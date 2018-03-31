في عددها6000

لؤلؤة إسمها (الزمان) – احمد عبد الصاحب

تزاحمت الحروف امام لسان قلمي، احتار ماذا يكتب عن حبيبة اسمها (الزمان)، فقد عشت معها سنوات كثيرة من العشق، لم ترد لي يوماً طلبا، ليس لانها عزيزتي فقط، بل لاني وجدت نفسي فيها، لقيت فيها المودة والاحترام، لمست الراحة من تعب سنين مضت، مع رئيس التحرير احمد عبد المجيد او مع صباح الخالدي او ابي سيف، ليس ما اقوله نفاقاً ، انه حقيقة مع زملاء عايشتهم ردحاً كبيراً من الزمن ، كنا نتسامر سوية بكلام معسول لا يعرف الظمأ دربا اليه، ما دامت حبيبتي (الزمان) تسقينا دائماً بمياه من واحة الكلمات المنتشرة بين جنبات صفحاتها.

واليوم عندما بلغت حبيبتي يومها الـ 6000 فانا احسبها في عز شبابها، بل ان ظلالها الوارفة بدأت بالانتشار اكثر فأكثر، لن اقول في يوم ما ان حبيبتي قد بلغت من العمر عتياً، ما دام شباب العاملين فيها يتجدد بهم مع كل عدد جديد يصدر.

الوفاء لحبيبتي لم يتغير مهما كانت الصعوبات ، نكران الذات كان ديدن المحبين، وهذا هو سر الديمومة والتواصل ، انتظرها يومياً في تلك الصباحات، اكحل عيني برؤيتها، نتحدث سوية، ونرسم ملامح زمن جديد، فهي لا تبخل علي، بالاخبار الجديدة الملحقة بالصورة والوثيقة، حبيبتي متفردة في شكلها ولونها، حتى ما تبوح به اليَ من اسرار.

ما نسيت حبيبتي احدهم يوماً، بل تحتفل مع الجميع في ذكراهم، في اعياد ميلادهم، فهي ليست حبيبتي فحسب بل اخت وصديقة للجميع، تذكُر بمن حاول الزمن نسيانه وتحتفي بكل من ساهم بكلمة مهما كان نوعها، تؤمن بالرأي والرأي الآخر، لا تفرض فيتو او حظراً على احد ، الكل عندها سواسية مهما اختلفت افكارهم ، لا تفرق بين هذا وذاك ولا تزرع الضغينة في النفوس.

عندما اتحدث لكم عن حبيبتي (الزمان)، فان خيال الزميل سعد البزاز لن يفارق قلمي او عيني، فهو اخ وصديق للجميع، من لم يعاشره ويعرفه بالامس، فقد تعلق به اليوم لعطائه وسخائه وانجازه، فهو الذي بنى مؤسسة صحفية اسمها الزمان ضاهت بقدرتها ومتابعتها كبريات الصحف سواء كانت المحلية منها او الدولية.

(الزمان) ليست مطبوعاً عادياً، فقد احتلت مرتبة متقدمة جدا، لم ولن يدب الوهن في جسدها يوماً، ولا وصلت الى هذا الرقم من الاصدار، انها حقاً مركب يمشي في بحر من الاهوال اليومية، ركابه من كتاب ومندوبين ومصممين لم يبالوا يوماً من المصاعب.

اليوم نحتفل بعيد ميلاد حبيبتي الـ6000 وغداً وبعده يتصاعد هذا الرقم ويأخذنا الفـــــــرح مع كل عدد جديد، فنــــوقد الشموع ونضيء الانوار الملونة و نردد جميعاً بافواه مملوءة بالحب كل عام وانــــــت والزملاء العاملين بالف خير يا عزيزة على القلوب وعصية على الاعداء، والى العـدد مليون ان شاء الله.