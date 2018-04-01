صحيفة(الزمان) تقف وراءها أقلام جادة ومرموقة تتمتع بالكفاءة والمسؤولية

محمد‭ ‬الزوهري‭ ‬‭ ‬إعلامي‭ – ‬المغرب

صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬منبر‭ ‬إعلامي‭ ‬رائد‭ ‬في‭ ‬الوطن‭ ‬العربي‭ ‬وخارجه،‭ ‬صحيفة‭ ‬متميزة‭ ‬في‭ ‬شكلها‭ ‬وجوهرها‭. ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬مجاملة،‭ ‬بل‭ ‬واقع‭ ‬فرضته‭ ‬عوامل‭ ‬ملموسة،‭ ‬على‭ ‬رأسها‭ ‬أن‭ ‬الصحيفة‭ ‬تقف‭ ‬وراءها‭ ‬أقلام‭ ‬جادة‭ ‬ومرموقة،‭ ‬تتمتع‭ ‬بالكفاءة‭ ‬والمسؤولية،‭ ‬كما‭ ‬ينسجم‭ ‬الخط‭ ‬التحريري‭ ‬للصحيفة‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬المتعارف‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬المهنية‭ ‬والمصداقية،‭ ‬ما‭ ‬أهلها‭ ‬لتظل‭ ‬محافظة‭ ‬على‭ ‬استمراريتها‭ ‬وانتظامها‭ ‬في‭ ‬الإصدار،‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك،‭ ‬فإن‭ ‬ثقة‭ ‬القارئ‭ ‬العربي‭ ‬طوال‭ ‬هذه‭ ‬السنوات‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭ ‬،‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬توهجها،‭ ‬وعطائها‭ ‬المتجدد،‭ ‬وسخائها‭ ‬الخبري‭ ‬والمعرفي‭… ‬شخصيا،‭ ‬أتابع‭ ‬صحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة،‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬اكتشفتها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الدراسة‭ ‬الجامعية،‭ ‬ورغم‭ ‬أني‭ ‬لست‭ ‬منضبطا‭ ‬في‭ ‬قراءتها‭ ‬بانتظام،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعفيني‭ ‬من‭ ‬مطالعتها‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر،‭ ‬وحريص‭ ‬باستمرار‭ ‬على‭ ‬تتبع‭ ‬صفحاتها‭ ‬الثقافية،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬ما‭ ‬يغرينا‭ ‬في‭ ‬الصحيفة‭… ‬متمنياتي‭ ‬لصحيفة‭ (‬الزمان‭) ‬بالاستمرارية‭ ‬ودوام‭ ‬العافية،‭ ‬حتى‭ ‬تبقى‭ ‬وفية‭ ‬لقرائها‭ ‬ولخطها‭ ‬التحريري‭ ‬الجاد،‭ ‬وكل‭ ‬عام‭ ‬وعائلتها‭ ‬الصغيرة‭ ‬والكبيرة‭ ‬بألف‭ ‬خير‭…‬