(الزمان) في ألفيتها السادسة – طالب قاسم الشمري

بقيت (الزمان) متفردة بخطابها الاعلامي المتوازن والمعتدل منذ صدور عددها الاول حتى بلوغها الفيتها السادسة فلم تكن (الزمان) مجرد صحيفة بل كانت وما زالت ديوان الثقافة المواكبة لمتغيرات العصر والاحداث الوطنية والإقليمية والدولية لتصبح الصحيفة المتميزة، ومن اهم مميزاتها كونها الصحيفة الوحيدة التي لم يتغير رئيس تحريها منذ صدور عددها الاول قبل عشرين عاما حتى الفيتها العددية السادسة وهي ما زالت تتطور وتواصل عطاءها لتواكب العصر ومتغيراته السريعة وتواجه التحديات التي تواجهها الصحافة الورقية المطبوعة في الوقت الحاضر تحديات كثيرة منها ارتفاع قيمة الطباعة بشكل عام والطباعة الملونة وانواعها التي تجذب القراء بشكل خاص بالإضافة الى تحديات التوزيع ووصول الصحيفة الى كافة المحافظات فضلا عن اصدار صحف محلية في المحافظات نفسها ناهيك ما تواجهه الصحيفة من تحديات بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والصحافة الإلكترونية والسوشيل ميديا بشكل عام الذي اصبح بمقدور اي شخص ان يحصل على كل الاخبار والمعلومات بكبسة زر تلفونه الخاص كل هذه العوامل دفعت بالعديد من الصحف المحلية والعربية الى تصفية اعمالها وأغلاق ابوابها لكن الزمان بقدراتها المهنية والإدارية وعدد قرائها ومريديها تمكنت ادارتها من وضع خططا منهجية مهنية خاصة في تخفيض عدد صفحاتها وهي مسالة مارستها اكبر الصحف لتحافظ على رصانتها وذوق واهتمامات قرائها وبنهجها هذا تعتبر من الصحف المجددة والمتجددة وعلى الرغم من كل التحديات خاصة المالية منها تصدر بعددها الواحد بعد الالف السادس وهي تحافظ على هويتها الوطنية المتمثلة بالعراق وامتها العربية والاسلامية وقول الحقيقة والدفاع عن حرية التعبير والديمقراطية والكلمة الحرة لقد عرفت الزمان بعدم مهادنتها فهي الصوت الذي لا يخاف الباطل ولا يسكت رغم ازعاج الاخرين بنشرها للحقائق فهي صحيفة كل العراقيين ويهمها كل الطبقات والشرائح الاجتماعية بعد ان تميزت بكتابها من المفكرين والسياسيين والمثقفين المعروفين اصحاب الاقلام البليغة الذين تمسكت بهم ومازالت تعمل وهي في الصدارة منذ نشأتها لاهتمامها بالأحداث الوطنية والإقليمية والعربية والدولية وبأخبارها الموثقة التي تنشرها لقرائها متوخية فيها الدقة والحذر احتراما لهم فهي الاكثر سلاسة ووضوح من بقية زميلاتها من الصحف فبقيت تمثل لسان قرائها ومريديها.

ولم تكن (الزمان) يوما من الايام جريدة سلطة او حزب ولم تهبط وتتراجع في نهجها ومعانيها واهدافها المهنية والوطنية ولم تنحدر كغيرها من الصحف الى حد الاسفاف والقدح المشين و بذلك حافظت الزمان على الياتها المهنية جامعة كل الالوان في صفحاتها متمسكتا بالتقاليد والاعراف الوطنية والاجتماعية ولم تقم يوما بما يخدش الحياء او التجاوز وهذه ممارسات وتقاليد اصيلة سارت عليها (الزمان) والتزمت بها منذ ميلادها وهي ملتزمة بعدم التورط في جميع الصراعات الحزبية والسياسية لكنها متمسكة بمواقفها الوطنية ونهجها المهني وهذا الموقف للزمان مازال حاضرا في جميع المراحل ودورها واضح وبارز في العمل بجدية من خلال اسهامها في بناء دولة العراق المعاصرة المدنية والعراقيين بأمس الحاجة لهذا الدور الوطني بعد ان التزمت الزمان بطبيعة المجتمع العراقي محترمة خصائصه الثقافية والتاريخية وهي تساهم من خلال كلمتها الحرة الصادقة وتؤدي دورا وطنيا معروفا من اجل تحقيق التغيير والاصلاح في كافة الجوانب وفي مقدمتها الاصلاح السياسي وهي مطالب مشروعة لكافة الشرائج والنخب والجماهير وكل هذه النشاطات والعطاء الدائم والمستمر للزمان هو من ثمار الإدارة الناجحة وعقلها المبدع في تطوير الصحيفة والحرص على بقائها صحيفة لكل القراء والشرائج الاجتماعية والنخبوية وهنا لابد من الاشارة الى دور رئيس تحرير الزمان طبعة العراق الدكتور احمد عبد المجيد وبصمته الكبيرة في مسيرة (الزمان) بوضعه عددا من التقاليد التي ما زالت تمثل خارطة طريق مهنية لتصريف مهام ومسؤوليات الصحيفة.