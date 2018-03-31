ما بين ألف وآخر في القلب غصّة – صباح الخالدي

مابين الاحتفال بصدور العدد 5 الاف من جريدة (الزمان) واليوم نوقد شمعة الالفية السادسة ..مرت سنوات واشهر وايام سريعة بحلوها ومرها خاصة واسرة الجريدة غاب عنها عشرات الزملاء والزميلات لاسباب عدة منها غيب الموت اعزاء من اسرتها كانوا يحتفلون معنا في الالفية الخامسة ..وفي السادسة غائبون من المشهد ولكن حاضرون احياء في قلوبنا ووجداننا تركوا الذكر الطيب الملئ بالابداع والعطاء ستظل راسخة في ذاكرة محبيهم .. رحلوا وهم كانوا يحلمون بالكثير من العطاء لخدمة مؤسستهم من بينهم طيب الذكر ابوسحر المرحوم كاظم دوحي . . نعم ايها الراحلون فان للموت ولنا من بعدكم انتظارا في محطات قد تطول وقد تقصر وقد ترهق وقد تصفو وقد تُضحك وقد تبكي… حتى يقدم بلا هيبة أو تردد يختارنا واحدا اثر آخر .. كما نتذكر من خلال اللوحة التي جمعت اسرة التحرير صورة المناسبة زملاء تركوا العمل لاسباب عدة منها متطلبات اقتصادية حالت دون ان يكملوا المسيرة نحو الالفية السادسة ..ورغم تقويض اسرتنا الصغيرة الا انها راضية ان تبقى تحت خيمة (الزمان ) هذه الواحة الاعلامية الخضراء المشرقة باقلامها الرصينة المهنية المبدعة ومصداقيتها التي جعلتها مطبوعا متفردا عن باقي الصحف المحلية والعربية بشهادة متابعيها من القراء ومن مختلف شرائح المجتمع وما لها من صدى في الشارع العراقي والعربي والدولي لانها تعبر بصدق دون يمين ام يسار ام شمال ام جنوب عن ثقافة ملتزمة واعلام حر يعبر عن وحدة العراق .. ما اكد تميزها عاما بعد اخر .. صحيفة جريئة باقلامها وخطها الوطني المستقل والوقوف مع الحق ضد الباطل مهما كان جبروته وتسير رغم التحديات ومحاولات عرقلتها اقتصاديا لاجل اسكات هذا الصوت الاصيل الوطني الذي يجسد قيم مهنة صاحبة الجلالة ,السلطة الرابعة وهكذا هي (الزمان ) في كل الازمان تسير واثقة الخطى تتحدى الصعاب وتذلل العقبات.. ان الاحتفاء باذكرى الالفية السادسة هو اعتزاز وافتخار بمنجز, ابداعي له إشعاعاته وتوهجاته في ميدان الاعلام المحلي والعربي وكم من الادباء والشخصيات والسياسيين والمفكرين يجدون على صفحات الجريدة مكانا لمقالاتهم وكم من تلك القامات احتفلت بهم هيئة التحرير لمناسبات صدور نتاجاتهم ومؤلفاتهم وتخصص احتفاليات تكريم بحفاوة كبيرة بتلك القامات الادبية والفنية والرياضية والعلمية الشاهقة كنخيل العراق على ضفاف شط العرب انه شيء عظيم ان تكون للشعوب ذاكرة وتحتفل بمثقفيها ومبدعيها وهذا الشيء يؤكد قيما وتقاليد ثقافية كرستها (الزمان ) في مسيرتها وبرامجها والتي ينبغي ان نسعى الى تركيزها في مجتمعنا وفي ثقافتنا ان تكون عندنا ذاكرة ويكون عندنا تاريخ للثقافة العراقية نحترمه ونعتز به جميعا ..

ونحن نخطو نحو الالفية السابعة نتمنى من الجهات الرسمية والبرلمانية ان تنتبه الى الصحف المهمة والكبيرة وهي في غرف الانعاش تصارع الاغلاق يعني (الموت)!! بسبب الازمة الاقتصادية التي تعصف بالبلد لان هذه الصحف الواسعة الانتشار الراسخة بخطها الوطني هي هوية الاعلام العراقي ولابد ان يكون لها الاهتمام والدعم الاقتصادي لكي تستمر في الصدور دون تقويض للصفحات والاجور بسبب شح الموارد .. وخاصة ان برلمانا جديدا على ابواب الانتحابات المقبلة ويدرك الجميع انه بدون اعلام حر ومستقل لايمكن قطع الطريق وفضح الفاسدين من سراق المال العام من العودة مرة اخرى لتسلم المسؤولية ..انها امنية ليس غير ..وكل الفية و(الزمان ) بالف خير او (دك ..عيني .. دك)!!