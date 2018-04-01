الإتحادية العليا تؤكّد إصدارها أحكام تحفظ حقوق المكونات – بغداد – الزمان

هنأت المحكمة الاتحادية العليا ابناء المكون المسيحي بعيد (القيامة)، مشيرة إلى اصدارها العديد من الاحكام التي تحفظ التمثيل السياسي للمكونات في المؤسسات الدستورية.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) أمس أن (المحكمة الاتحادية العليا تتقدم بالتهاني والتبريكات لمواطنينا من ابناء المكون المسيحي بعيد (القيامة)).

وأضاف أن (المحكمة اصدرت العديد من الاحكام التي تحفظ وجود المكونات في المؤسسات الدستورية منها تفسيرها للكثافة السكانية حيث اعتبرت الناطقين باللغة السيريانية في محافظة كركوك يدخلون ضمن هذا المفهوم، وكذلك الحكم بأن يكون للصابئة المندائيين دائرة انتخابية واحدة، وذهبت في حكم لها بوجوب منح الايزيديين مقاعد نيابية تتناسب مع نفوسهم).

وأكد أن (المحكمة الاتحادية العليا حريصة على تطبيق احكام الدستور نصاً وروحاً في هذا المجال حفاظا على وحدة العراق وتعايش مكوناته وتكاتفهم في البناء).

واستقبل رئيس المحكمة القاضي مدحت المحمود في مكتبه الفريق الركن عبد الغني الاسدي قائد قوات مكافحة الارهاب.

واشاد المحمود خلال اللقاء ببسالة وشجاعة قوات مكافحة الارهاب، وبارك الانتصارات العظيمة للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها في معاركها ضدّ التنظيمات الارهابية، مشيراً إلى أن (تحرير اراضي العراق صاحبه الحفاظ على سلامة المدنيين والحفاظ على ممتلكاتهم تطبيقاً لاحكام الدستور).

من جانبه، شدد الاسدي على اهمية القضاء الدستوري، لافتاً إلى أن (المحكمة الاتحادية العليا كان لها دور كبير في دعم جهود القوات المسلحة، وذلك من خلال ترسيخ احكام الدستور ومؤسسات الدولة ومنها المؤسسة العسكرية).