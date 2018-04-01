الزمان صحيفة عربية تؤكد التزامها بأسس أخلاقيات المهنة.. متعة في تصفح (الزمان) والانتقال بسلاسة بين مواضيعها

مصطفى العباسي كاتب وصحفي – المغرب
تشكل صحيفة (الزمان) تجربة إعلامية عربية رائدة، خاصة من خلال صدورها من العاص مة البريطانية لندن ممَّا يمنحها البعد الدولي بلمسة عربية متميزة، بأنامل صحفيات وصحفيين متمرسين. منذ مدة أتابع بعض أعداد الصحيفة من خلال زميلنا بالمغرب، السيد عبد الحق بن رحمون، أول ما يلفت انتباهي كصحفي، وكقارئ عادي أيضا، حسن التوضيب والتوزيع المتقن للمواد والصور على مساحة الصفحة البيضاء، وتناسق الألوان وجودة الطباعة، مما يدل على اهتمام بالقارئ/الزبون من خلال شكل ومضمون الصحيفة. يجد القارئ العادي متعة في تصفح الصحيفة، والانتقال بسلاسة بين مواضيعها وموادها، ويستنشق الصحفي من بين سطورها، إبداع في الكتابة الصحفية، والتزام بقواعد التحرير المتعارف عليها، دون أن نهمل الاستقلالية والحيادية، التي تؤكد التزامها بأسس أخلاقيات المهنة.. تحياتي لكل الأقلام التي تزين بمدادها بياض صفحات (الزمان) ، ولكل جنود الخفاء عبر مختلف مراحل الإعداد، للتوضيب للطباعة فالتوزيع..