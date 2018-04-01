بالإمكان كسب دعوى دولية لإستعادة خور عبد الله وخبير لـ (الزمان):

العراق تباطأ كثيراً في اللجوء إلى التحكيم الدولي حيال الكويت

بغداد – شيماء عادل

اكد خبير قانوني امكانية كسب العراق للدعوى القضائية التي يعتزم رفعها في المحافل الدولية لاسترداد خور عبد الله من الكويت ، مشيراً الى ان العراق تباطأ كثيراً في تقديم مثل هذه الدعوى ولاسيما مع فشل تحركاته ازاء الجانب الكويتي الذي اصر على احتفاظه بهذا الممر المائي برغم عدم حاجته اليه لكونه يمتلك ساحلا بحريا على الخليج العربي يقدر بنحو 500 كيلومتر .وقال جبار الشويلي لـ(الزمان) امس ان (العراق يحق له ان يرفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية بشان خور عبد الله، ولاسيما ان كل دول العالم تحكمها قوانين دولية ومن حق اية دولة ان تحتكم وتتوجه الى هذه المحاكم من اجل استرداد حقها)، مؤكداً انه (بعد تقديم العراق مثل هذه الدعوى فإن المحاكم الدولية ستنظر فيها وتحدد من له الحق في هذا الممر المائي الضيق). ورأى ان (العراق تباطا كثيرا في تقديم هذه الدعوى او اتخاذ هذه الخطوة وكان من المفروض به ان يتوجه الى المحاكم الدولية، ولاسيما بعد ان اجرى محاولات عدة مع الكويت وارسل لجاناً من اجل استعادة خور عبد الله ولكن من دون جدوى)، مشدداً على ان (التحكيم لدى المحاكم الدولية هو افضل حل في الوقت الراهن).

ولفت الشويلي الى ان (خور عبد الله هو عراقي اضافة الى انه عبارة عن ممر مائي ضيق يخدم الموانئ العراقية، بينما الكويت ليست بحاجة له كونها تمتلك ساحلا بحريا على الخليج العربي يقدر بنحو 500 كيلومتر ومع هذا فأن الحكومة الكويتية قامت وبدون وجه حق ببناء ميناء مبارك عليه وكل هذا يدل على رغبة الحكومة الكويتية في الحصول على مكاسب تجارية واقتصادية على حساب العراق)، مؤكدا ان (العراق في حال تقديمه الخرائط والادلة الكافية والدالة على عائدية الخور له فسوف يكسب الدعوى وسوف ينجح في استعادة هذا الممر المائي من جديد). في هذه الاثناء كشفت اللجنة النيابية المشكلة بشأن قناة خور عبد الله عن تلقيها اجابات من رئاسة مجلس الوزراء ووزارات النقل والموارد المائية والخارجية على الاستفسارات التي كانت قد بعث بها الى تلك الجهات بهذا الشأن وانها أصدرت على ضوئها عددا من التوصيات ستقوم برفعها إلى الحكومة تمهيدا لرفع القضية لدى محكمة دولية للمطالبة بإعادة القناة إلى وضعها السابق قبل تقسيمها من الجانب الكويتي. وتشكلت اللجنة المذكورة في 23 اواخر شباط 2017 في اثر اتفاقية العراق والكويت بشأن الملاحة في خور عبد الله بمياه الخليج وهي تتألف من أعضاء من لجان العلاقات الخارجية والخدمات والاعمار والقانونية النيابية إضافة الى ثلاثة نواب عن محافظة البصرة.

واكد عضو اللجنة توفيق الكعبي ان (اللجنة بصدد رفع توصياتها إلى الحكومة الاتحادية تمهيدا للمباشرة بإقامة دعاوى قضائية دولية للمطالبة باسترجاع القناة التي استحوذت عليها دولة الكويت)، مشيرا الى أن ( اللجنة النيابية المشكلة بشأن خور عبد الله ليس من وظيفتها ترسيم الحدود بين العراق والكويت وانها ستقوم بتوكيل محامين للدفاع عن حقوق العراق في المحاكم الدولية للمطالبة بقناة خور عبد الله وعلى الجانب الكويتي اتخاذ طريق العقلانية في ذلك الملف ومراعاة حسن الجوار بين البلدين لان العراق لن يقف مكتوف الأيدي تجاه أي استقطاع من جانب الكويت لمياهه الاقليمية).