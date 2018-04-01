الزبير‭ ‬خياط‭ ‬شاعر‭ – ‬المغرب‭ ‬

الزمان‭ ‬منبر‭ ‬منفتح‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬التجارب‭ ‬والتيارات‭ ‬ومتعدد‭ ‬الاهتمام‭ ‬بين‭ ‬السياسي‭ ‬والثقافي‭ ‬الفني‭ ‬والاجتماعي‭ ‬والرياضي‭ ‬هذا‭ ‬الانفتاح‭ ‬جعل‭ ‬منه‭ ‬منبرا‭ ‬حرا‭ ‬أمام‭ ‬المبدعين‭ ‬والكتاب‭ ‬وهذا‭ ‬التعدد‭ ‬وسع‭ ‬دائرة‭ ‬القراء‭ ‬والمهتمين‭ ‬فكسبت‭ ‬الزمان‭ ‬رهاني‭ ‬نوعية‭ ‬الإصدار‭ ‬وانتشاره‭ . ‬وعلاقتي‭ ‬شاعرا‭ ‬بالزمان‭ ‬تعود‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬بنشر‭ ‬نصوصي‭ ‬فيها‭ ‬وقراءة‭ ‬موادها‭ ‬الإبداعية‭ ‬وغير‭ ‬الإبداعية‭. ‬وأهم‭ ‬انطباع‭ ‬هو‭ ‬نوعية‭ ‬المنشور‭ ‬وجودته‭ ‬وجدته‭ ‬وحسن‭ ‬إخراجه‭. ‬منبر‭ ‬يحترم‭ ‬الكاتب‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬جمالية‭ ‬مساحة‭ ‬النشر‭ ‬ويحترم‭ ‬القارئ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬المادة‭ ‬الجيدة‭ ‬في‭ ‬أحسن‭ ‬إخراج‭ ‬أهنئ‭ ‬الزمان‭ ‬بمناسبة‭ ‬صدور‭ ‬عددها‭ ‬6000‭ ‬واتمنى‭ ‬ان‭ ‬تظل‭ ‬المنبر‭ ‬الحر‭ ‬الراقي‭ ‬الممتع‭ ‬الجميل‭. ‬هذه‭ ‬الاستمرارية‭ ‬يقف‭ ‬وراءها‭ ‬طاقم‭ ‬إعلامي‭ ‬طموح‭ ‬يشتغل‭ ‬بتفان‭ ‬وإخلاص‭ ‬له‭ ‬مني‭ ‬كل‭ ‬التقدير