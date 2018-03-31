طلبة الإعلام في أروقة (الزمان) بين ألفية وأخرى

الدراسة الأكاديمية تكتمل بالتطبيق الفعلي للمهنة – بغداد – داليا احمد – تمارا عبدالرزاق

واصلت (الزمان) خلال المدة بين عددها 5000 والعدد 6000 استقبال طلبة الاعلام من مختلف الجامعات العراقية بهدف اطلاعهم على سير العمل المهني الصحفي في اقسام الجريدة و كيفية صياغة الخبر واسلوب وطريقة (الزمان ) في التعامل مع الاخبار الصحفية والكيفية التي يعمل المحرر على تطوير الخبر من خلال الاستفادة من الاتصال بمصادر برلمانية ام رسمية ام ذات صلة بجوانب الخبر لتوسيع المعلومات بالشكل الذي يدفع القارئ الى متابعة تلك الاحداث بطريقة واسلوب اختصت بها (الزمان ).واحدث الزيارات كانت الاسبوع الماضي من قبل طلبة كلية الاعلام بجامعة الامام الصادق حيث دعا رئيس التحرير احمد عبد المجيد خلال استقباله الطلبة الى (السعي لممارسة العمل الصحفي دون الاعتماد فقط على الدراسة الاكاديمية لاكتساب الخبرات المهنية في مجال الصحافة), واضاف ان (على الطالب الاعتماد على الدروس والمناهج العلمية ولكن الفرصة الحقيقية ليكون صحفيا ناجحا لابد من البحث لايجاد موطئ قدم في المؤسسات الصحفية في مراحل الدراسة ),مؤكدا ان (هذه المهنة اي الصحافة لو لم تكن محط الاعتبار والانظار والشعور باهميتها في خلق راي عام لما توجه اليها كبار قادة السياسة لممارسة العمل الصحفي),ونصح عبد المجيد الطلبة ( الابتعاد عن اثارة المشكلات والخصام في محيط العمل وفي مجال ممارسة المهنة لان الصحفي اذا لم يكن مؤهلا للعمل غالبا ما يقع في مشاكل ومطبات عند تعامله مع الاخرين وقد يحرج المؤسسة التي يمثلها اذا ما نشر موضوعا يخالف سياسة المطبوع الذي يعمل ضمن اسرته ). وخلال الجولة في اقسام الجريدة اوضح رئيس القسم الرياضي عمار طاهر للطلبة (طريقة الجريدة في التعامل مع الاحداث الرياضية ومتابعة الانشطة ليس فقط على المستوى المحلي بل العربي والاجنبي وان صفحتي الرياضة اليومية زاخرة بل الانشطة واخبار الرياضيين اضافة الى اللقاءات والتقارير عن دوريات كرة القدم العربية والعالمية) . كما أطلع الطلبة في القسم الفني على كيفية انجاز الصفحات وعملية تنضيد الاخبار ووضع الصور وغيرها في شرح مفصل من قبل رئيس القسم الفني كمال مصطفى. وسبق هذه الزيارة زيارة اخرى من طلبة كلية الاعلام بجامعة بغداد برفقة استاذة الاعلام سهام الشجيري، وزيارة من طلبة الاعلام في الجامعة العراقية. وفضلا على هذه الزيارات تستقبل (الزمان) كل عام خلال العطلة الصيفية اعدادا من الطلبة للتدريب على العمل الصحفي ، وفي هذا السياق تستعد الجريدة لاستقبال عدد طلبة الاعلام في كلية الفارابي بناء على اتصال هاتفي من رئيس قسم الاعلام في الكلية نوري الزكم برئيس التحرير.