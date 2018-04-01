الزمان في شمعتها ألف السادسة .. منارة مضيئة للفكر والثقافة

معين حمد العماطوري
عضو اتحاد الصحفيين السوريين
شكلت جريدة الزمان لنا منذ سنوات خلت منارة ثقافية، اعتمدت في تجليها الإبداعي على منظومة إبداعية من تنوع ثقافي باهر، ومن خلال أقلام حمل حبرها خيوط الشمس الذهبية في تنمية الحرف والكلمة بالبحث عن مكنوز المعنى والدلالة، كنا نرصد المنتج الأدبي ونقدمه برؤية انطباعية من خلال جريدة الزمان، نتلمس الموسيقا ومقاماتها ودراساتها النوعية المتعددة في شخصيات فنية غنية بمخزونها الفني، وكذلك نتطلع من خلالها إلى مسرح يسوده حرية التعبير والوصف والحركة بنص درامي لا يشوبه البعد عن الهم والشأن الوطني والإنساني والاجتماعي، ونجاهد لتوثيق وتدوين أحدث الوقائع الاجتماعية والسياسية، مع المتابعات الهامة في الحوار مع أعلام في الفكر والأدب والفن، ونبحر في عالم الآخر بتلاحق الثقافي لكتاب وإعلاميين يحملون لحظات التوثيق وتدوينها من مختلف أرجاء الوطن العربي بأمانه العلم وقيمة اللحظة وتجسيدها بصدق ومصداقية، نقرأ في الزمان رؤية متجددة وتطوير في الجملة والمفردة والصياغة والبناء الفني لكل موضوع نقرأه في صفحاتها، ونستشرف المستقبل بتحقيقات صحفية شكلت في الحركة الاجتماعية والسياسية والخدمية وشم تألق في عالم الصحافة.. إذاً بذكرى صدور عددها ألف السادس، يجدر بنا الوقوف على مشاهد متنوعة أهمها أنها وليدة الحالة ومواكبة لها، وأنها مدونة لذاكرة ثقافية غنية، ولعمري مرجعاً علمياً وثقافياً لو أراد الباحثون الاستفادة من أبحاثها المنشورة في أعمال ودراسات لاحقة إن كان في الأدب أو التاريخ أو في الفلسفة أو الموسيقا والمسرح وغيرها من الأجناس الأدبية والفنية المتنوعة..
نشعل لها شمعتها الف السادسة ونحن على يقين باستمرارها وغناها ومواكبتها… بوركت الزمان وستبقى على مر الزمان منارة لكل من كتب بها وأنا واحد من هؤلاء..