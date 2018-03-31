صنع الإحتراف في (الزمان) – فوزي الهنداوي

بلوغ مرحلة الإحترافية في العمل الصحفي ليس بالأمر السهل او المتاح لكل من دخل في ميدان الصحافة وقد عجزت المؤسسات الأكاديمية عن تخريج إعلاميين محترفين على وفق المعايير العالمية الآ بنسب قليلة .

الاحترافية هي ذرة إتقان مهارات الأداء الفني للوظيفة الصحفية وتتطلب اشتراطات عدّة ينبغي ان يبلغها الصحفي كي يستحق تلك الصفة .

من الصحيح ان الموهبة الصحفية شرط مهم للنجاح فبدونها يصبح الصحفي مجرد موظف يؤدي وظيفة روتينية وينتظر نهاية الشهر ليستلم راتبه، لكن هل توفر الموهبة لوحدها تكفي لخلق صحفي محترف ؟

لا أظن ذلك أبداً، فالموهبة هي كلمة السر في نجاح الصحفي الآ إنها تظل عائمة دون ممارسات ميدانية ورؤية واضحة وتدريب يومي ومران متواصل وتجارب غنية .

ما اقوله ليس نظيراً اكاديمياً قدر ما يكون خلاصة ما خرجت به بعد مسيرة مهنية تمتد لثلاثين عاماً من العمل اليومي المضني والممتع في آن واحد في الصحافة .

اقولها بتجرد وموضوعية واعتراف صريح اني لم أصل الى الأحتراف الحقيقي الآ بعد ان اشتغلت مدرسة (الزمان) في صلب العملية التحريرية او في المطبخ الصحفي كما يطلق عليه .

نعم، جئت لـ (الزمان) وانا احمل خبرة مهنية وشهادة أكاديمية وثقافة عامة ومتخصصة ، الآ ان كل تلك الامتيازات لا معنى لها حيال ما وجدته بل ما تفاجأت به في مطبخ (الزمان).

وجدت في الزمان منظومة عمل وتقاليد مهنية متجذرة من الصعب ان تقفز فوقها او تتجاهلها، لا خيار أمامك سوى الانغماس فيها وامتصاصها وتمثّـلها وتنفيذها يوميا على أرض الواقع .

بعد سنوات من تجربة عملي اليومي الطويل في (الزمان) الذي يمتد من منتصف النهار الى العاشرة ليلاً احياناً، اكتشفت ضحالة ما كنت قد تعلمته سابقا سواء في الصحف التي عملت بها او في المؤسسة الاكاديمية التي تخرجت منها .

هوّة عميقة تفصل بين الصحفي المحترف وزميله غير المحترف، متعة كبيرة وقدرات كتابية واساليب تعبيرية غاية في التشويق والإثارة تنطوي عليها مهارات الصحفيين المحترفين في اختيار القصة الصحفية واسلوب كتابتها وصياغة عناوينها وتوظيفها سياسياً واعلامياً .

كم تمنيت ان يغتنم طلبة الصحافة هذه الفرصة للتدريب والتعلم واكتساب مهارات التحرير واساليب الكتابة التي يجدونها امامهم في مدرسة (الزمان)، وهذا ما استطعت ان اوفره لمجموعة من طلبتي في كلية دجلة الذين تحولوا بفضل (الزمان) الى اعلاميين من الدرجة الأولى, فيما ظل أقرانهم من غير المتدربين لايملكون سوى شهادات تخرج لا تسمن ولا تغني من جوع .

القضية التي ينبغي ان تكون واضحة للجميع ان الصحافة فنّ وقدرات ومرات أكثر من كونها مادة علمية تدرس على أيدي اساتذة غير مهنيين ، نعم هذه حقيقة اقولها وانا اكاديمي على دراية تامة بالمنهجية العلمية، هذه الميزة تشترك بها الفنون ايضاَ .

اخيرا ، اقول ان قرار عملي في (الزمان) كان من بين القرارات القليلة الناجحة في حياتي، فهذا الخيار استطاع ان يعوضني عن الخيبة والفشل في مجالات الحياة الأخرى . يكفي انها قدمتني الى الآخرين بقالب جديد مختلف تماما عما كنت عليه، إنه قالب الإحتراف .