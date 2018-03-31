بوابة (الزمان) – سهام الشجيري

تقول غادة السمان: لم يبق شيء بأيدينا سوى لغة نصونها بسواد القلب والهدب، واللغة التي نسعى دائما لصيانتها تنصهر في الصحافة الورقية التي تدغدغ تفاصيلها، وتنعش وجيب قلبها، ولغة (الزمان) الجريدة تصاهر الحلم وتتلاقح مع الواقع، ولعل غزوة التقانة احدثت صدمة للصحافة التقليدية وأربكت نوعا ما الصحفيون الورقيون، مما جعلها تفتقر لتوازن الحلول ووضوح الرؤية، لذلك تعاطت “الزمان” مع هذا الارباك بالاستمرار والتواصل، وشحذ الهمم، وبنشوة المنتصر، تواصلت مع قرأتها، دربت ذائقة المتلقي على مسك ضفائرها الذهبية، وتنسمت عبير العطاء حتى والدرب وعر تتلاطم سيجانه حمى المنافسة الرقمية، فـ (الزمان) المنجدلة في غنوصية الشباب، وروح ممسكيها المحترقة لأجمل ولأغلى مطر الروح، وعنفوان الجسد، تهطل علينا امطار العطاء وطينتهم العراقية المنصهرة معها، الفارق انهم يتجلون في حب “الزمان” ويصاهرون الحقيقة التي ارتوت من سماء وفاؤهم؟ تلاحقهم التقنية نعم لكن سماءهم مازالت بكرا، فالأمر لا يحتاج إلى نباهة روح خطابها ومتبنياتها، ملمسها، خدوش منبعها، وصخب بنكهة التواصل على امتداد تاريخ صدورها تجيد تحطيم الأبواب المغلقة، تحدث شهية التلقي لا القرصنة، صانعة للجمال، والمصداقية، بيضاء، ماسية، شفافة، كبيرة، واسعة، طينة جنوبية مغموسة بهوى الشمال، ونفحة الشرق والغرب، تتجلى في توصيف ثياب الوطن ومغازلة ابنائه، ورحيق الانتصار يقطر عسلا نقيا بين طيات الخاكي، تطرزه الزمان بفنونها المتفرعة، وتنهال بالقبلات فوق جبين الوطن وابطاله، رجاله، نساؤه، أطفاله، وجدانه، وضميره، وحتى حسراته المتشظية بين القذيفة والدخان، وعصافير الارواح تطير، وهمسات التنهد تصنع عبرات كل الزمان فأفصحت لـ (الزمان) لأنها ليست خزانة منسية، بل روحا وحس، تنير مصابيح الكتابة الورقية، ابتعدت عن نشوة إفتراس القارئ بل هدأته، اقصت التلوث البصري وغذت الذهن بوابل من المعلومات، لم تعان “الزمان”من متلازمة الهوية، فهويتها هوية بلد وحضارة وجدان، وابتسامة طفل، وهمة غيارى، ونشوة أنتصار، الكلمة لديها صادقة ذات بريق متلألئ قد تفعل فعلها في الناس مهما كان مقدار جرأتها أو قوة صوتها أو خفوته، ولا بدّ لها أن تدوم كأسمائنا وصورتنا التي لا تغادر جدران الروح، ومساحة العقل، حين يتجول في سوق “الزمان” ومدرستها، ترتدي لغة العقل والمنطق، دحرجت اسواق الافكار، وعلمت الناس محاسبة النفس في النأي عن النفس، هي صوت العراق وروح بغداد النبض الابيض في طيات القلب، هذه السطور لا تنتصر فقط لجريدة “الزمان” بل لمشروع صحفي يرسم ايقونات حياة، ومدرسة صحافة، واقول مشروع لأنها هوية بلد وترجمان ثقافته وبناة أسسه ومنطقه، هي رقم صعب في غاب الصحافة الخضراء الوارفة، كمفتاح للأبواب الموصدة.

لم تخفق (الزمان) بالبحث عن الحقيقة، ولم تسع لتجميل السياسة، ولي أعناق الحقيقة بين التاريخ والجغرافيا، غايتها الانسان، وحيرتها الوصول إليه، والموثوقية بها، فلها حياتها المهنية وطقوس رسالتها الإعلامية، وكما يقول سلامة موسى: ليس للحياة غاية سوى الحياة، وكل ما عدا الحياة هي وسائل للحياة، فاللغة والأدب والفن والبلاغة، إنما هي جميعا في خدمة الحياة، وجريدة الزمان لجأت لتطويع المخيلة، منصهرة بالواقع وترميمه، كقصيدة جميلة لا تستدر العواطف ولا تفعل شرخا في جسد الحروف، بل تزرع الحب دون صراخ بنقاء صولجاناتها المنيرة تجاه القراء لتنثر في قلوبهم الفرح والسلام، وتبقى (الزمان) ستائر شفافة مجلوة بماس العطاء لتسييل نفحات عطرها وسط رياح التكنولوجيا القاسية، يقول غوته: شجرة الحياة دائماً خضراء، ونقول شجرة “الزمان” دائما خضراء تزهر بالعطاء وتمنحه سبلا للاستمرار، بجهود ابطالها، وصناع بريقها، وحملة منارتها، وعشاق دربها، الجميع يحمل شعلة التواصل والبقاء، وكل عيد هي الابهى والاجدى والمصنع الدائم.