فنانون ومثقفون يجددون عشقهم للجريدة وهي توقد شمعة العدد 6000

(الزمان) الزائر الصباحي الذي يغذينا بالمعرفة ويتحفنا بالحقائق – بغداد – فائز جواد – ياسين ياس

جدد فنانون ومثقفون وادباء تواصلهم وعشقهم لجريدة (الزمان ) وهي تحتفل بصدور عددها 6000 مؤكدين (ان الجريدة صارت ترافقنا صباح كل يوم ولايمكن التخلي عنها لتزودنا بالخبر والمعرفة والثقافة وكل مايجري من احداث محلية وعربية) ، مشيرين الى (ان الجريدة سجلت من قبل ومازالت حضورا محليا وعربيا وعالميا حتى صارت الاولى بين الصحف الدولية وذلك لمصداقيتها وحياديتها ومهنيتها التي ميزتها عن العشرات من الصحف الاخرى بالتالي صارت صفحات الجريدة لاتفارق بيوتاتنا ومكاتبنا واينما كنا) ، مشيدين (بمهنية مؤسسها الاستاذ سعد البزاز الذي عرفه المثقف والاعلامي والاديب في كل ارجاء المعموره اضافة للكوادر الاعلامية والصحفية والفنية التي اختارها لمؤسساته الاعلامية الكبيرة فانفردت (الزمان ) ومعها قناة ( الشرقية ) بالصدارة لاهتمامها بالمواطن العراقي والشان المحلي والعربي والدولي وتنقله بكل حيادية ومصداقية ومهنية) . واليوم ونحن نحتفي بصدور العدد 6000 لصحفيتنا الاولى لاتكفي التهاني وباقات الزهور لكل من عمل وشارك بحرف في ( الزمان ) ويقينا امنياتنا تتجدد كل يوم وكل عام في ان تبقى المنبر الاعلامي الحر الذي ينقل الواقع العراقي وهموم وتطلعات المواطن العراقي الذي اليوم هو احوج في ان يتسلح بالثقافة والمعرفة والادب من خلال ماتنقله الجريدة من مواضيع مشرقة ومتالقه .

( الزمان ) حرصت ان تستطلع وبشكل ميداني آراء المواطنين والمثقفين والفنانين والادباء لمناسبة احتفالها بصدور عددها .6000

{ الفنان المسرحي عزيز خيون قال ( لقد اثبتت صحيفة الزمان منذ ان اطلعنا عليها انها صحيفة ذات خصوصية بغالبية صفحاتها المنوعة والمختلفة وهنا اشير الى صفحتها الفنية التي استمرت تنقل لنا كل مايدور من نشاطات واخبار فنية محلية وعربية ودولية واستمرت برغم كل الظروف الحرجة التي يدركها الجميع استمرت ملتزمة في خطواتها التي تعرفنا عليها منذ اصدارها في الايام الاولى ) واضاف ( هي عراقية لكنها تتزين بزي عربي وعالمي وبذات الوقت هي صحيفة مدعاة فخرا لنا وتشرفت بالكتابة فيها مرات عدة ، فاقول الف تحية وتحية لكادرها الذي تواصل معها لغايــــة هذه اللحظة لتبقى بيننا وبين الجمهور حية ومثيرة ) .

{ وقال الفنان الرائد سامي عبد الحميد ( لابد ان نقدم لها التحية والتبريكات وهي تفيض القا وابداعا واكرر شكري لجريدتي وكوادرها المبدعين لتواصلهم معنا وتواجدها الحي معنا ونقلها كل الاحداث الفنية على سطور صفحتها الفنية المتميزة بكل شيء وخاصة انها تحتفي بين الحين والاخر بانجازات الفنان سواء كان داخل العراق او خارجه وحافظت على تدوين وتوثيق هذا الحراك الفني في كل الظروف وباقة ورد عطره الى كل العاملين فيها ) .

{ معاون مدير عام دائرة الفنون الموسيقية الخبير حميد مجيد قال ( لابد ان ابعث احر التهاني واعطر الورود للجريدة الاولى في العراق ( الزمان ) التي لاتفارق مكاتبنا وبيوتاتنا وعرفناها منذ ان كانت تصدر في الخارج ايام النظام السابق بمهنيتها ومصدقياتها وحياديتها وكنت اتابعها عندما كان يحملها البعض من الزملاء الفنانين خفية لانها كان تعد من صحف المعارضة انذاك فكانت صفحاتها تنقل المشهد العراقي والعربي والعالمي بشكل مهني وهذا ماكسب شهرتها قبل اصدارها في العراق بعد السقوط والان صارت الزمان من الصحف الكبيرة بكل شئ نتابع اخبار محليتها ومواضيعها السياسية وتقاريرها المنوعه التي شملت الرياضة والعلم والصحة والاسرة وصولا الى الصفحة الفنية التي تنقل كل نشاطات الفن في العراق وتنقله على صفحتها مايعطي دعما كبيرا للفنانين سواء في المشهد الموسيقي او المسرحي والتلفزيوني والسينمائي ويقينا ان تكريم الفنانين بقلادات الابداع من قبل الاستاذ البزاز ضاعف قوتها ومهنيتها ومتابعتها الجادة ولايسعنا الا ان نفخر بها ونبارك لها ونقدم له اجمل باقات الورود المعطرة).

{ واوضح المايسترو علي خصاف ( ربما تكون شهادتي باكبر واعظم جريدة في العراق مجروحة لانني جزء من الوسط الفني والثقافي الذي يستمتع بصفحات الجريدة وخاصة الصفحة الفنية التي تواكب ومازالت الاحداث والنشاطات الفنية في وقت تتجاهلها بعض وسائل الاعلام العراقية لكن الزمان بتغطيتها اليومية هذه لنشاطاتنا تضاعف جهدنا وتواصلنا على تقديم المزيد والمزيد لذا نقولها شكرا للزمان ولكوادرها ومشرفها على هذه الجهود والتواصل ووفقكم الله ونتطلع الى المزيد من التواصل والتالق ) .

{ واكد المخرج المسرحي غانم حميد (على ان جريدة ( الزمان) هي احدى الصحف المحترمة لما توليه من اهتمام بالاخبار المنوعة والمتفرقة على صفحاتها ومايميزها صفحات الثقافة والفنون والادب العراقي والعربي والعالمي ونكاد ان نكون من المتابعين المدمنين لهذه الصحيفة التي بمهنيتها سجلت حضورا عربيا وعالميا اشاد بها كل من تصفحها وهي نموذج رائع لصحافة حرة ومهنية وحيادية ومصداقية بنقل كل الاحداث فتحية لكادرها المتميز وهي تدخل مضمار العــــــــــــــدد الجديد بعد 6000 الذي تحتفل به اليوم ) .

متابعة يومية

{ الاكاديمي الفنان عقيل مهدي قال ( نبارك مبتهجين لجريدتنا الزمان وكوادرها المبدعين صدور عددها 6000 وتميزت الزمان بمتابعتها اليومية المدعمة بالخبر والصور ومصداقيتها والاهم حياديتها وهي تتابع المشهد الفني وتواكب احداث المؤسسات الفنية من مكان الحدث لتنقل لجمهور الفنانين والمثقفين المشهد الفني وتبقى الزمان صاحبة الرصيد الاكبر في تغطية تلك النشاطات في وقت تتجاهلها بعض وسائل الاعلام ، باقات ورد وشكر لصحفيتنا الزمان )

{ وقال المخرج المسرحي كاظم نصار ( لدينا ذكريات مع جريدة ( الزمان ) وكادرها المتميز منها مفرحة ومؤلمة ولكنها تبقى الجريدة الاولى بمهنيتها ومحترمة في الوسط الثقافي والفني وهي تنقل وتنشر الاخبار والتقارير بكل مصداقية واحترافية وهي تنقل المشهد المسرحي والسينمائي والتلفزيوني فتحية وورد لها ولكادرها الرائع ) .

{ الناقد سعد عزيز عبد الصاحب قال ( مازالت (الزمان) راس رمح الصحف العراقية والعربية فنا وابداعا ومظهرا لكل ماهو جديد وهي تتابع الاحداث الثقافية والفنية المهمة في العراق ) .

{ واكد الفنان مثال غازي ان (الزمان هي واحدة من الصحف المهمة ليس في الوقت الحاضر بل منذ تسعينيات القرن المنصرم ولها دور ريادي وكبير لمتابعة الاحداث المختلفة وخاصة الثقافية والفنية محليا وعربيا وعالميا ولاننسى رعايتها بشكل خاص للفنان العراقي ومتبعتها لنشاطات الفن والثقافة ) .

{ رئيس جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين الفنان قاسم سبتي اكد ان (الزمان تنفرد بمهنيتها الحقه لانها تتابع وبحيادية ومصداقية كافة الاحداث السياسية والاقتصادية والاهم الفنية والثقافية وتنقلها للقارئ الكريم بتفاصيلها بالتالي سجلت الجريدة حضورا رائعا واليوم نحن بامس الحاجة لالف زمان تتابع مشهدنا الثقافي والفني فتحية لكافة كوادرها ومابرك للزمان وهي تصدر عددها.(6000