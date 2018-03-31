الزمان .. الجريدة التي لا تتثاءب/فوزي الأتروشي

ليس المهم ان تصدر صحيفة لتكون رقماً يضاف لاكداس من الصحف ، مثلما ليس مفاجأة ان نرى يوميا عناوين خبرية تحتل النظر و تنشر اخبارا ووقائع و مقالات وتعليقات ، فنحن في زمن الفيضان المعلوماتي الذي ينهمر علينا بالغث والسمين و المفبرك والحقيقي و المختلق والواقعي .

صحيفة (الزمان) شذت عن القاعدة اقولها عن بينة وانا احد كتابها، منذ بواكير صدورها في لندن كصحيفة توفر للرأي الحر هامشا رحبا ، و تعطي للفكر الاخر مساحة تنفس واسعة و لا تتعسف ولا تتضايق من الاخــــتلاف في الرأي مهما بلغ ذلك قاسيا.

انا شخصيا شاركت في الكتابة فيها بعشرات المقالات التي كانت غالبا ما تفضح النظام الدكتاتوري السابق وتشرح يوميات القضية العراقية والقضية الكوردية وينسحب ذلك على اعمدة الرأي التي نشرتها في السنوات الاخيرة ولم اشعر يوما ان مقالي تعرض للاختصار او القطع او لاي صيغة من الانتقاص او التضييق .(الزمان) صحيفة لم تلد لتتوقف ولم تصدر لكي تغرب بعد حين لذلك استمرت في العطاء واعتبرت بحق من الصحف التي لا تتثاءب . هي ليست توليفا وجمعا للاخبار فحسب ، بل صحيفة رأي بامتياز لذلك نجدها الى جانب الصحف العالمية تحتل موقعها منذ الصباح الباكر في المطارات ومحطات القطار حول العالم .

وهي صحيفة مقروءة من الجميع بمعنى عابرة للانتماءات الصغيرة الى الانتماء الوطني الواسع . ان (الزمان) باعمدتها و القضايا الوطنية المعروضة فيها والملفات الساخنة و مذكرات الشخصيات التي تنشر فيها اضافة الى كم كبير من الافكار المبثوثة هنا وهناك في ثنايا الصحيفة ، اقول انها بهذا الوصف تشكل صحيفة ذات مستوى عال في ساحتنا الاعلامية … هذا في وقت تسارع مراكز النفوذ كلها للسيطرة على هذا المنبر الاعلامي او ذاك . لقد بقيت (الزمان) مستقلة و ذات مصداقية كونها نابعة من آلام وتطلعات الانسان العراقي وليست مرآة عاكسة لجهة معينة بحد ذاتها .

ولا ننسى في النهاية ان الملحق او الصفحات الثقافية للجريدة تشكل اغناءً فكرياً حقيقياً للمشهد الثقافي العراقي وانا من المتابعين له .نحتفل بـ ” الزمان” متمنين ان تظل صحيفة الزمن العراقي والحلم العراقي بغد اجمل وانقى.