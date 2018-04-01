مهرجان تطوان: فيلم مغربي قطري عراقي يحصد جائزة العمل الوثائقي

(الزمان) شريك إعلامي لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط

الفيلم اليوناني “بوليكسيني” يحصد الجائزة الكبرى “تمودا” عن صنف الأفلام الطويلة

تطوان – عبدالحق بن رحمون

موفد (الزمان)

حصد الفيلم المغربي القطري لمخرجته العراقية المغربية تالا حديد “بيت في البادية” بجائزة أحسن فيلم وثائقي، إلا أن فرحة هذه الجائزة لم تكتمل فقد تم حجبها بسبب عدم حضور أي من طاقم الفيلم.

فيما تمت الفرحة لدى طاقم الفيلم اليوناني “بوليكسيني” الذي خطف الجائزة الكبرى “تمودا” عن صنف الأفلام الطويلة، وجاء الاعلان عن هذه الجوائز أول أمس السبت بسينما مسرح اسبانيول بمدينة تطوان المغربية في اختتام فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمهرجان تطوان الدولي لسينما بلدان البحر الأبيض المتوسط، المنظم بين 24 و31 آذار (مارس) المنصرم، وتميزت هذه الدورة التي كرمت النساء الفنانات المتوسطيات، تنافس 20 فيلما من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط .

من جهة أخرى، عرف حفل الاختتام تكريم الفنانة المصرية منه شلبي إلى جانب الممثلة الإيطالية المخضرمة آنا بونايوطو.

وفي تصريح صحافي صادم كشفت الممثلة المصرية شابة منى شلبي أنها لا تعلم شيئا عن السينما المغربية، مشيرة أن الترويج للأفلام المغربية والصناعة السينمائية المغربية بشكل عام يعرف تقصيرا في مصر.

وأوضحت منة شلبي في ندوة صحافية بالمركز الثقافي بتطوان، أن فيلم “نوارة” للمخرجة هالة خليل، يعد من أهم الأعمال السينمائية التي قدمتها خلال مسارها الفني.

مضيفة أن شخصية “نوارة” تتمحور حول سيدة بائسة تعمل خادمة في منزل أسرة ثرية بإحدى ضواحي القاهرة، حيث تجبر العائلة الثرية على الهرب إلى لندن، تاركة المنزل في رعاية نوارة.وتعد منة شلبي من أشهر نجمات السينما المصرية منذ مطلع الألفية الجديدة، بعد أن تألقت في فيلم “الساحر”، إلى جانب الراحل محمود عبدالعزيز.وكانت منه شلبي تألقت في أفضل دور نسائي في مهرجان تطوان الدولي للسينما المتوسطية سنة 2016، عن فيلم “نوارة ” .

وفيما يخص باقي الجوائز التي أعلن عنها في حفل الاختتام فاز الممثل والمخرج الفلسطيني محمد بكري على جائزة أحسن ممثل عن دوره “أبو شادي” في فيلم “واجب” بينما توجت الممثلة الايطالية لويزازانيري بجائزة أحسن ممثلة في فيلم “فالينو” لمخرجه “ديغو اوليفاريس.

وحصل الفيلم الصربي البلغاري “صلاة جنائزية” لمخرجه بوجان فولوتيك على جائزتي لجنة التحكيم الخاصة والنقد.