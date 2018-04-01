شهادات عربية لمناسبة صدور العدد 6000 لجريدة الزمان

عمرو‭ ‬موسى‭:‬ تابعت‭ ‬الزمان‭ ‬وزيراً‭ ‬وأميناً‭ ‬عاماً‭ ‬للجامعة‭ ‬العربية‬

واصل‭ ‬أبو‭ ‬يوسف‭: ‬للزمان‭ ‬مهنية‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬متابعة‭ ‬الشأن‭ ‬الفلسطيني

‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭:‬ زيارة‭ ‬البزاز‭ ‬للأزهر‭ ‬كانت‭ ‬محطة‭ ‬مهمة

محمد‭ ‬العرابي‭:‬ ليس‭ ‬غريباً‭ ‬التوجه‭ ‬القومي‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الجريدة‭ ‬

مصطفى‭ ‬بكري‭:‬ لجريدة‭ ‬الزمان دور‭ ‬مؤثر‭

موسى‭ ‬افشار‭:‬ نقدر‭ ‬لجريدة‭ ‬الزمان‭ ‬دعمها‭ ‬نضال‭ ‬الشعوب‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬

محمد‭ ‬شاكر‭:‬ الزمان‭ ‬تظهر‭ ‬مطالب‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬ لا‭ ‬تفرط‭ ‬بمهنيتها‭ ‬

فراس‭ ‬الخالدي‭:‬ متابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬للشأن‭ ‬السوري‭ ‬

القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة

تحتفل‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬بذكرى‭ ‬صدورعددها‭ ‬6000‭ ‬في‭ ‬رحاب‭ ‬مسيرتها‭ ‬الصحفية‭ ‬المستمرة‭ ‬عبر‭ ‬طبعتيها‭ ‬العراقية‭ ‬والدولية‭ ‬في‭ ‬بغداد‭ ‬ولندن‭ . ‬ومع‭ ‬هذه‭ ‬الوقفة‭ ‬الاستذكارية‭ ‬المهمة‭ ‬لمسيرة‭ ‬الزمان‭ ‬أبدى‭ ‬سياسيون‭ ‬عرب‭ ‬ومصريون‭ ‬فى‭ ‬استطلاع‭ ‬اجريناه‭ ‬معهم‭ ‬آراءهم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجريدة‭ ‬التي‭ ‬اجمعوا‭ ‬فيها‭ ‬على‭ ‬محافظتها‭ ‬على‭ ‬الحيادية‭ ‬المهنية‭ ‬طوال‭ ‬سنواتها‭ ‬المديدة‭ ‬بما‭ ‬جعل‭ ‬منها‭ ‬معلماً‭ ‬اعلامياً‭ ‬في‭ ‬العالمين‭ ‬العربي‭ ‬والاسلامي‭ .‬

الزمان‭ ‬والقضية‭ ‬الفلسطينية

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬قال‭ ‬واصل‭ ‬أبو‭ ‬يوسف‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬لجبهة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وعضو‭ ‬اللجنة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لمنظمة‭ ‬التحرير‭ ‬الفلسطينية‭: ‬انني‭ ‬أجريت‭ ‬عدة‭ ‬حوارات‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ ‬ولعل‭ ‬هذا‭ ‬راجع‭ ‬الى‭ ‬ما‭ ‬تتصف‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬الجريدة‭ ‬من‭ ‬مهنية‭ ‬عالية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اهتمامها‭ ‬الخاص‭ ‬بالشأن‭ ‬الفلسطيني،‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬لاقى‭ ‬تقديراً‭ ‬لدى‭ ‬الفلسطينين‭ ‬كافة‭ ‬على‭ ‬اختلاف‭ ‬انتمائهم‭ ‬وتوجهاتهم‭. ‬وقال‭ ‬خليل‭ ‬الحية‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬حماس‭ :‬انني‭ ‬اجريت‭ ‬مع‭ ‬الزمان‭ ‬حواراً‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات،‭ ‬وعندما‭ ‬طلب‭ ‬مني‭ ‬مندوب‭ ‬الجريدة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬اجراء‭ ‬حوار‭ ‬آخر‭ ‬اثناء‭ ‬تواجدنا‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬منذ‭ ‬حوالى‭ ‬شهر‭ ‬فانني‭ ‬لم‭ ‬اتردد‭ ‬لانني‭ ‬اعلم‭ ‬مدى‭ ‬التوجه‭ ‬القومي‭ ‬لرئيس‭ ‬تحريرها‭ ‬د‭/ ‬فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬والذي‭ ‬تابعته‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬بالاضافة‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬فانها‭ ‬جريدة‭ ‬مهنية‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الاولى‭ ‬لأنها‭ ‬تقف‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬الفصائل‭ ‬كافة‭.‬

الزمان‭ ‬وسوريا

وفي‭ ‬النطاق‭ ‬السوري‭ ‬قال‭ ‬د‭/ ‬محمد‭ ‬شاكر‭ ‬القيادي‭ ‬بتيار‭ ‬الغد‭ ‬السوري‭ ‬انني‭ ‬اجريت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬ورغم‭ ‬ما‭ ‬تتصف‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬الجريدة‭ ‬من‭ ‬حيادية‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬انحياز‭ ‬الزمان‭ ‬لمتطلبات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬الحرية‭ ‬واضح‭ ‬رغم‭ ‬مهنيتها‭ ‬وحياديتها،وأضاف‭ ‬فراس‭ ‬الخالدي‭ ‬عضو‭ ‬منصة‭ ‬القاهرة‭ ‬فى‭ ‬مفاوضات‭ ‬جنيف‭ ‬ان‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬التى‭ ‬تجد‭ ‬الصدى‭ ‬الواضح‭ ‬لدى‭ ‬القارىء‭ ‬العربى‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬والقارئ‭ ‬السوري‭ ‬بصفه‭ ‬خاصة‭ ‬،‭ ‬نظرا‭ ‬لما‭ ‬تتصف‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬متابعة‭ ‬دقيقة‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية‭ ‬وتوجه‭ ‬قومي‭ ‬واضح‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬القضايا‭ ‬العربية‭.‬

الزمان‭ ‬ومصر‭ ‬والجامعة‭ ‬العربية

وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الساحة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬أعرب‭ ‬عمرو‭ ‬موسى‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ :‬انني‭ ‬وضمن‭ ‬عملي‭ ‬كوزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬وامين‭ ‬عام‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬سابقاً‭ ‬كنتُ‭ ‬أتابع‭ ‬بصفة‭ ‬مستمرة‭ ‬جريدة‭ ‬الزمان‭ ‬،والتى‭ ‬اجريت‭ ‬معها‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬حوار‭ ‬،ونقلت‭ ‬عني‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬تصريح‭ ‬،واعتبر‭ ‬انّ‭ ‬الزمان‭ ‬تعد‭ ‬علامة‭ ‬بارزة‭ ‬فى‭ ‬تاريخ‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬اهتمت‭ ‬بالشان‭ ‬العربى‭ ‬بحيادية‭ ‬ومهنية‭ ‬عالية،‭ ‬واتمنى‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬الزمان‭ ‬فى‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬لأنّ‭ ‬الصحافة‭ ‬العربية‭ ‬بحاجة‭ ‬دائما‭ ‬لإظهارالحقيقة‭ ‬مجردة‭ .‬

وقال‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬عضو‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬ورئيس‭ ‬تحرير‭ ‬جريدة‭ ‬الاسبوع‭ ‬المصرية‭ ‬ان‭ ‬الزمان‭ ‬تعد‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الصحف‭ ‬العربية‭ ‬التى‭ ‬تقوم‭ ‬بدور‭ ‬مؤثرليس‭ ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬بعض‭ ‬الصحف‭ ‬التى‭ ‬تعمل‭ ‬لحساب‭ ‬قوى‭ ‬خارجية‭ ‬تريد‭ ‬التخريب‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربى‭.‬واكد‭ ‬السفير‭ ‬محمد‭ ‬العرابي‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬السابق‭ ‬ان‭ ‬اهتمام‭ ‬الزمان‭ ‬بالشان‭ ‬العربي‭ ‬وتوجهها‭ ‬القومي‭ ‬واضح‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬ليس‭ ‬بالغريب‭ ‬على‭ ‬التوجه‭ ‬القومى‭ ‬للقائمين‭ ‬على‭ ‬ادارتها‭ ‬،وعلى‭ ‬راسهم‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الادارة‭ ‬ود‭ / ‬فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬رئيس‭ ‬التحرير‭.‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬عباس‭ ‬شومان‭ ‬وكيل‭ ‬الازهر‭ ‬انني‭ ‬اشكر‭ ‬القائمين‭ ‬على‭ ‬اداره‭ ‬الزمان‭ ‬لاهتمامهم‭ ‬الواضح‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬نشر‭ ‬الفكر‭ ‬الوسطي‭ ‬ومحاربة‭ ‬الطائفية‭ ‬ولقد‭ ‬عكست‭ ‬زيارة‭ ‬الاستاذ‭ ‬سعد‭ ‬البزاز‭ ‬لشيخ‭ ‬الازهر‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬مدى‭ ‬تقدير‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الزمان‭ ‬لدور‭ ‬الازهر‭ ‬فى‭ ‬نشر‭ ‬الفكر‭ ‬الوسطي‭ ‬ومحاربة‭ ‬التشدد‭ ‬والتطرف‭ . ‬وأعرب‭ ‬موسى‭ ‬افشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬الايراني،‭ ‬عن‭ ‬تقديره‭ ‬لجريدة‭ ‬الزمان‭ ‬ودورها‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬نضال‭ ‬الشعوب‭ ‬الباحثة‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الشعب‭ ‬الايراني‭ ‬ونتمنى‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبله

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