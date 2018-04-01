المحمود وبحر العلوم يتمنيان للجريدة دوام التقدّم والإزدهار

أسرة (الزمان) تشكر المهنئين

بالألفية السادسة

بغداد – الزمان

هنأ رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود (الزمان) لمناسبة بلوغها العدد 6000 ، متمنياً لها التقدم والإزدهار .

وقال المحمود في برقية التهنئة التي تلقتها(الزمان) امس انه (بمناسبة صدور العدد 6000 من صحيفتكم الرائدة يسعدنا تقديم التهاني بهذه المناسبة)، مضيفاً ( نتمنى للزمان المزيد من التقدم والازدهار خدمة لبلدنا العزيز مع الاعتزاز والتقدير).

وتلقت (الزمان) تهنئة مماثلة من النائب ابراهيم بحر العلوم .

واشاد بحر العلوم وزير النفط الأسبق في برقيته بـ(جهود العاملين ).

واضاف (أتمنى لأسرة الزمان الكبيرة دوام التوفيق والتألق والعطاء).

(مزيد من التهاني ص3)