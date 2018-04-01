تجدد التظاهرات في السليمانية وحلبجة وسط إنتشار أمني مكثّف

كردستان تباشر توزيع الرواتب بموجب نظام الإدخار الجديد

اربيل – فريد حسن

تباشر حكومة إقليم كردستان خلال الاسبوع الجاري بتوزيع رواتب الموظفين بموجب التعديل الجديد على نظام الادخار، الذي تضمن تقليل نسب الإدخار. وقال وزير المالية والاقتصاد في حكومة الإقليم ريباز حملان في مؤتمر صحفي امس (قررنا بعد اجتماع مع مدير الخزينة في الاقليم أن تقوم إدارات الخزينة خلال ثلاثة أيام بمراجعة جميع لوائح توزيع الرواتب وتنظيمها وفقاً للنظام الجديد، كما تحدثت إلى وزيري التربية والصحة، وأخبرتهما بإمكانية توزيع الرواتب خلال هذا الأسبوع وفقاً للنظام الجديد، وعلى وزارتيهما تزويدنا بلوائح الرواتب وطلبت منهما ومن الوزارات الأخرى تنظيم لوائح الرواتب من خلال التنسيق مع إدارات الخزينة التابعة لوزارة المالية، وسنوزع الرواتب حسب العائدات المتوفرة لدينا). وبشأن توفر الأموال لصرف الرواتب، قال حملان أن وزارته (هيأت قسماً من العائدات لكنه أقل من المبلغ المتفق عليه، وهو 378 مليار دينار)، مستدركاً أنّ (قسماً كبيراً من المبلغ متاح حالياً، أما القسم الآخر فنعتمد في توفيره على صرف بغداد دفعة ثانية تبلغ 317 مليار دينار، والمبلغ الذي يصرفه الأمريكيون وهو 25 مليار دينار شهرياً لوزارة البيشمركة).وصادقت حكومة الإقليم الأربعاء الماضي على تعديل لنظام ادخار الرواتب، يتضمن جعل نسبة الادخار تتراوح بين 10 إلى 30 بالمئة من دون أي يشمل من تقل رواتبهم عن 400 ألف دينار. وفي شأن متصل تجددت في محافظة السليمانية امس تظاهرات المعلمين والموظفين احتجاجا على نظام الادخار الحكومي للرواتب وسط انتشار امني كثيف عزته مصادر امنية الى (حماية المتظاهرين من المندسين) .كما انطلقت تظاهرات مماثلة في كل من حلبجة ورانية وكوية وكلار وقلعة دزة وجمجمال ضد نظام الادخار .