬تاريخ‭ ‬تدشين‭ ‬اول‭ ‬بئر‭ ‬للنفط‭ ‬فيها‭. ‬وتعاني‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬شح‭ ‬الموارد‭ ‬وتفيد‭ ‬من‭ ‬التسهيلات‭ ‬المالية‭ ‬لدول‭ ‬المنطقة‭. ‬وتملك‭ ‬البحرين‭ ‬حاليا‭ ‬حقلا‭ ‬واحدا‭ ‬للنفط،‭ ‬مع‭ ‬احتياطات‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬تقدر‭ ‬بمئات‭ ‬ملايين‭ ‬البراميل‭. ‬وتنتج‭ ‬المملكة‭ ‬الصغيرة‭ ‬منه‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭.‬

كما‭ ‬انها‭ ‬تنتج‭ ‬150‭ ‬ألف‭ ‬برميل‭ ‬اضافي‭ ‬من‭ ‬حقل‭ ‬ابوسعفة‭ ‬الذي‭ ‬تشترك‭ ‬فيه‭ ‬مع‭ ‬السعودية‭ ‬لتلبية‭ ‬معظم‭ ‬احتياجاتها‭ ‬النفطية‭. ‬وفي‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬الخليجي‭ ‬ايضا‭ ‬،‭ ‬لقي‭ ‬15‭ ‬عاملا‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬النفطي‭ ‬الاحد‭ ‬مصرعهم‭ ‬اثر‭ ‬حادث‭ ‬اصطدام‭ ‬بين‭ ‬حافلتين‭ ‬كانتا‭ ‬تسيران‭ ‬في‭ ‬اتجاهين‭ ‬معاكسين،‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬شركة‭ ‬نفطية‭ ‬كويتية‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للإطفاء‭ ‬العقيد‭ ‬خليل‭ ‬الامير‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬أغلب‭ ‬الضحايا‭ ‬يحملون‭ ‬جنسيات‭ ‬دول‭ ‬آسيوية‭ ‬ويعملون‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬برقان‮»‬‭ ‬النفطية‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اعلن‭ ‬مدير‭ ‬العلاقات‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬نفط‭ ‬الكويت،‭ ‬محمد‭ ‬البصري‭ ‬ان‭ ‬سبعة‭ ‬من‭ ‬القتلى‭ ‬هم‭ ‬من‭ ‬الهنود،‭ ‬وخمسة‭ ‬من‭ ‬المصريين‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬ثلاثة‭ ‬باكستانيين‭. ‬واصيب‭ ‬هنديان‭ ‬احدهما‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬خطرة‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬كويتي‭ ‬في‭ ‬الحادث‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬قرب‭ ‬مقر‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالى‭ ‬30‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭ ‬الكويتية‭.‬