الزبير خياط شاعر – المغرب
الزمان منبر منفتح على مختلف التجارب والتيارات ومتعدد الاهتمام بين السياسي والثقافي الفني والاجتماعي والرياضي هذا الانفتاح جعل منه منبرا حرا أمام المبدعين والكتاب وهذا التعدد وسع دائرة القراء والمهتمين فكسبت الزمان رهاني نوعية الإصدار وانتشاره . وعلاقتي شاعرا بالزمان تعود إلى خمس سنوات بنشر نصوصي فيها وقراءة موادها الإبداعية وغير الإبداعية. وأهم انطباع هو نوعية المنشور وجودته وجدته وحسن إخراجه. منبر يحترم الكاتب من خلال جمالية مساحة النشر ويحترم القارئ من خلال تقديم المادة الجيدة في أحسن إخراج أهنئ الزمان بمناسبة صدور عددها 6000 واتمنى ان تظل المنبر الحر الراقي الممتع الجميل. هذه الاستمرارية يقف وراءها طاقم إعلامي طموح يشتغل بتفان وإخلاص له مني كل التقدير