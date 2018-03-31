درع الزمان بمرور الزمان – ثامر مراد

وأنا أتابع العالم الواسع في — اليوتيوب – شاهدت التفاتة رائعة من قبل القائمين على هذا الموقع الجبار الذي ليس له حدود في كافة المجالات وقد فعلت تلك الخطوة فعل السحر لدى بعض الأفراد الذين لديهم قنوات . كانت الخطوة هي إرسال – درع أو رمز- يحمل شعار الموقع الى كل شخص وصلت قناته الى عدد معين من الاشتراك تقديراً للجهود المبذولة في نشر المواضيع المختلفة في ذلك الموقع ومنحهم جرعة فعالة في سبيل الأستمرار لمواصلة النشاطات المتنوعة. لاأعرف لماذا لاتبادر جريدة الزمان الواسعة الانتشار لأبتكار طريقة معينة تحاول من خلالها بث الروح المعنوية لدى الكتّاب أو الكاتبات من خلال إصدار رمز معين لكل من وصلت كتاباته أكثر من مئة قصة أو مقال أو قصيدة أو أي نشاط آخر يتعلق بالعمل ألأدبي أو الكتابي على شرط أن لايشمل ذلك العاملين الرسميين في الجريدة لأنهم منسيون بصورة رسمية. حسب ما أعرفه أن الجريدة لاتمنح أي مردود مادي لأي مقالة تكتب لها ومن هنا سيكون ذلك الرمز الذي تبعثه الجريدة للكتاب المرشحين بمثابة دفع معنوي لمواصلة النشاط الفكري في كافة المجالات. ليس الهدف من هذا الرمز هو المردود المادي وإنما المردود المعنوي الجميل الذي سيكون ضمن أهداف ومبادئ الجريدة ألا وهو اهتمامها بأسرتها الأدبية. أتمنى أن يصل كلامي هذا الى المسؤول الأول في هذا المجال ودراسته بكل إهتمام.