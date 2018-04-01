العدد 6000 في عيون المغرب

عبدالحق بن رحمون
اعلامي – المغرب
صحيفة (الزمان) الدولية وبطبعاتها المختلفة هي منبر للابداع الاعلامي الرصين والمتجدد، وصوت الحقيقة في أجلى مضامينها. اليوم وهي تحتفل بهذا الحدث السعيد يمكن أن نقول هي أكثر من أسرة واحدة، هي أسرة إعلامية كبيرة وصحيفة كبيرة ومرموقة في عالمنا العربي، تجمع العديد من الأسر الاعلامية في منبر إعلامي محترف ومهني. والمجد بهذه المناسبة لكوادرها الاعلامية ولمؤسسها الأستاذ سعد البزاز وتحية عالية لرئيس تحريرها بلندن الدكتور فاتح عبدالسلام وإلى كل الزملاء والكوادر الاعلامية بطبعة بغداد. هذا وقد توصلنا من المغرب بكثير من التهاني من طرف شخصيات بارزة وزعماء سياسيين، ورؤساء جمعيات ومنظمات شبابية وثقافية مهنئين صحيفة (الزمان) التي تقيم اليوم احتفالا بمناسبة صدور العدد 6000 . معبرين أن صحيفة (الزمان) المرموقة في صفحاتها المتنوعة، تؤكد على حضورها القوي في الساحة الاعلامية المغربية، انطلاقا من تخصص صفحاتها السياسية والاقتصادية والرياضية والفنية والثقافية والشبابية والعلمية.
فيما أوضحت بعض التصريحات أن (الزمان) هي صحيفة موجهة إلى كل الأذواق والفئات العمرية وهي أيضا منفتحة على الابداع والحداثة، و على جميع الأحزاب المغربية، والتيارات والمنظمات الحقوقية والجمعوية، وغير متعصبة أو متحيزة لجهة قوية على جهة أخرى ضعيفة . كما أشارت تصريحات أخرى إلى أن (الزمان) تتميز بالمهنية والسبق في كافة أخبارها وتقاريرها ، وأوضح بعض الاعلاميين المغاربة أن (الزمان) يمكنك أن تحتفظ بها كمصدر للخبر ووثيقة صادقة يمكن اعتبارها مصدرا مهما. من جهة أخرى، عبر بعض الفنانين والمثقفين والأدباء عن مشاعرهم الصادقة ومحبتهم لصحيفة (الزمان) التي احتضنت تجاربهم، واستضافتهم في عدة حوارات وتغطيات صحافية. و في ذكرى احتفال صحيفة (الزمان) بصدور العدد 6000 أكد بعض القراء أنهم يتابعون قراءة كل الأعداد اليومية مؤكدين حضورها الاعلامي الدولي والعربي وأيضا من خلال اهتمامها الكبير بكل القضايا المغربية إلى جانب حضورها بطبعتها الدولية في تغطية الأحداث والأخبار المغربية إلى جانب اهتمامها بأخبار الساحة العالمية منوهين أن أخبار (الزمان) المنشورة يوميا أكدت حضورها الفعال في أكثر من صعيد . ومن هنا نستطلع رؤية نحو المستقبل، بعزم، وشحنة قوية من الارادة، إذ نستشرف من خلال صدور هذا العدد أفقا مزدهرا برمزية الرقم وأسطورته.
وبمزيد من المهنية والاحترافية والثقة في الآتي، نصر على تأكيدنا على محبتنا لصاحبة الجلالة صحيفتنا (الزمان) وتحت ظلالها وأفيائها، تعلمنا الكثير من مدرستها الاعلامية الرائدة، فهي بيتنا الذي يأوينا ونعمل فيه بكل جد واجتهاد، من خلال فتح شرفاتها على هواء نقي معافى ، نكتب من خلاله تأكيدنا على صحة وسلامة جسمنا الصحافي.
وعبر صفحات (الزمان) اليومية نوصل الخبر اليقين والحدث السياسي من خلال الحقيقة والمصداقية التي هي الأولى والأخيرة .واليوم ونحن نخطو نحو الألفية الجديدة، تغمرني مشاعر صادقة بما حصدناه من ثمار، ومن ماراكمناه من مصداقية في مصادرنا وقرائنا، وفي ما أنجزناه من تقارير يومية إعلامية وأخبار في السياسة والثقافة والفن، وأيضا في الحوارات التي أجريناها بتنوع مضامينها ومناسباتها ومحاورها ، وكذلك عبر تصريحات صحافية استقيناها من خلال شبكة مصادرنا وعلاقاتنا المتعددة ، التي نتواصل معها في كل وقت وحين، ومع مرور الوقت توطدت هذه العلاقات بكثير من الثقة مما مكننا للوصول إلى المعلومة لنشرها في سبق صحافي ومهني. و بوسطية واعتدال إعلامي ظل هاجسنا الأول هو الابداع بقلم حر ونزيه وشفاف. ومنذ صدور العدد الأول من صحيفة (الزمان) وصولا إلى العدد 6000 كانت (الزمان) حاضرة بقوة في تغطية إعلامية مهنية واحترافية بالمغرب، وبكل تواضع حققت (الزمان) في الكثير من المناسبات سبقا إعلاميا . من ناحية أخرى تعد اليوم (الزمان) من خلال تجربتها الرائدة سجلا لوقائع وأحداث، حيث صار لها قراء خلص في المغرب يتابعونها منذ أول صدورها الذي يصل اليوم إلى 21 سنة من الابداع الاعلامي، وهي صحيفة عربية تعود على قراءتها القارئ المغربي ويسعى الباحثون في مجال الاعلام من الطلبة لتكون وثيقتهم في البحث العلمي، باعتبارها صحيفة عربية دولية تعنى في تغطيتها بالمغرب السياسي والثقافي وإلى غير ذلك من اهتمامات وتخصصات صفحات (الزمان) عبر تحريرها المركزي بلندن الذي يعطي عناية واهتماما لجماليتها وتنوع مقالاتها وأخبارها باعتبارها صحيفة دولية يكتب فيها كبار الكتاب والصحفيين ، وقد فتحت لهم مساحة مهمة من صفحاتها فاستضافت شخصيات فكرية وأدبية وزعماء سياسيين وفي مجالات علمية أيضا في الطب كما في العلوم الدينية وبذلك كان هذا الانفتاح هو أن تكون (الزمان) في قلب الحدث ونبض المجتمع لابلاغ صوتهم وشاهدة أيضا على الاختلاف والتنوع وجعل الانسجام في الرأي والرأي الآخر ينشر بسلاسة مهنية عالية.