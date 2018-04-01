صحيفة(الزمان) تقف وراءها أقلام جادة ومرموقة تتمتع بالكفاءة والمسؤولية

محمد الزوهري إعلامي – المغرب
صحيفة (الزمان) منبر إعلامي رائد في الوطن العربي وخارجه، صحيفة متميزة في شكلها وجوهرها. وهذا ليس مجاملة، بل واقع فرضته عوامل ملموسة، على رأسها أن الصحيفة تقف وراءها أقلام جادة ومرموقة، تتمتع بالكفاءة والمسؤولية، كما ينسجم الخط التحريري للصحيفة مع المعايير المتعارف عليها في مجال المهنية والمصداقية، ما أهلها لتظل محافظة على استمراريتها وانتظامها في الإصدار، أكثر من ذلك، فإن ثقة القارئ العربي طوال هذه السنوات في الصحيفة ، دليل على توهجها، وعطائها المتجدد، وسخائها الخبري والمعرفي… شخصيا، أتابع صحيفة (الزمان) منذ أكثر من عشرين سنة، منذ أن اكتشفتها في مرحلة الدراسة الجامعية، ورغم أني لست منضبطا في قراءتها بانتظام، إلا أن ذلك لا يعفيني من مطالعتها من حين لآخر، وحريص باستمرار على تتبع صفحاتها الثقافية، وهو أكثر ما يغرينا في الصحيفة… متمنياتي لصحيفة (الزمان) بالاستمرارية ودوام العافية، حتى تبقى وفية لقرائها ولخطها التحريري الجاد، وكل عام وعائلتها الصغيرة والكبيرة بألف خير…