(الزمان) .. مثاقيل الحروف

حسن العلوي

تريد مني ان اكتب عن ستة الآف لوحة ..اتدري انك صانع اللوحات بآلافها الستة ومعها زيادات مع العمر المديد ونحن نجرجر اذيال العمر بخطوات سريعة نحو حافاتها الاخيرة.أتدري انك ميزان الحكمة في بيئة فقدت الاوزان اوزانها، فلم تعد تعرف وزن الثقيل من الخفيف، ولا متوسط ودون الثقيل.

ليتنا نحن اهل الكلم نقتدي بشرائع اهل اللكم فتكون لنا قواعد فلا ينازل الخفيف ثقيلنا ولا الريشة تصارع ما فوق اوزانها، لقد وجدت حلبة اللكم قواعد اخلاقية تهتدي بها، وليس لنا نحن اهل حلبة الكلام مثل هذه القواعد.

اجل قد يختفي الضمير الفردي من رأس انسان لكن الضمير الجماعي يبقى هو الحي والحكم، فاذا ذهبنا الى هذا الوجدان فسنعرف اي مكان واية مكانة تحتلها (الزمان) في وجدان العراقيين، وانت ومن معك صاحب الميزان. وامامك مثقال ذرة لا يزيد ولا ينقص.انت – ابا رنا – وندى والعاملون معكما تشكلون ما بقي لبغداد من ارث صحفي وكنتم جديرين بحفظ هذا الارث، وحمله من جيل الى جيل حتى بدت انحناءة تظهر على ظهرك من ثقل الامانة.

ونحن كما قال سيد الحرف العربي ابو الفرات:

نحن الجبابرةُ الاعلون يَرَهَبُنا

اذ يُرهق الناس فرعونٌ وجبارُ عن كل حرفٍ دفعنا فديةً فدحت

لو كان للحقِ ميزانٌ واسعارُ

عسى ان تحل ذكرى الالاف الستة القادمة وانت تقود هذه المؤسسة، فيما نحن في غياهب الزمان.