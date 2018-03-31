(الزمان) وطابعها الثقافي – قيس مجيد علي

عبر كل الوسائل المتاحة اليوم للثقافة المتنوعة تبقى الصحف المحلية والاجنبية هي الوسيلة الاكثر تأثيرا وبرغم تعدد اصداراتها وجهاتها فانا والكثير من الناس يحبذون لابل يفضلون قراءة الصحف اليومية لما فيها من مواد متنوعة تصب في اشكاليات الثقافة المبدئية كانت ام السلوكية ذات الطابع السايكولوجي ..

في حين تعجز الادوات الاخرى الثقافية عن تحقيق ذلك..بيد ان صناع الثقافة لا يستغنون عن الكثير من الوسائل التي تحيط بالفرد او المجتمع..ونظرة عابرة الى كل ماتقدم تجد الشعوب ذات الحضارات المتعددة تتخذ السلوكية الذاتية اساسا في تطبيقها واظهارها بما يطبع المدنية والحضارية بكل ما فيها من انبهارات واندهاشات قد تعجز عن تطبيقها شعوب اخرى. فماديات الثقافة بكل انواعها تسهم بشكل او باخر عن اغناء حياتيات ذلك المجتمع وبالتالي ستكون ناجحة بكل ما تقدم لهم من حالات..

والحقيقة يبقى العامل البشري هو القائد الاول في ترسيخ كل ثقافة وتسخيرها في مسارها الصحيح على ان ذلك لا يمنع من تخطي التأثيرات الخارجية الاخرى.

تتخذ صحيفة (الزمان) الموقرة طريقا رائعا في تحقيق الطابع الثقافي في تقديم ماهو ناجح ومفيد في كافة ابواب الصحيفة ويرجع ذلك بالتأكيد الى الجهود التي يبذلها مسؤولو الصحيفة واود ان اشير الى تفاني ذلك الرجل الذي رغم مرضه المؤلم اراه يسعى دائما الى تقديم ماهو نافع في رفد الثقافة ادبية كانت ام اجتماعية ام فنية.. ورغم ذلك كله ان الامور الثقافية آلت في الوقت الراهن الى انحدار الثقافة العامة الى مستويات لا تليق ابدا بواقعنا الراهن الذي يجب ان تكون فيه الثقافة في اعلى درجات التأثير فاغلاق بعض الصحف وتقليل صفحات بعضها امر يدعو الى الاسف والمرارة ناهيك عن المستقبل المنتظر وما ستؤول اليه ثقافتنا.