وقذف بنا الزمان على شواطيء (الزمان) – زينب فخري

عندما وقفنا على باب بلاط ” الزمان” كنا نعتقد أن الحاجب سيمنعنا من دخول حضرتها، ونحتاج لتأشيرات من الوصاية وسمات من التزكية، لم يخطر ببالنا أنَّ سواحلها الهادئة تجذب السفن والمراكب المحبّة للحياة.

ولم نكن نعلم أنَّ أبوابها وقلبها مفتوحة للجميع، ولا يضرّها كثرة الناشرين والمستفيدين!

وفي عددها الـ6000 هامت الكلمات على وجهها في صحراء العجز، تبحث عن كلمات تخطّها تهنيء بها لهذه المناسبة الميمومة، فلفظة “مبارك” لا تفي حقّها، وحروف أمنياتنا بالتوفيق لا تعبر عمّا نريد قوله، فهي اللصيقة بنا والقريبة لقلوبنا!

لم تكن مجرد مساحة للكتابة فقط بل منصة للعصف الذهني وإلتقاء الأفكار والصحبة ولو عن بعد!

جمعت أقلام من مختلف المذاهب والفئات لتكون صحيفة عابرة للقارات بكلِّ معنى الكلمة، سباقة للتحليل الأخباري والتغطية الإعلامية بلا منافس.

كتبت أنا بها عشرات المقالات الساخرة والسياسية والاجتماعية والثقافية لم اتعرض لمقص الرقيب ولا الحسيب.. وما زال بابها مفتوحاً على مصراعيه مرحباً!

فشكراً لكل من يسهم بهذا الإصدار الأنيق.. وتهاني قلبية لكلّ من ترك بصمة على صفحاتها!

أيتها “الزمان” البهية أبقي لنا ساحلاً هادئاً نلوذ بها في أيامنا العاصفة والهادئة!

بغداد