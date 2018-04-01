البايرن يذل دورتموند وساسولو يمنح هدية الموسم للسيدة العجوز

الريال يصطاد الكناريا وميسي ينقذ برشلونة بتعادل قاتل

{ مدن – وكالات: أفلت برشلونة من الهزيمة الأولى هذا الموسم بعدما تعادل مع إشبيلية بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، في الجولة 31 من الليجا. سجل هدفي الفريق الاندلسي كلا من فرانكو فازكويز في الدقيقة 37، ولويس موريل في الدقيقة 50، فيما سجل هدفي برشلونة كلا من لويس سواريز وليونيل ميسي في الدقيقتين 88 و89 . ويرتفع رصيد إشبيلية إلى النقطة 48 ويرتقي إلى المركز الخامس مؤقتا، فيما يتجمد رصيد البلوجرانا عند النقطة

انتصار الريال

وفاز فريق ريال مدريد على مضيفه لاس بالماس بثلاثية نظيفة، اول امس السبت، في المباراة التي أقيمت على ملعب (جران كناريا) ضمن مباريات الجولة 30 من منافسات الدوري الإسباني. سجل أهداف ريال مدريد، نجمه الويلزي جاريث بيل ثنائية وهدف من كريم بنزيما في الدقائق 26 و39 و51 من زمن اللقاء. بهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 63 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد لاس بالماس عند النقطة 21 بالمركز 18 . بدأ ريال مدريد المباراة بتحفظ شديد خوفا من مفاجآت لاس بالماس، في ظل غيابات عديدة لنجومه كريستيانو رونالدو، سيرجيو راموس، كارفاخال، مارسيلو، توني كروس وإيسكو. وجاءت أول تسديدة خطيرة في اللقاء من الكرواتي ألين هاليلوفيتش في الدقيقة 11 لكن الكوستاريكي تصدى لها بصورة رائعة، ورد الملكي على فرصة لاس بالماس عن طريق كريم بنزيما الذي استلم تمريرة ماركو أسينسيو الرائعة من الجبهة اليمنى، لكن سددها في جسد الحارس ليوناردو بالدقيقة 14 . وقص جاريث بيل شريط الأهداف في اللقاء، بعدما استلم تمريرة رائعة من الكرواتي لوكا مودريتش من الجبهة اليسرى، وانطلق صوب مرمى لاس بالماس مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 26 . وتعرض ناتشو فرنانديز، ظهير أيمن الفريق الملكي للإصابة عضلية في الدقيقة 29، ليغادر الملعب، ويشارك مكانه المغربي أشرف حكيمي. سجل كريم بنزيما الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 39 من ركلة جزا، احتسبها الحكم نتيجة تدخل جوناثان كالياري على لوكاس فاسكيز. حاول (الكناري) في الشوط الثاني، تقليص الفارق بالضغط العالي على الضيوف، لكن جاريث بيل لم يترك الفرصة لهم بتسجيل الهدف الثالث والثاني له بالدقيقة 51 من ركلة جزاء التي احتسبت لمصلحته. وأهدر بنزيما فرصة تسجيل هدفه الثاني والرابع لريال مدريد في الدقيقة 67 بعد عرضية رائعة من لوكاس فاسكيز، لكن الحارس ليوناردو أنقذ مرمى فريقه ببراعة، بينما اكتفى أصحاب الأرض بتسديدات ضعيفة في أحضان كيلور نافاس حارس الميرينجي. استمر إهدار الفرص من ريال مدريد، حيث فشل بيل في ترجمة انفراده بالحارس ليوناردو في الدقيقة 80 عقب عرضية من لوكاس فاسكيز، بعدها بست دقائق، سدد بنزيما خارج المرمى الخالي من حارسه. وأطلق الحكم صافرة نهاية اللقاء بانتصار ثمين لريال مدريد قبل مواجهة يوفنتوس، يوم بعد غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا.

فوز بايرن

واكتسح بايرن ميونخ، ضيفه بوروسيا دورتموند بسداسية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اول امس السبت، على ملعب أليانز أرينا ، ضمن منافسات الجولة الـ28 من عمر البوندسليجا. وسجل أهداف اللقاء كل من روبيرت ليفاندوفسكي 3 أهداف (5 و44 و88) وخاميس رودريجيز (14)، وتوماس مولر (23)، وفرانك ريبيري (45+1). وارتفع رصيد الفريق البافاري إلى 69 نقطة في صدارة البوندسليجا، بينما تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 48 نقطة في المركز الثالث. وافتتح روبيرت ليفاندوفسكي التسجيل للبايرن في الدقيقة 5، بهدف مشكوك في صحته، بعدما استلم تمريرة بينية وهو في وضعية تسلل، قبل أن ينفرد بالحارس، ويسكن الكرة الشباك. وأحرز فرانك ريبيري هدفا تم إلغاؤه في الدقيقة 9، لكنه كان في موقع تسلل، كما أظهرت تقنية الفيديو، التي لجأ لها حكم المباراة. وأضاف خاميس رودريجيز الهدف الثاني في الدقيقة 14، بعدما ترجم عرضية دافيد ألابا الأرضية في الشباك. وتمكن توماس مولر، من إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 23، بعد خطأ كارثي من جوليان كاسترو، استغله خاميس الذي أرسل عرضية رائعة للدولي الألماني والذي وضع الكرة في المرمى بسهولة. ونجح ليفاندفسكي في تسجيل الهدف الثاني له والرابع لفريقه في الدقيقة 44، بعد مجهود رائع من ريبيري. وأتم ريبيري خماسية بايرن في الشوط الأول بعدما استلم تمريرة رائعة من خاميس، ليسددها ساقطة من فوق الحارس في الدقيقة (45+1). وحرم أولريتش، دورتموند من تسجيل هدف حفظ ماء الوجه، بعدما تصدى لتسديدة ماكسيمليان فيليب القوية على مرتين، في الدقيقة 80 . وأكمل ليفاندوفسكي الهاتريك، بإحراز السادس للبايرن في الدقيقة 88 بعد جملة رائعة بين توماس مولر وجوشوا كيميتش، ليرسل الأخير عرضية أرضية لتجد الدولي البولندي الذي أودعها الشباك.

هدية الموسم

وفقد نابولي نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة السيري آ مع يوفنتوس، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله اول امس السبت، أمام مضيفه ساسولو ضمن الجولة الـ30 من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم. وبهذه النتيجة يكتفي فريق الجنوب الإيطالي بإضافة نقطة لرصيده ليصبح 74 نقطة في المركز الثاني، ويمنح يوفنتوس، المتصدر بـ75 نقطة، فرصة الابتعاد بالصدارة في حالة فوزه بالمواجهة الصعبة مساء اول امس السبت أمام ميلان على ملعب أليانز ستاديوم .في المقابل، ارتفع رصيد ساسولو للنقطة 28 في المركز السادس عشر. وعلى ملعب تريكولوري تكفل أصحاب الأرض بتسجيل هدفي اللقاء حيث تقدم ماتيو بوليتانو في النتيجة بعد 22 دقيقة، قبل أن يسجل زميله روجيريو أوليفيرا هدفا آخر ولكن في شباكه بالخطأ مانحا نابولي التعادل قبل 10 دقائق من النهاية.واستعاد كييفو فيرونا ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه سامبدوريا بهدفين لواحد على ملعب مانويل أنطونيو بينتجودي .وأصبح رصيد كييفو، الذي عاد للفوز بعد 3 هزائم متتالية، بهذه النتيجة 28 نقطة ويحتل المرتبة الـ15، فيما تجمد رصيد السامب عند 44 نقطة يستقر بها في المركز الثامن متفوقا بفارق الأهداف أمام فيورنتينا.