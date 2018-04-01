الزوراء يواصل إنتصاراته ويضيف الصناعات إلى ضحاياه

ميسان تسحق الطلاب بثلاثية سعدون وتعادل الجوية والميناء – الناصرية – باسم الركابي

واصل فريق الزوراء نتائجه الجيدة وتعزيز الصدارة بفوزه المتوقع على الصناعات باربعة أهداف لواحد رغم غياب مجموعة لاعبين في مستهل مباريات المرحلة الثانية الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم ليرفع رصيده الى 50 نقطة ومواصلة انتصاراته والتقدم بقوة مغردا لوحده في الصدارة وسط سعادة جمهوره الكبير ليخرجا سوية في الفوز الذي يدين به الزوراء الى اللاعبين علي رحيم وحيدر عبد الأمير ومهند عبد الرحيم وعبد الرزاق فستن وفي وسط احتفال جمهوره الذي يأمل ان تتواصل النتائج على هذه الشاكلة ومهم ان ياتي الفوز بعد انتهاء فترة التوقف وعودة الكرة للدوران مرة أخرى ليأتي الفوز العريض لعكس قدرات وقوة الفريق والعمل بقوة لتوسيع الفارق مع الغريمين الجوية والشرطة وتحديد ملامح الصراع وحسم اللقب إمام واقع النتائج التي تقف إلى جانب الفريق والدور الذي يقوم به لاعبو الفرق بما في ذلك من يجلس على دكة الاحتياط في عمل جماعي وفني ناجح اثر عن قطع خطوة مهمة في مهمة عاد فيها الفريق ليثبت جدارته محققا لكل الفوائد منها توسيع الفارق مع ملاحقيه وزيادة غلة الأهداف وتسجيل الفوز الخامس عشر.

بروفة مهمة

الفوز الذي حققه الزوراء يعد بمثابة البروفة إمام المواجهة القوية المقبلة إمام الجوية بعدما عزز سجله بالنتيجة المهمة على الصناعات في الوقت الذي تجمد رصيد الصناعات 18 نقطة متراجعا للموقع السادس عشر بعدما ترك مكانه للبحري بسبب الخسارة الثانية من المتصدر والعاشرة بالدوري وبات في وضع قلق بعدما افتقد لصحوته في أخر جولات المرحلة الأولى ويدرك عماد عودة ان المهمة تختلف ألان عن سابقتها في ظل صراع البقاء عند فرق المؤخرة.

تعادل الجوية والميناء

وانتهت مباراة الجوية والميناء التي جرت بملعب الشعب بتعادلهما بهدف عندما تقدم الميناء عن طريق حسام مالك د9 قبل ان يدرك حمادي احمد التعادل بعد دقيقتين وكاد الميناء ان يحسم الامور لولا كرة حسام التي ردها القائم د90 بعدما فشلت محاولات الطرفين في تغيير النتيجة ليرفع الجوية رصيده الى 39 نقطة والميناء الى 23 وكلاهما في مكانيهما في الترتيب الفرقي، الجوية ثالثا والأخر ثالث عشر مع فارق مباراتين. ومهم ان يعود الميناء بعد لملمة جراحه بعد المشاكل المالية التي تأثر فيها وانحدر بسببها ان يعود منافسا قويا ويتغلب على الصناعات وكما قدم الأداء المطلوب في محاولة البحث عن النتيجة التي كان على اللاعبين الحفاظ على التقدم او تغير النتيجة امام الفرص التي لاحت إمام اللاعبين الذين قدموا مباراة مهمة تناسوا فيها مشاكلها قبل ان يخضعوا بعض أوقات المباراة لمصلحتهم وكانوا بحاجة للدقة والتركيز بعدما خطفوا المبادرة الهجومية التي بادلهم فيها أصحاب الأرض الذين خيبوا أمال جمهورهم للمرة الثانية بعد التخلي عن نتيجة الفوز الدور الماضي امام نفط الوسط قبل ان يفقدوا نقطتين من التعادل مع الميناء الذي عكس وجه الحقيقي وفي جاهزية بعد تجاوزالمشاكل بفضل تعاون اللاعبين مع المدرب في عمل مشترك جاد لقيادة الفريق شيء فشيء وقادر للعودة السريعة بفضل ما يمتلكه من لاعبين قادرين على العطاء والأداء.

ميسان يسحق الطلاب

وسحق نفط ميسان الطلاب بثلاثية نظيفة بفضل أهداف اللاعب حسام سعدون واستحوذ على صدارة الهدافين بكل جدارة قبل ان يسعد جمهوره ويتقدم بفريقه موقعا، وجاءت الفوائد من النتيجة التي لم يتوقعها اشد المتفائلين بميسان ليؤكد جدارته عند مباريات الأرض التي عززت من تقدمه قبل ان يحقق فوزا رائعا وينهي مباريات الفرق الجماهيرية بملعبه بالفوز على الطلاب والتعادل قبل ايام مع الشرطة بهدف وخسر من الجوية بهدفين ومن الزوراء بهدفين لواحد ويظهر بالمستوى الجيد في المناسبات القوية ويقنع جمهوره في موسم مهم تقدمه مجموعة لاعبين بقيادة عدي اسما عيل الذي يقود الفريق بالشكل المطلوب. بداية نارية لميسان حيث الفوز المميز وكامل النقاط التي رفعت الرصيد إلى 25 نقطة تحت أنظار جمهوره الممتن لجهود اللاعبين وفي المقدمة الهداف المميز وإطلاق العنان لنفسه بعدما سجل الثلاثية التي زادت من متاعب الطلاب في تلقي الخسارة الثامنة التي تظهر كبيرة امام فريق دخل للمنافسات في أحلام إحراز اللقب قبل ان يتراجع للموقع التاسع مشاركة مع الحدود الذي يتقدم عليه بفارق هدف في اول مهمة فاشلة للمدرب محمد كاظم قبل ان يستمر الفريق امام معاناة نتائج مباريات الذهاب بعد خسارة الديوانية بثلاثية وإمام النجف كما لم تحسم مباراته إمام كربلاء بعد وسط غضب الأنصار ورفضهم للنتيجة وحالة التراخي والإحباط

تعادل زاخو والجنوب

واستمر زاخو وضيفه الجنوب بنفس موقعيهما بسلم الترتيب بعد انتهاء لقاءهما بالتعادل السلبي ليرفع الأول رصيده الى 16 نقطة والجنوب الى 28 ولازال زاخو يعاني حتى من مباريات الأرض رغم حاجته الماسة للنتائج الايجابية التي مهم جدا ان تتغير في المرحلة المذكورة واللعب الجدي إمام تدارك مشكلة الهبوط للدرجة الأدنى التي باتت تهدده بشكل اكبر على مستوى تدني المستوى الفني وأهمية التعامل بشكل ايجابي ولو على مباريات الأرض لان التعادل المذكور لايختلف عن الخسارة إمام ظروف اللعب حيث الأرض والجمهور وأمال البقاء التي تتوقف قبل كل شيء على نتائج الميدان ولاحديث يعلو على البقاء الذي لايمكن ان يتحقق إمام هذه النتائج وفارق النقطة عن لملاحق الشديد فريق الحسين الذي قام بعمل جيد في الجولة 19 بالعودة بالفوز من ملعب كربلاء قبل ان يخطف نقطة من البحري في الوقت واصل صاحب المركز السابع الجنوب تعثره في مباريات الذهاب ليعود بنقطة تعكس تزايد معاناة مباريات الذهاب التي مهم ان يتداركها في ظل تغير أوجه وطبيعة الصراع في مرحلة الحسم إمام رحلة صعبة ومواجهات تظهر اكثر صعوبة من الفرق الملاحقة ولابد من دور اكبر من أعضاء الفريق.

تعادل الأمانة والسماوة

ورفض السماوة التعادل على مضيفه الأمانة بهدف اللاعب احمد حسن د65 بعدما كان أصحاب الأرض قد تقدموا بهدف جاسم محمد بعد مرور ثلاث دقائق على بداية المباراة التي عكست تواصل المشاكل الفنية للأمانة خصوصا بملعبه عندما نزف نقطتين جديدتين في اول مباراة للمدرب ثائر احمد المطالب في تحسين الأمر بما في ذلك تدارك الموقع الحالي إمام إمكانات الفريق المعروفة وبوجود اللاعبين حيث الأغلبية من الواعدين لكنه بحاجة للتوازن إمام مهمة لاتظهر سهلة في كل جوانبها إمام ظهور مناسب للسماوة الذي أعاد المواجهة للتعادل بعد أكثر من ساعة على تقدم الأمانة ولازال السماوة يقدم نفسه بشكل مقبول ومهم ان يعود بنقطة عزز من موقعه الرابع عشر وتوسيع الفرق مع الصناعات الى أربع نقاط ضمن الصراع المتجدد لفرق تحت الوسط لتحقيق هدف البقاء.

تقدم البحري

وتقدم البحري موقعا حينما رفع رصيد نقاطه الى 19 نقطة وفريق الحسين الى 15 بنفس مكانيهما السابع عشر وما قبل الأخير وكلاهما يمران في أيام صعبة بعدما فقدا الكثير من النقاط في مباريات النصف الأول وتقع عليهما مهمة الدفاع عن البقاء التي تظهر صعبة رغم ان المضيف حصل على خمس نقاط من ثلاث مباريات اهمها التعادل مع الكهرباء والسعي لتعديل النتائج القادمة قبل فوات الأوان في ظل منافسات فرق المواقع الأخيرة وبذل كل الجهود لتفادي فقدان فرصة البقاء وربما عدم العودة بعد للممتازة والحال للبحري ان يهتم بدوره والاستفادة من مباريات الأرض التي فشل في العديد منها وتحتاج اليوم الى دعم اللاعبين بعد النتائج المخيبة في مباريات الذهاب والدعوة الى تغير الامور والنظر لأسباب التراجع التي أخذت الكثير من النقاط حتى بملعبه.

اين الوسط

واستمر الوسط بنتائجه المتباينة بعد خسارة النفط وثلاث تعادلات قبل ان ينهي لقاء ضيفه الكهرباء بنتيجة التعادل السلبي وجعلته في دوامة النتائج قبل ان يتراجع للموقع الثاني عشر متأثراً بالنتيجة التي لاتخرج عن الخسارة واستمر لايتحمل واقع مباريات الارض بعدما ظلت في المواسم السابقة حكرا عليه قبل ان يشعر بقوة المنافسة عندما يقف في الموقع المذكور المهدد من الميناء والسماء لأنه سيواجه مشاكل مباريات الذهاب التي نزف فيها الكثير من النقاط حتى في المهمات السهلة حينما يحل ضيفا على جيرانه كربلاء من جانبه بات يشعر الكهرباء الذي رفع رصيده الى 32 نقطة بشدة بتهديد موقعه الخامس منتظر خدمة النفط في إيقاف النجف في اللقاء الذي يكون قد جرى أمس في العاصمة للتخلص من ملاحقته وفي كل الأحوال فان الكهرباء يقدم مباريات متوازنة.