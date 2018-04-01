في المرمى

خبرة المدرّب – سامر الياس سعيد

لايميز توالي المباريات الودية التي جرت تحت عنوان فيفا دي او يوم الفيفا في غضون الايام الثقليلة السابقة الا خبرة المدرب وقدرته على توظيف اوراقه التكتيكية والخروج بفوز يمكن ان يحسن حظوظه للبقاء بمنصبه خلال الاشهر الفاصلة عن انطلاقة المونديال الروسي هذا الذي يعني ان تلك المنتخبات المشاركة بالمحفل الكروي الابرز لها نفس الطموحات التي تشارك بها اقرانها من المنتخبات الاخرى وتجد في تلك الفرص من خلال المباريات الودية طموحها بابراز رغبتها بوجود قوي في هذه البطولة..

وبناء على عشرات المباريات التي اقيمت وجمعت منتخبات المونديال مع اقرانها او مع غيرها ممن لم تتسن لهم فرصة التاهل للمحفل الكروي فان قدرة المدرب هي الفاصل الذي يتم على ضوئه تحديد رغبة المنتخب في المضي قدما في البطولة الا ان الملاحظ ان المحللين والمتابعين لايركنون لهذه الميزة فحسب بل يختصرون منتخبا كاملا بلاعب معين مثلما حدث مع العديد من التقارير التي تداولتها وسائل اعلام بشان الخسارة السداسية التي مني بها منتخب الارجنتين امام المنتخب الاسباني بغياب لاعبه ليونيل ميسي دون الاشارة لقدرة المدرب سامبولي على انتاج لاعبين يضاهوا الفراغ الذي تركه افضل لاعب في العالم في الوقت الحاضر..

وبالطبع فهذه ميزة المباريات الودية التي تتيح للمنتخبات من ابراز لاعبين تتاح لهم فرصة اللعب للكشف عن مدى ترابطهم الفكري والبدني مع اقرانهم بالاضافة لابراز قدرة المنتخب لو تعرض للعديد من الضغوطات كان فقدانه لاحد لاعبيه بسبب الطرد او الاصابة وعليه يتوجب اكتشاف لاعبين اخرين مهمتهم سد تلك الثغرات او ابراز قدرته التي لربما تضاهي مركز اللاعب الاساسي..

وقد افرزت نسخ المونديال السابقة العديد من الحالات التي تسنى لها ان تكشف عن قدرات لاعبين كانوا لفترة قصيرة قبل انطلاق المحفل الكروي لاعبين غير اساسيين او حتى غير مدرجة اسمائهم بالقوائم الخاصة بلاعبي المباريات التي جرت قبل اطلاق تلك البطولة ومن هولاء اللاعبين سيكلاتشي ظاهرة بطولة مونديال ايطاليا في عام 1990 الذي لم يكن في وقت قريب من تلك البطولة معروفا على مستوى المنتخب بالاضافة للاعب ايطالي اخر دخل الاستحقاق الرسمي بعد ان كان مسجونا قبل انطلاق مونديال عام 82 في اسبانيا فحقق باولو روسي لقب هداف تلك النسخة..

وفيما تتسابق وسائل الاعلام على اختبار قدرات اللاعبين المتميزين اثناء خوضهم لمبارياتهم في اطار يوم الفيفا فان الابرز هو خاصية الاكتشاف القادرة على ابراز لاعبين مغمورين اعلاميا للاضواء بناء على ما يقدموه وربما المباريات الودية وشجاعة المدرب هي الركائز الفاصلة القادرة على ابرز لاعبين قد يصبحوا نجوم مونديال روسيا دون ان يكونوا معروفين قبيل انطلاقه..