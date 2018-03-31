ثقافية (الزمان) طموح لكل المثقفين – خالد العزاوي

في غالب الاحيان يبحث المثقف والاديب عن صحيفة ترضي طموحه بما يتناسب وتوجهاته على ان يتوافق ذلك بقبول هذه الصحيفة او تلك الموضوعات التي ينشرها الاديب او المثقف دون تعقيدات او تفضيل لذا فانه غالبا ما يفرض النص او المادة المرسلة للصحيفة جماليته واهـــــميته وفائدته للمتلقي وهو القارئ.

صحيفة الزمان التي تعتبر من الصحف العراقية ذات الانتشار الواسع وبطبعتيها العربية والدولية تشكل طموحا للمثقف والاديب العراقي والعربي ايضا في الوقت الذي شحت فيه ملامح الصحف الرصينة في زمن الفوضى الذي نعيشه لذا كانت ملاذا لكثير من المثقفين الذين يفتشون على الصحيفة الحريصة على تحقيق التوازن المستقل عراقيا وعربيا ..

وقد فتحت (الزمان) ابوابها للكثير من المثقفين من كتاب القصة والرواية والنقد الادبي والثقافي والشعر.. فاستحقت بكل جدارة احترام القاريء العراقي والعربي والاجنبي ..

وعلى مدى السنوات التي دأبت علـــى النشر في الزمان قرأت صورة القـــائمين على ادارتها مهنيا وفنيا فقـــــد كانوا لا يمايزون بين هذا الاديب وذاك وكانوا يختارون عينات متباينة ومتعـــــددة دون التمسك بمحدودية النشر لهذا او ذاك من الاديب ..مع حرصحهم الشديد على اعطاء خصوصية للنصوص الجميلة ..

ويحق لنا وانا احد الذين استمروا بالنشر في ثقافية صحيفة (الزمان) وخصوصا في مجال الشعر وانجاز ملفات نقدية ان نوجه الشكر والامتنان والاحترام لكل الملاك الذي يرعى هذه الصحيفة وبالتاكيد فان جهودهم المضنية هي من انارت شعلتها رغم ثقل المسؤولية المهنية التي احسسنا وشعرنا بها ..

الكل يعلم ان الثقافة بكل تشعباتها رمز لحضارة الشعوب ورعاية هذا النوع هدف كان في مقدمة اعمال الزمان ورغم علمنا ان ملاك الزمان لا يفتش عن تقييم لأنه يدرك جيدا انه كان بمستوى الطموح وزيادة فمهنية القائمين على (الزمان) متميزة بشكل واضح ..