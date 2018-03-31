(الزمان) وموقف الإنتماء للوطن – عبدالله عباس

لي عمر في مجال العمل الصحفي زهاء 30 عاما وتدرجت مواقع العمل في هذه المهنة بدءا من محرر الى موقع رئاسة التحرير, وتعاملت بالاضافة الى عملي في صحيفة ( هاوكاري) مع الكثير من الصحف العراقية والوطنية ‘ فكان احد ابرز الصحفيين الذين عرفته و تعاملت معهم في تسعينات القرن الماضي هو الزميل الاستاذ سعد البزاز عندما كان رئيس تحرير جريدة (الجمهورية) حيث كنت اكتب بين حين واخر مقالا عن الاوضاع السياسية للبلد فكان رجل المهنة بحق و رجل الموقف في التعامل مع المهنة وعندما غادرنا الى الغربة لم نفاجأ بمبادرته الخلاقة عندما اسس صحيفة (الزمان) التي نحتفل بصدور عددها (6000) في الغربة ايضا، لتكون اول صحيفة عراقية دولية ورغم موقفها المعارض لوضع العراق ولكن كانت نموذجا وطنيا شجاعا في التعامل مع وضع الوطن في تلك المرحلة كانت مهددة بالاحتلال وفي الوقت نفســـــــــــه الوقت الذي كان (اشباه المعارضة تحت عنوان – الوطنــــــية) يدعون (محرر الشعوب الادارة الامريكية) لاسقاط دولتهم و تخريب وطنهم كان صوت (الزمان) الصوت العراقي تعكس حقيقة كيف تكون معارضاً من اجل غد افضل للوطن والشعب.

وبعد ان تحقق ما ارادتها (ادارة الشر الامريكي) من نوع التغيير المخطط من قبلها للعراق ‘ وعادت (الزمان) الى داخل الوطن الممزق المتعب وبدأت تتكالب (اشباه الحكام) لنحر كل شيء جيد في وطنهم انفردت (الزمان) الصوت الوطني (ولاتزال) تكشف القناع عن وجوه هؤلاء الذين يزرعون في ارض العراق فسادا نادرا ما شهدته أتعس بلدان العالم في اصعب مراحل حياتها . لذلك تستحق (الزمان ) كل التقدير في مسيرتها الرائعة في الموقف والتوجه الوطني وتستحق دعم كل من يـــــــحب عراق التاريخ و شعبة الابي في مسيرتها الصحفية مضيئة بالروح الوطــــنية الصادقة .

ولا انــــــــسى وفي هذه المناسبة ان احيـــــي اخي الزميل الدكتور احمد عبدالمجيد رئيس التحرير لنسخة (الزمان) العراقية لما له من خلق كريم وهو يمارس العمل بمهنية و جرآة وصدق في التعامل مع من يتعامل مع (الزمان ) من اجل اعلاء شأن العراق الذي نتمنى له ان يتعافى من كبوته .