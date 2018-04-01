شهادات عربية لمناسبة صدور العدد 6000 لجريدة الزمان

عمرو موسى: تابعت الزمان وزيراً وأميناً عاماً للجامعة العربية
واصل أبو يوسف: للزمان مهنية عالية في متابعة الشأن الفلسطيني
عباس شومان: زيارة البزاز للأزهر كانت محطة مهمة
محمد العرابي: ليس غريباً التوجه القومي للقائمين على هذه الجريدة
مصطفى بكري: لجريدة الزمان دور مؤثر
موسى افشار: نقدر لجريدة الزمان دعمها نضال الشعوب الباحثة عن الحرية
محمد شاكر: الزمان تظهر مطالب الشعب السوري لا تفرط بمهنيتها
فراس الخالدي: متابعة دقيقة للشأن السوري
القاهرة- مصطفى عمارة
تحتفل جريدة الزمان بذكرى صدورعددها 6000 في رحاب مسيرتها الصحفية المستمرة عبر طبعتيها العراقية والدولية في بغداد ولندن . ومع هذه الوقفة الاستذكارية المهمة لمسيرة الزمان أبدى سياسيون عرب ومصريون فى استطلاع اجريناه معهم آراءهم في هذه الجريدة التي اجمعوا فيها على محافظتها على الحيادية المهنية طوال سنواتها المديدة بما جعل منها معلماً اعلامياً في العالمين العربي والاسلامي .
الزمان والقضية الفلسطينية
وفي هذا الاطار، قال واصل أبو يوسف الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية: انني أجريت عدة حوارات مع الزمان ولعل هذا راجع الى ما تتصف به تلك الجريدة من مهنية عالية، فضلا عن اهتمامها الخاص بالشأن الفلسطيني، وهو الامر الذي لاقى تقديراً لدى الفلسطينين كافة على اختلاف انتمائهم وتوجهاتهم. وقال خليل الحية القيادي بحركة حماس :انني اجريت مع الزمان حواراً منذ عدة سنوات، وعندما طلب مني مندوب الجريدة فى مصر مصطفى عمارة اجراء حوار آخر اثناء تواجدنا فى القاهرة منذ حوالى شهر فانني لم اتردد لانني اعلم مدى التوجه القومي لرئيس تحريرها د/ فاتح عبد السلام والذي تابعته فى عدد من البرامج بالاضافة الى ذلك فانها جريدة مهنية من الطراز الاولى لأنها تقف على مسافة واحدة مع الفصائل كافة.
الزمان وسوريا
وفي النطاق السوري قال د/ محمد شاكر القيادي بتيار الغد السوري انني اجريت اكثر من حوار مع جريدة الزمان ورغم ما تتصف به تلك الجريدة من حيادية الا ان انحياز الزمان لمتطلبات الشعب السوري في الحرية واضح رغم مهنيتها وحياديتها،وأضاف فراس الخالدي عضو منصة القاهرة فى مفاوضات جنيف ان جريدة الزمان تعد واحدة من ابرز الصحف العربية التى تجد الصدى الواضح لدى القارىء العربى بصفة عامة والقارئ السوري بصفه خاصة ، نظرا لما تتصف به من متابعة دقيقة ومهنية عالية وتوجه قومي واضح في الدفاع عن القضايا العربية.
الزمان ومصر والجامعة العربية
وعلى مستوى الساحة السياسية المصرية أعرب عمرو موسى الامين العام السابق لجامعة الدول العربية :انني وضمن عملي كوزير الخارجية المصرية وامين عام لجامعة الدول العربية سابقاً كنتُ أتابع بصفة مستمرة جريدة الزمان ،والتى اجريت معها اكثر من حوار ،ونقلت عني أكثر من تصريح ،واعتبر انّ الزمان تعد علامة بارزة فى تاريخ الصحافة العربية والتي اهتمت بالشان العربى بحيادية ومهنية عالية، واتمنى ان تستمر الزمان فى السنوات القادمة لأنّ الصحافة العربية بحاجة دائما لإظهارالحقيقة مجردة .
وقال مصطفى بكري عضو البرلمان المصري ورئيس تحرير جريدة الاسبوع المصرية ان الزمان تعد واحدة من ابرز الصحف العربية التى تقوم بدور مؤثرليس كما تفعل بعض الصحف التى تعمل لحساب قوى خارجية تريد التخريب في الوطن العربى.واكد السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري السابق ان اهتمام الزمان بالشان العربي وتوجهها القومي واضح وان كان هذا ليس بالغريب على التوجه القومى للقائمين على ادارتها ،وعلى راسهم الاستاذ سعد البزاز رئيس مجلس الادارة ود / فاتح عبد السلام رئيس التحرير.
فيما اكد عباس شومان وكيل الازهر انني اشكر القائمين على اداره الزمان لاهتمامهم الواضح بالدور الذي يلعبه الازهر فى نشر الفكر الوسطي ومحاربة الطائفية ولقد عكست زيارة الاستاذ سعد البزاز لشيخ الازهر ضمن وفد السياسيين العراقيين مدى تقدير رئيس مجلس ادارة الزمان لدور الازهر فى نشر الفكر الوسطي ومحاربة التشدد والتطرف . وأعرب موسى افشار الاعلامي الايراني، عن تقديره لجريدة الزمان ودورها فى دعم نضال الشعوب الباحثة عن الحرية وعلى راسها الشعب الايراني ونتمنى من الزمان ان تستمر في هذا الدعم فى المرحلة المقبله