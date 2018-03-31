(الزمان) في كل زمان – فيصل جاسم

إحتفالية (الزمان) برقم استثنائي ليس مجرد إحتفال عادي بهذا الرقم , بل هو ايضاً إحتفال محبيها , كجريدة يومية لها حضورها الخاص في خضم عشرات الصحف اليومية الاخرى , فهي اولاً صحيفة مستقلة لا تميل الا الى الجانب الوطني , فهو المرآة لحضورها الاعلامي في هذا المناخ الضبابي , وهي ايضاً مستودع الفكر والنصوص , فهي ربما الاولى في اعلام العمود الصحفي , الذي يتنافس عليه خيرة الكتاب والادباء والصحفيين , لا تفرض ادارة الصحيفة آراءها عليهم فهي خزين معرفة الكتاب , يتناولون في اعمدتهم ما يريدون إفادة القراء به , فكراً ومعرفة .

منذ صفحتها الاولى وحتى صفحتها الاخيرة تجذب إليها قارئها اليومي , منذ لحظة صدورها الصباحي بتعدد الاهتمامات من السياسة ومتابعة احداثها ومتغيراتها وحتى اجراء الحوارات مع ذوي الشأن السياسي الذي يشغل الناس في حينه وزمانه , وصولاً الى الف ياء الادب, والثقافة والرياضة وقضايا المرإة والقانون وحقول المنوعات الاجتماعية ومتابعة الفعاليات والانشطة الآنية , من خلال محرريها النشطين والفاعلين والمؤثرين , يتأكد ذلك أيضاً عبر إدارة اعلامية متمكنة وكفوءة وقادرة على ان يكون لها صوتها الواضح والمسموع.

لا تفرض ( الزمان ) إشتراطات معينة على محرريها وكتابها , لأنها تعرف أن اختيارهم للنشر فيها ,انما هو نابع من معرفتهم بإدائها الاعلامي الواضح المستنير , وخبرة القارئ في إختيارها من بين سواها من عشرات الدوريات اليومية الاخرى , إنما يضعها في صميم جرأتها على البقاء والاستمرار رغم الكثير مما يعتور الآن صدور الصحف اليومية , وتناقض عدد القراء نتيجة شيوع المواقع الالكترونية ووسائل النشر الاخرى , ومع كل هذا فأن قراء الزمان لن يتخلوا عنها , وهي في الصميم من مجتمع الاعلام المقروء .

تحية لـ(الزمان), ادارة وكتاباً وتحريراً, في هذا العيد الاستثنائي لها, متمنياً لها دوام التواصل والاستمرار .