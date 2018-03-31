ساكو يهنّيء برأس السنة البابلية ويدعو المسيحيين إلى إطلاق تنظيم سياسي موحّد

بغداد ــ داليـا أحمـد

هنأ بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس رفائيل ساكو المسيحيين لمناسبة حلول رأس السنة البابلية الجديدة (أكيتو) وعيد القيامة المجيد، متمنياً ان يفكر الكلدان مع المسيحيين الآخرين في إطلاق تنظيم سياسي واحد يجمعهم على تنوعهم واختلاف آرائهم .وقال ساكو في بيان امس (نتقدم للكلدان بالتهنئة بمناسبة رأس السنة البابلية، الذي يتزامن مع الاحتفال بعيد القيامة المجيد لنتقدم الى الشعب الكلداني والاشوري بهاتين المناسبتين بالتهاني والتبريكات والتمنيات بأن تؤدي المناسبتان الى نقلة نوعية على صعيد ايمانهم بالمسيح الحي وعلى صعيد حضارتهم وتراثهم الزاخر ووحدتهم) واضاف (امنياتي ان تلمّ المناسبتان شملَ شعبِنا أينما كانوا، وتًثَبِت خطاهم على ايمان الرسل الأوائل، وحضارات اجدادهم العظام، وان يقوموا بمبادارات طيبة وشجاعة في المجالات التي تخدم الحياة والمحبة والوحدة مستهلمين الإرث الحضاري والروحي للأجداد والاباء). وتابع (لربما حان الوقت ليفكر الكلدان مع المسيحيين الاخرين من السريان والاشوريين والأرمن بإطلاق تنظيم سياسي واحد يجمعهم على تنوعهم واختلاف آرائهم ويعملوا مع مواطنيهم من أجل السلام والاستقرار وبناء دولة مؤسسات وضمان حياة حرة وكريمة للعراقيين)، معرباً عن اعتقاده بأن (الانتخابات المقبلة فرصة لتغيير السياسات الحالية، وسياقات الإجراءات الإدارية التي لا تتلاءم مع الواقع الجديد)، حاثاً( الجميع على الذهاب الى صناديق الاقتراع والتصويت للأفضل). ولفت الى (استقلالية الائتلاف الكلداني وبرنامجه الساعي لتحقيق مدنية الدولة والمواطنة الكاملة بروح وطنية وإنسانية الكلدان كانوا وسيبقون جزءًا من النّسيج الاجتماعي والتاريخي للعراق والجزء الأكبر من الكنيسة المسيحية فيه وفي أجواء الفرح والتآخي هذه نهيب بالكلدان ان يكفّوا عن الانتقادات الهدامة وان يبلوروا في طريقة تفكيرهم ضمن مساعي الاتحاد ويبادروا باطلاق مشروع عام تحت شعار – اِستيقِظْ يا كلداني – من اجل الحفاظ على هويتهم القومية، ولغتهم وتنقيتها من كل ما علق بها من شوائب، وعلى احياء تراثهم الحضاري الثَر وفولكورهم وفنونهم بأشكالها وتطويرها حتى لا تضيع) مشددا على ضرورة (اعتماد وسائل الاعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية للنشر والتوعية).

واوضح ان (مشروع اِستيقِظْ يا كلداني يهدف لبناء البيت الكلداني وتقويته بعيداً عن التطرف والتعصب، والانجرار الى تغليب الشأن القومي على الشأن الديني، في سبيل تقوية البيت المسيحي وفتح افق الوحدة، على مشتركات جوهرية متعددة، بينهم وبين الاخوة الاشوريين والسريان والارمن بالرغم من ان هذه الوحدة في ظل الواقع الحالي لا تبدو قريبة)، عازياً الامر الى (غياب محاورين منفتحين وغيورين وجديين، مع تفضيل اجندات ومصالح آنية ضيقة)، مستدركاً (مع هذا ينبغي السعي اليها بكل قوانا، والبقاء في حالة استعداد ايجابي بَنَّاء نحوها، فهي قوة وضمان بقائنا وتواصلنا) .

وترأس ساكو رتبة صلاة الجمعة العظيمة في كاتدرائية مار يــــوسف – خربندة بمشاركة الأب فراس دانيال. وربط ساكو القراءات الروحية بتفاصيل الحياة اليومية مستنبطاً (علامات المحبة والفرح والرجاء من وسط آلام المسيح الذي أحب حتى المُنتهى وبذل نفسه من أجل أحبائه). وركز على ان (يكون المسيح القدوة والمقياس الذي نقيس عليه تصرفاتنا. والأهم ان نثق بمحبته المطلقة لنا). وتضمنت الرتبة قراءات من المزامير شارك فيها جميع الحاضرين وتراتيل لجوقة الكنيسة وتأمل وزياح رمزي لقبر المسيح تمكن الجميع فيما بعد من أخذ البركة.وأثناء الإحتفال بقداس خميس الفصح في كاتدرائية مار يوسف – خربندة، قام ساكو قام غبطته بغسل أرجل ست نساء بينهن راهبة وطفلة، وستة رجال تراوحت أعمارهم بين الاثنى عشر والثمانين، وكان من بينهم أيضاً ذوي الاحتياجات الخاصة. وقال في كلمة بالمناسبة ان (أحداث هذا الاسبوع المقدس التي تأخذنا من أحزان الصلب والجمعة العظيمة الى رجاء القيامة هكذا علينا نحن المسيحيين، ان نتعلم المحبة غير المشروطة، من حياة يسوع الذي أحب وبذل ذاته حتى الموت، وان نتشبث بالرجاء مهما كانت الظروف صعبة) وفي نهاية القداس تحدث الأب مارون عطا الله القادم من لبنان برفقة يوسف نصّار وأبدى إعجابه بصمود مسيحيي العراق، مؤكداً قول المسيح (لاتخافوا فالغلبة للمحبة، في نهاية المطاف).