إضراب شامل يعمّ أنحاء غزة وسط يوم وطني للحداد

إدانة دولية لقمع الفلسطينيين وواشنطن تعطّل مجلس الأمن

بغداد – عيد اللطيف الموسوي

غزة – الزمان

دان العراق ودول عربية واقليمية استخدام الجيش الاسرائيلي الرصاص الحي في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة ما اسفر عن استشهاد 16 فلسطينياً واصابة الآلاف بجروح خلال مسيرات يوم الأرض، فيما عمَ الإضراب الشامل امس السبت أنحاء القطاع والضفة الغربية حدادا على أرواح الضحايا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية احمد محجوب في بيان امس(ندين ونستنكر استخدام قوات الاحتلال الاسرائيلي الرصاص في مواجهة تظاهرات سلمية في قطاع غزة بذكرى يوم الأرض ما أدى إلى سقوط عدد من الشهداء ومئات الجرحى من الفلسطينيين العزل)، مشيراً الى ان (التصعيد العسكري الاسرائيلي الخطير انتهاك صارخ جديد للمواثيق والقوانين الدولية). وأكد البيان (دعم العراق للشعب الفلسطيني وموقفه الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني بما يضمن إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس). وعمَ إضراب شامل امس أنحاء غزة والضفة الغربية حدادا على الضحايا .وشمل الإضراب المؤسسات الرسمية والأهلية والمدارس والجامعات، فيما أغلقت المحال التجارية أبوابها كما أعلنت نقابات النقل التزامها بالإضراب، فيما شيع الأهالي شهداءهم ظهرا في اعقاب إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس السبت يوم حداد وطني على الضحايا . وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود ان (الحكومة قررت تعطيل المدارس والجامعات وجميع المؤسسات والدوائر الحكومية التي تعمل يوم السبت في محافظات الوطن كافة، التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا الجمعة خلال إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد).وأعلنت اللجنة العليا لمسيرة العودة انتهاء فعاليات اليوم الأول من المسيرات، مؤكدة استمرار الاعتصام حتى يوم (الزحف العظيم) في الخامس عشر من أيار المقبل. واستشهد 16 مواطنا وأصيب 1416 آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي خلال مسيرات العودة التي امتدت من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا مرورا بخان يونس والبريج وغزة في أسوأ يوم من أعمال العنف منذ حرب غــــزة عام 2014. من جهته، اكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الحراك الرسمي والشعبي الفلسطيني مستمر حتى نيل الحقوق المشروعة. وقال أبو ردينة في بيان امس أن (رسالة الشعب الفلسطيني بالأمس كانت واضحة بأن الأرض الفلسطينية باقية لأصحابها الشرعيين). وأضاف ان(الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سيستمر حتى نيل حقوقنا المشروعة)، مشيراً إلى أن (الاعتراضات الأمريكية في مجلس الأمن الدولي التي أدت لتعطيل قرار إدانة العدوان الإسرائيلي تشكل غطاء لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني).وشدد على ان(استمرار الإدارة الأمريكية بنهجها الحالي بحماية الاحتلال وتعطيل جميع المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها، لن تزيد شعبنا إلا صمودا وثباتا على مواقفه). وقالت القوى الوطنية والإسلامية، ومنها حركتا حماس وفتح وجميع التنظيمات الفلسطينية في بيان إن الإضراب سيكون (في كل محافظات الوطن حدادا على أرواح الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من الشهداء والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا).وحمّل عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي مساء الجمعة (سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أرواح الشهداء والجرحى الذين ارتقوا بنيران الاحتلال)، مطالبا المجتمع الدولي بـ(توفير الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل). من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن قواته (لم تستخدم الذخيرة الحية إلا ضد من حاولوا تخريب السياج الأمني الحدودي حيث قام بعضهم بدحرجة إطارات سيارات مشتعلة وإلقاء الحجارة باتجاه السياج)، مشيراً الى إن (اثنين في الأقل من القتلى من أعضاء حماس).وكان آلاف الفلسطينيين قد خرجوا الجمعة، باتجاه الحدود الإسرائيلية للمشاركة في (مسيرة العودة)، التي دعت لها الفصائل الفلسطينية المختلفة في الضفة الغربية وقطــــاع غزة وأراضي 1948. ونصبت اللجنة الوطنية لـ(مسيرة العودة) خياما على طول حدود قــــطاع غزة على بعد 700 متر من السياج الحدودي الفاصل مع الجيش الإسرائيلي.وفي نهاية اليوم، قال عضو اللجنة الإعلامية للهيئة الوطنية للمسيرة هاني ثوابته إن (عدد المشاركين في المسيرة فاق الـ30 ألف قرب حدود قطاع غزة). ومن المقرر أن تستمر حركة الاحتجاج هذه ستة أسابيع بهدف المطالبة بتفعيل حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي طردوا منها والمطالبة أيضا برفع الحصار الإسرائيلي عن غزة. وفي اطار التداعيات الخارجية ، عقد مجلس الأمن الدولي مساء الجمعة جلسة مغلقة طارئة لبحث الوضع انتهت من دون الاتفاق على بيان مشترك.وخلال الجلسة حذر مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية تايي- بروك زيريهون من (إمكانية تدهور الوضع في الأيام المقبلة).والتأم المجلس بدعوة من الكويت لمناقشة آخر التطورات في غزة .من جهته اكد المندوب الفرنسي في الأمم المتحدة إن (خطر التصعيد حقيقي وهناك إمكانية لاندلاع نزاع جديد في غزة).من جهتهما أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا عن أسفهما لموعد انعقاد الاجتماع بسبب تزامنه مع الفصح اليهودي الذي بدأ الاحتفال به مساء الجمعة ما حال دون حضور أي دبلوماسي إسرائيلي للجلسة الطارئة التي عقدت على مستوى مساعدي السفراء. وقال ممثل الولايات المتحدة خلال الجلسة (إنه لأمر حيوي أن يكون هذا المجلس متوازنا)، مشددا على أنه (كان يجدر بنا أن نتوصل إلى ترتيب يتيح لجميع الاطراف المشاركة ).وأضاف (نشعر بحزن بالغ للخسائر في الارواح البشرية التي وقعت ). من جهته اتهم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في بيان قبيل التئام المجلس حركة حماس بالوقوف خلف أعمال العنف. وأدانت ايران (المجزرة الوحشية) ضد الفلسطينيين.وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي انه (يدين المجزرة الوحشية بحق عدد كبير من الفلسطينيين بيد القوات العسكرية العنصرية للنظام الصهيوني).