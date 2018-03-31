كذبة نيسان والبحث عن الحقيقة في (الزمان) – حمدي العطار

يحتفي العاملون وكتاب وقراء جريدة الزمان بمرور عشرين عاما على تأسيس جريدتهم بصدور العدد 6000 الذي صادف صدروه يوم 1 نيسان والذي يحمل بين طياته طقسا يسمح للناس أن يصيغوا اكاذيب من باب المداعبة والمرح ولكن بما ان حبل الكذب قصير عندها سرعان ما تنكشف الكذبة – كما هي دائما – وبعد لحظات تتحول الكذبة الى نكتة سمجة يبتسم لها الضحية ويضحك كثيرا مطلقها.

الزمان اليوم عندما تدار المطابع طبعتها لأصدار هذا العدد الاستثنائي الخاص والمميز لم تفكر الا بالاحتفاظ بالحقيقة واسلوب البحث عنها،وهي لا ترى في نيسان الربيع إلا ما تفرزه الاحداث الجسام التي تلاحقت من جراء الربيع العربي، فكانت الزمان ترصد ما يجري في العالم العربي وتقدمه في وجبات اخبارية وتحقيق صحفي أو مقال سياسي، كما أنها تبذل كل الجهد لكشف الزيف السياسي وفضح الفساد المالي والاداري وسط التحضيرات لموسم الحصاد الانتخابي.

وتواصل الزمان على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها فهي لا تتغير رسالتها الاعلامية في تعميق المعرفة من خلال الخوض في مجالات واسعة لتلك المعرفة، وتعبر الزمان عن الحقائق في استطلاعات ميدانية لدول العالم فكانت تتناول في كل استطلاع عادات وتقاليد الشعوب من (الشمال التركي الى الجنوب اللبناني مرورا بخفايا سلطنة عمان والى جزر ماليزيا الساحرة غير بعيد عن أجواء جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق التي تحولت الى دول مستقلة “أذربيجان – بيلاروسيا”) ولا تنسى الزمان ان تغوص في المجتمع العراقي عبر استطلاعات محلية لتشمل (البصرة- واهوار ميسان والجبايش – وأقليم كردستان)

الزمان تؤمن بالانفتاح على كل ما هو جديد ومثير، فتقدم الدراسات النقدية لأحدث الاصدارات ، فكانت للرواية في هذا المجال الاهتمام الاكبر، وكما هو الشعر والقصة القصيرة،وتهتم بإعداد ملفات ثقافية وفنية، وتستذكر الادباء والفانون والكتاب الراحلون،ان قافلة الادب والفن والثقافة لجريدة الزمان لا تنسى متابعة الدراما التفزيونية وانتاج السينما وفعاليات المهرجات الدولية والمحلية وما يقدمه المسرح من اعمال تستحق النقد والتحليل، ومتابعات متواصلة لعالم الغناء ومعارض الفن التشكيلي والندوات الثقافية والادبية.

الزمان تربط المتلقي بالحاضر وتستشرق المستقبل برؤية حضارية متطورة فضلا عن تصفح صفحات الماضي من خلال التركيز على التراث وقراءة التاريخ واسقاطاته على الاحداث المعاصرة.

للشباب والمرأة حصة في الزمان فتتبنى نتاجات هذه الفئات وتطرح المشاكل التي يعاني منها المجتمع،كما تعمل الزمان على المطالبة بالعدالة والحرية والمساواة من دون تميز او تفرقة مذهبية او عنصرية وقومية! نيسان اليوم له نكهة خاصة لا تعترف الزمان الا بجمال الربيع وهي تعد العدد 6000 من طبعتها وتحذر بخطورة ممارسة الكذب او التضليل وهي تعاهد القراء على اكمال رحلتها المعرفية لتقديم وبشكل يومي وجبة من الفكر والادب والفن والمقال السياسي الراقي.تحية للزمان ورئيس تحرير طبعة العراق(د. احمد عبد المجيد) ولكل العاملين فيها وكتاب الزمان المبدعين بمناسبة صدور العدد .6000