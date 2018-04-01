الشيوعي العراقي : لم يكن الدرب مفروشاً بالزهور وهدفنا الإستقلال والسيادة

الشيوعي العراقي يحتفي بعيده 84:

لم يكن الدرب مفروشاً بالزهور وهدفنا الإستقلال والسيادة

– بغداد – حمدي العطار

احتفل الشيوعيون العراقيون ومناصروهم واصدقاؤهم بالذكرى 84 لتأسيس حزبهم،وأمتلأت قاعة سينما سميراميس ببغداد بحضور كبير، يحمل العلم العراقي ويلوح بالعلم الاحمر مرسوم عليه شعار المنجل والمطرقة. ابتدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم استعرض سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي تاريخ نضال الحزب منذ تأسيسه سنة 1934 و كان هاجسه تحقيق الاستقلال والسيادة الوطنية، وتأمين الحقوق والحريات الديمقراطية لجماهير الشعب،وانقاذ الفلاحين من تسلط الاقطاع، وتلبية مطالب العمال والكادحين المشروعة والنضال ضد السياسات الشوفينية والتمييزية للحكومات الرجعية والدكتاتورية المتعاقبة. واوضح فهمي إن الحزب (جعل المرحلة الحالية انطلاق نحو الخلاص من عهد المحاصصة الطائفية والاثنية البغيضة، وولوج عهد المواطنة والعدالة الاجتماعية، عهد الدولة المدنية الديمقراطية العتيدة،وارتباطا بهذا يتسع ويتعمق في اوساط شعبنا وناخبينا، العزم على تجاوز السياقات الانتخابية الفاسدة التي فرضت في الاعوام الثلاثة عشرة الماضية” ثم اعتلى المنصة عبد اللطيف رشيد وزير الموارد المائية الأسبق ليلقي كلمة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وقد أشاد فيها (بمواقف الحزب الشيوعي في سائر الميادين السياسية والاجتماعية، وهي المواقف التي تتسم بالروح الوطنية، والنضج السياسي والفكري ووضوح الرؤية، والشعور العالي بالمسؤولية تجاه قضايا ومصائر الشعب والوطن).

وكانت قصائد ناظم السماوي وكاظم العبودي و حمزه الحلفي وتحرير الاسدي قد اثارت حماس الجمهور ليلوح بالاعلام ويهتف بشعارات الحزب (سنمضي سنمضي الى ما نريد وطن حر وشعب سعيد). وقد اطرب المطرب كريم منصور الجمهور بمجموعة من اغانيها القديمة والجديدة.