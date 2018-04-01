الزمان اتسعت لجميع الاتجاهات الفكرية ولم تصادر رأي أحد

منذر الشوفي
صحفي سوري
استطاعت صحيفة (( الزمان )) ، وهي تحتفل بصدور العدد ستة الآف أن تحجز لنفسها مكانا هاما في عالم الصحافة المكتوبة ، وان تستمر بالصدور دون انقطاع ، لتواكب ما يحدث على الساحتين العربية والدولية ، في عدة مجالات ، السياسية منها والفكرية والأدبية والاقتصادية ، وان تشكل عناوينها المكتوبة بالألوان على صدر صفحتها الأولى ، محط اهتمام لدى وسائل الاعلام المرئية ، لتكون مصدرا هاما للخبر الموثوق .
ففي سوريا كانت صحيفة (( الزمان)) بطبعتها الدولية محط اهتمام الكتاب وصناع القرار ، وكانت متابعة من قبل شرائح مختلفة ، وتنافس كبرى الصحف العربية والدولية التي تصدر في الخارج ، بتفردها بكتابة التحليلات وزاويا الراي ، فكانت بحق ، منبرا لمن لا منبر له ، وصوت من ليس له صوت ، وكانت تتسع لكل الاتجاهات الفكرية والسياسية ، ولا تصادر حرية ورأي احد من كتابها .
لقد كان لي الشرف ان أكون أحد مراسليها في سوريا ، وان اكتب في عدة صفحات فيها ، وما يميزها حقا ، هو ملحقها الثقافي اليومي الذي يغطي مختلف ميادين الادب والثقافة ، إضافة لاستطلاعات الراي التي كانت تقوم بها ، لتشكل لنفسها هوية خاصة تميزها عن غيرها من باقي الصحف .
ففي الوقت الذي تغلق الكثير من الصحف العربية والعالمية ، نسخها الورقية ، لا تزال ((الزمان )) تطبع عددها الورقي ايمانها منها بأن الصحافة الورقية ستبقى موجودة ولن تذهب الى متاحف التاريخ مع اتساع ثورة المعلومات .
صحيفة (( الزمان )) في عددها الف السادس ، صحيفة بحجم الكون ، ويحق لها أن تتربع على عرش الصحافة العربية المهاجرة ، مبارك لها الاستمرارية ونأمل تبقى نجمة تضيء سماء هذا الكون .