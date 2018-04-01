صلاح ينقذ ليفربول من فخ كريستال بالاس

تحرّر بوغبا وفاعلية الهجوم وراء فوز مان يونايتد

{ مدن- وكالات: حصد فريق مانشستر يونايتد، فوزاً سهلاً في المتناول على حساب ضيفه سوانزي سيتي بثنائية دون رد، مساء اول امس السبت، وقطع خطوة جديدة نحو تعزيز حصوله على وصافة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما اقترب مانشستر سيتي بقوة من حسم اللقب. وتقدم المان يونايتد للمركز الثاني برصيد 68 نقطة من 31 مباراة، متخطيًا ليفربول الثالث برصيد 66 نقطة من 32 مباراة. لم يكن سوانزي العقبة المنتظرة لإسقاط مانشستر يونايتد في عقر داره، بل قدم الفريق عرضاً هزيلاً على مدار ساعة كاملة، وحين انتفض هجوميًا، حاول الوصول لمرمى دي خيا، لكن بعد فوات الآوان. ويستعرض عبر التحليل التالي أبرز أسباب فوز الشياطين الحمر باللقاء، وبعض اللمحات الفنية:

فاعلية هجومية

نجح مانشستر يونايتد في حصد الفوز؛ نتيجة الفاعلية التي تحلى بها مهاجموه على المرمى بشكل واضح، وربما يكون ضعف الرقابة وسوء دفاع سوانزي هو السبب في كثرة المحاولات على المرمى، لكن هذه النقطة أكثر ما افتقده مانشستر في المدة الأخيرة. تمكن مانشستر يونايتد مبكراً في تسجيل هدف التقدم بعد مرور 5 دقائق عن طريق روميلو لوكاكو، كما أضاف الهدف الثاني عن طريق أليكسيس سانشيز في الدقيقة 20 . ووصل مانشستر يونايتد إلى المرمى بعدة محاولات خطيرة وقريبة، ولولا غياب التركيز أمام المرمى لزادت حصيلة الأهداف.

بوجبا يسرق الأضواء

لفت الأنظار بشدة اللاعب الفرنسي بول بوجبا في المباراة، وكان محور ممتاز لهجمات مانشستر يونايتد بعدما تحرر بشكل أكبر من الواجبات الدفاعية تاركاً المهمة لزميله نيمانيا ماتيتش. بوجبا لأول مرة منذ مدة يشعر بأنه يستطيع التقدم للأمام دون توتر أو ضغط من مدربه مورينيو خارج الخطوط؛ فقدم عرضًا رائعًا، ومنح فريقه السيطرة على وسط الملعب؛ بجانب دعمه المستمر لمهاجمي فريقه لدرجة أن بعض فترات المباراة شهدت تحول طريقة اللعب إلى 4-1-4-1 بدعم بوجبا.

مرونة تكتيكية

استفاد مانشستر يونايتد من المرونة التكتيكية للثلاثي جيسي لينجارد، وأليكسيس سانشيز، وخوان ماتا خلف المهاجم لوكاكو. لم يتقيد اللاعبون الثلاثة في خط الوسط الهجومي بالأدوار المركزية وفقاً لخطة اللعب الأصلية 4-2-3-1؛ بل دخل ماتا في أكثر من لقطة ليلعب دور رأس الحربة المتأخر بالتبادل مع لينجارد وسانشيز؛ وهو ما أربك دفاعات سوانزي. وكان مانشستر يونايتد بحاجة فقط لمزيد من الأهداف؛ لتقديم لمحات ولمسات جمالية تزيد ثقة الفريق، وتسعد جماهير مانشستر الغاضبة بالطبع بعد الخروج من دوري أبطال أوربا.

صلاح ينقذ ليفربول

وحقق ليفربول، فوزا صعبا على مضيفه كريستال بالاس، بنتيجة 2-1، اول امس السبت، في افتتاح الجولة الـ 32 من عمر الدوري الإنكليزي الممتاز. تقدم كريستال بالاس أولا، عبر لوكا ميليفوييفيتش في الدقيقة 13، وتعادل ليفربول، عن طريق ساديو ماني في الدقيقة 49، قبل أن يحرز الدولي المصري، محمد صلاح، هدف الفوز في الدقيقة 84 . وارتقى ليفربول مؤقتا إلى المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر يونايتد، الذي يلعب لاحقا أمام سوانزي سيتي، فيما تجمّد رصيد كريستال بالاس عند 30 نقطة. واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح صاحب الأرض، نفذها لوكا ميليفوييفيتش بنجاح في الشباك معلنا تقدم فريقه، في الدقيقة 13 . وبعد مرور 4 دقائق على مرور الشوط الثاني، تعادل ليفربول، بعدما مرّ جيمس ميلنر بحنكة من اليسار ليمرّر كرة أمام المرمى، قابلها ماني بلمسة واحدة مباشرة في الشباك، وسدّد صلاح كرة فوق المرمى بالدقيقة 51 . وأهدر مهاجم كريستال بالاس، كريستيان بنتيكي، فرصتين في غضون دقيقة واحدة، بعدما ضل طريق الشباك من وضع جيد أمام المرمى. وضغط ليفربول بقوّة من أجل تسجيل هدف الفوز، وكان له ذلك في الدقيقة 84، عندما مرّ تشامبرلين من اليمين، ورفع كرة تابعها الظهير الأيسر أندي روبرتسون بتمريرة أمام المرمى، استقبلها صلاح وسدّدها بثقة في الشباك.

وتبادل الفريقان، الكرة، واستمرت محاولات صاحب الأرض، لإدراك التعادل، حتى أطلق الحكم، صافرة نهاية اللقاء بفوز ليفربول.