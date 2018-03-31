شمس (الزمان) تشرق بعطائها – نضال الموسوي

(الزمان) نافذة اعلامية تطل علينا بأخبارها وفنونها وجمالها ، وتنقل لنا كل مايدور في العراق والعالم بمهنية وحرفية عالية المستوى . وهي مدرسة اعلامية بكل معنى الكلمة .من تحت عباءتها ابدعت اقلام وقامات في الساحة الاعلامية .

هي ملاذي الذي عشقته وعشت فيه سنوات من عمري ومشواري بعد ان بدأته في الثمانينات من القرن الماضي في صحيفة الجمهورية ونهلت من كلتيهما الف باء الصحافة والاعلام .

وانني اذ افتخر بهاتين المدرستين المهنيتين لاسيما انني تتلمذت على ايدي كبار في الصحافة العراقية …وكبرت اعلاميا بفضلهما ..وازدان قلمي تألقا وحرفية من صناعتهما .

وذكريات جميلة رسخت في رأسي من بين اروقتها والعمل مع كوادرها .

بعد 2003 وتغيير النظام في العراق ظهرت عشرات الصحف اليومية والاسبوعية وكان بعضها لاابخس حظه في النجاح ، ولكنها الى حين توقف بعضها واخرى خفضت اضواءها وغير ذلك من المستويات المتوالية على صدورها .

جريدة (الزمان) منذ بدايتها واقول الحق هنا ليس لاني منتمية اليها ، كانت اشبه بالصرعة الصحفية من ناحية الشكل والمضمون فكان تصميمها راقيا ومحتوياتها متعددة وعالية المستوى ، بل ان كثيرا من موادها كانت تستحضر في القنوات الاعلامية …كانت متدفقة بقوة وجالبة لكل الكفاءات الصحفية المعروفة ولاابالغ اذا قلت كان كثير من الصحفيين اللامعين يتمنون الانضمام اليها …واستمرت هكذا ..قد تكون بعض الظروف قد غيرت بعض الحال وخاصة في الفترة الاخيرة ولكنها صامدة وقوية ومستمرة ومعطاءة بالشكل الذي يليق بها كجريدة (الزمان) .

ولي الفخر انني مازلت اساهم في الكتابة في صفحاتها .

وفي عددها الـ 6000 يسرني ان احتفل مع زملاء العمل كوادرها واضيئ معهم شمعة التألق والنجاح والتفوق على الرغم من تقليص صفحاتها لشحة مواردها المالية ، الاانها مع ذلك تبقى زاهية باقلامها وهيكليتها .

اتمنى لها البهاء والزهو بكل سني عمرها القادم والنجاح والتفوق والابداع لكل من يعمل في صفها .