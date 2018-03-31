6000 وردة لملكة الصحف – فائز جواد

تحتفل اسرة (الزمان) بصدور العدد ستة الاف من عمرها الذي يتمنى قرأوها ومتابعوها في كل مكان ان تتواصل الصحيفة التي تعد الاولى عربيا ودوليا ومحليا لمهنيتها ومصداقيتها وحياديتها لتتصدر المشهد الاعلامي عموما والمقروء خصوصا.

ويقينا ان الخبرة الادارية والاعلامية لرئيس تحريرها واختيار كوادرها من المهنيين والاعلاميين والصحفيين اعطاها القوة والثقة لتتصدر المشهد الصحفي بين الصحف العربية العالمية والتي تصدر في العاصمة البريطانية لندن وبقية عواصم العالم وآخرها العاصمة العراقية بغداد منذ الايام الاولى التي سبقت سقوط النظام السابق عام 2003 عندما صدرت من البصرة بطبعتها الدولية وتتابع وتواكب الاحداث التي تتسارع لاحتلال العراق من قبل الامريكان، وراحت الوكالات العالمية والعربية تعتمد ماتنشره من الاخبار والتقارير وخاصة المحلية منها فاعتمدت غالبية وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة اخبارها وتقاريرها المهنية والحيادية والاهم المصداقية التي تبحث عنها وسائل الاعلام في وقت تخيم الضبابية على المشهد السياسي قبل واثناء وبعد سقوط النظام السابق ومارافقها من احداث سياسية واقتصادية ونفسية ، ولغاية مااعلنت (الزمان) صدور عدها الاول طبعة بغداد لتسجل اول صحيفة عراقية تصدر بعد سقوط النظام ويقينا سبق الصدور لقاءات وترتيبات كان يشرف عليها الاستاذ الكبير سعد البزاز ومن العاصمة بغداد ومعه الكادر المتميز للجريدة بدأ بالدكتور احمد عبد المجيد الذي انيطت له مهمة رئاسة تحرير طبعة العراق وبمعية كوادر من المحررين والكتاب والفنيين تعمل جميعها بجد واخلاص ومهنية ومصداقية وحيادية بالتالي تسجل بهما (الزمان) الاعجاب والتقدير وحصولها على اول وافضل صحيفة عراقية تصدر في العراق بعد سقوط النظام مباشرة ، وحظيت اسرة (الزمان) وبمتابعة جادة ومستمرة من الاستاذ البزاز وكوادرها المسؤولة والعاملة باقسامها كافة بطبعتيها الدولية والمحلية ، تحتفل بالالفية اي بصدور كل الف عدد منها وهو يقينا تقليد يزيدها قوة وشموخا ، وهانحن اليوم نحتفل كعائلة واحدة ويزيدني فخرا واعتزازا ان اكون احد افرادها ومنذ العام 1998 في عمان ومازلت مستمرا دون انقطاع ونحتفل كاسرة واحدة وبحلوها ومرها نذوق جميعا طعم الشهد بعيدها ويزيدنا فخرا ان نضاعف جهدنا في ان تتواصل مع جمهورها الكبير متحدين الظروف الحرجة منها السياسية والاقتصادية والنفسية ولايهمنا سوى ان تكون بين يدي قرائها الذين يكنون لها الاحترام للاسباب التي ذكرت ، واليوم نحتفل بصدور العدد ستة الاف نشاطر جمهورها العراقي والعربي امنياتهم ان يحتفلوا معا بالعدد المئة الف وهم يقدمون باقات الورود الملونة والمعطرة لكل من عمل مخلصا وكتب حرفا في صفحات الجريدة المطرزه بالحب والمهنية ، فتحية ومباركة لراعيها ومؤسسها استاذنا الكبير سعد البزاز وباقة ورد عطرة لرئيس تحرير طبعة العراق معلمنا الاستاذ احمد عبد المجيد وباقات ورود في ايام الربيع لكل العاملين فيها محررين وفنيين ومشاركين ولتدم ملكة الصحف (الزمان) بمهنيتها ومصداقيتها وحياديتها