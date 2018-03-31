جريدة إحتضنت طاقات الشباب وأضاءت الأحداث بالزمن الصعب

(الزمان) أكاديمية لحرية الرأي في العمل الصحفي – خيون احمد صالح

بغداد

أذكر جيداً تلك الساعة عندما إتصل بي الاخ الاستاذ سعد البزاز هاتفياً وانا في البيت وأبلغني ان (الزمان) صدرت قبل ايام قليلة في بغداد ودعاني لألتحق بها فورا، فيما كنت آنذاك أعيش حالة من الحيرة والالم أعانيها في تلك الايام من ضيق الحياة لا هم لي غير الاستماع عبر جهاز الراديو لما يدور في الدنيا من امور واحداث سود تلك التي هزتنا جميعاً نحن ابناء هذا البلد وسط ضبابية لمستقبل مجهول لا نعرف مداه .

كانت الفرحة قد اطبقت على قلبي من كل مكان لأن اعود الى عملي الصحفي الذي غادرته منذ اكثر من (14) عاماً شهدت فيها من الاحداث ما يصعب وصفه والتحقت نعم، مستعجلاً الزمن لألتقي بإعز الزملاء سبقني البعض منهم قبل ايام والذين اكتظت بهم غرفة واحدة والآخرون توزعوا عند باب مبنى دار الاديب للطباعة التي اتخذتها الجريدة مقراً موقتاً لها، وكلٌ منهمك في كتابة خبر او تقرير وربما مقال او زميلاً التقط صورة، ولقد رأيت البعض ممن لم يجد مكاناً في تلك الغرفة جلس على درجات مدخل البناية وآخر على صفيحة (تنكة) او كرسي مهمل في حديقة المبنى او صخرة دعبلها الدهر المر الى هناك وكلهم وضع اوراقه بين رجليه يكتب حصيلة يومه ذاك.

من بين من فرحت بلقائه هناك الاخ الدكتور احمد عبد المجيد صديقي القديم الذي كلفه الاخ البزاز برئاسة التحرير وكان هناك ايضاً زملاء اعتز بهم كثيراً كثيراً التقيتهم وفرحتي بهم لاتوصف لانهم من الملاكات الصحفية المتقدمة اعرفهم واعرف قدراتهم الفذة عبر زمن امتد سنوات وسنوات من العمل الصحفي، وكان الانتقاء مهماً، والبداية تشير وبكل ثقة الى إنطلاقة ناجحة لأن أي مؤسسة صحفية بملاكها فكيف بقدرات كان لها الفضل والاسهام الفاعل في إنجاح المؤسسات التي عملوا بها في العهد السابق وأهم من ذلك كان الجميع شباباً .. يحملون في طياتهم سرائر ونفوساً هي انقى من الماء الرقراق مهنيين يشار لهم ببنان الفخر.

عرس في حديقة الامة

فهمت ماذا تريد الجريدة منذ لحظة دخولي والتقائي بالزملاء .. وفي طريقي الى هناك كنت قد شهدت في ساحة التحرير عند نصب الحرية وعند حديقة الامة حتى ساحة الطيران مهرجاناً عفوياً داخل الحديقة الطويلة هو بين الضحك والاسى فمن نصب الحرية ووسط الحديقة الى ساحة الطيران كان هناك حصان يحاول ان يعتلي فرساً وهناك عدد غير قليل يحاول ان يسرقهما، ولكن من اين جاءا وكيف وصلا الى هنا لا احد يعرف وسط الفوضى التي عمت بغداد وضياع القانون تماماً والمطاردة على اشدها بينهما والدنيا تضج بالضحك والتصفيق وصياح بأقذر كلمات الفحش، الا انا كنت حزيناً لهذا المشهد لأنه يؤشر ايضاً مدى الانفلات في بغداد آنذاك ومسكت القلم واستعرت الورق وكتبت موضوعاً اذكر ان عنوانه كان (عرس في حديقة الامة) وتم نشر الخبر في جريدة (الزمان) بنسختها في لندن وكان له صدى هناك كما اخبرني الاستاذ سعد البزاز الذي اوعز ببثه على الفور الى عاصمة الانكليز.

وتوالى الجهد وتوالت الاخبار واوكل الي اضاءة القطاع السياسي وبدأت الج ابواب التنظيمات الحزبية والمنظمات وفجأة وجدت نفسي امام مئات متعددة الاهداف لكن الكثير منها كان غير صادق مستغلاً الوضع غير الطبيعي في بغداد، تلك التنظيمات التي فتحت ابوابها لإستيعاب المشاكل الاجتماعية والسياسية القديمة والمستحدثة بعد الاحتلال الامريكي البغيض وما نجم عنه من تدمير لكل البنى في العراق، ولأن البعض منها غير صادق في اهدافه كان لابد لي من الانتقاء وسط هذه الفوضى السياسية كي لا اقع في خطأ، وبدأت اعود الى الذاكرة والتساؤل عن الشخصيات المهمة منها ما اعرفه ومنها من كان ناشطاً خارج البلد او ممن اندرج في العمل السري او مسجوناً او معتقلاً، وكان هناك خطر .. يحيط الجميع وهم يؤدون عملهم الصحفي بسبب الانفلات الامني والاوضاع غير الطبيعية وغياب مؤسسة الدولة المهمة بعد الاحتلال فعلى سبيل المثال وعند مروري بساحة الطيران متجهاً الى مقر عملي في الجريدة كان لابد ان امر على ساحة الطيران وحديقة الامة والباب الشرقي اذ اصبحت هذه المنطقة وما حولها مكاناً موبوءاً ومجمعاً للعصابات والسكارى واللصوص ومحترفي الجريمة واذكر في احدى المرات بعد عودتي الى البيت مساءً اذ هاجمني شخص سكران وبيده سكيناً ومد يده الى جيب قميصي لكن الله حباني بطول وبنية قوية لاوجه له لكمة طرحته ارضاً ثم غادر هارباً.

ليس من السهولة ان اسرد ما تعرضنا له في تلك الحقبة الحرجة او ما تلاها من السنين فطوال عملي بـ (الزمان) الذي دام عشر سنوات شهدنا الكثير من الصعوبات والمواقف الحرجة حد الخطر فكم من مرة انفجرت بالقرب منا سيارات وعبوات او تغطية تظاهرات تحللتها اعمال عنف فكان الحذر والخطر يأتي من جنود المحتل نفسه وهي كثيرة تلك الاحداث يشاركنا فيها ايضاً صحفيون من مؤسسات اخرى لكن كل هذا لم يفت في عضدنا وواصلنا المسيرة بكل نجاح وحرفية.

علاقات متميزة

الالفة بيننا نحن اسرة الجريدة كانت متميزة حقاً وكنا نتقاسم اللقمة وحتى ما في الجيب وكان اجمل ما في تلك الايام الموائد السيطة نحن العائدون من ساحات مواقع العمل نأكلها لقيمات على عجل وسط مرح ومقالب تشاركنا فيه زميلات مبجلات زاهيات بالحيوية والحنان الاخوي وكان التعاون يؤشر اخوة من نوع فريد ففي خضم العمل كنا نتبادل الادوار حسب حاجة الموضوع كما يقال ونسرع في اضاءة الاحداث بروح الفريق الواحد هدفنا ايصال المعلومة الصحيحة الى القارئ بأسرع وقت ولم كنا نأكل ونكتب وكل منا منكب على اوراقه هذا يكتب وآخر يعد تقريراً والمحررون يستعجلوننا لإيصال ما حصلنا عليه الى القسم الفني بهدف الانتهاء بأسرع وقت بسبب ظروف منع التجول عند الغروب او ربما قبل ذلك لتصدر الجريدة في اليوم التالي زاهية فخمة زاخرة بكل ما يغني قراءها مقالات واخبار وصور تجسد الواقع العراقي وتنقل الصورة للاحداث بدقة متناهية وبحيادية اكسبها احترام الناس والمسؤولين والمصادر التي كانت تزداد بنا ثقة يوماً بعد يوم.

العدد (6000) وأهلاً بالزمان

ماذا يعني صدور العدد ستة آلاف من جريدة يومية كــ (الزمان) .. انه يعني سنين طويلة من الصبر في ظروف هي صعبة يذكرها الناس بل ومؤلمة في كثير من الاحيان الا ان الجميع وبدون استثناء اتصف بالشجاعة ممن عمل في هذه المؤسسة الصحفية المستقلة دون كلل وبصبر العظماء وصلت بصفحاتها الى مواقع في ضمير القارئ والمجتمع برمته، مواقع فخمة ومتقدمة من التقدير والاحترام يشهد بذلك اهتمام القراء وحتى المسؤولين الذين يطلبون المندوبين ويحيونهم بل يميزونهم في العلاقات واللقاءات والمؤتمرات بسبب تلك الاحترافية التي تسبقها نوايا الاخلاص للوطن وحب هذا المجتمع وتاريخه المجيد وكم كان من نلتقي بهم يحيون ابناء الجريدة بـ (اهلاً بالزمان) الزمان التي تنفد نسخها منذ الصباح الباكر.

الزمان .. زمان العراق

في هذا المجال اؤكد ان (الزمان) كانت حاضرة في كل العراق وبرغم الصعوبات اضاءت احداثاً وانشطة امتدت من ذرى جبالنا في كردستان الى وسط العراق وشرقه وغربة سهوله وبواديه وجنوبه وحتى مسطحات الماء في اهواره وصولاً الى امواج الخليج العربي عند حافات الفاو ودفعها الواجب الوطني ان تغطي احداث الموصل وما تبعها ومعارك التحرير ضد الدواعش المجرمين ثم النصر عليهم الذي حققته قواتنا المسلحة والحشد الشعبي، غطت اللقاءات والتجمعات والتظاهرات وبيانات الاحزاب والشخصيات والمنظمات الجماهيرية والنقابات والدولة والاجتماعات والمناسبات الدينية وكان لها السبق الصحفي في الكثير من الاحداث ما بوأها مكان الصدارة وهي وسام شرف وجائزة اجتماعية عليا وشهادة ثقة كبرى الحصول عليها ليس بالامر الهين او السهل وكم كشفت الجريدة عن ملفات وحالات فساد كبيرة مما كان لها اسهام فاعل بإتخاذ اجراءات حكومية تجاه تلك الملفات بالرغم من خطورة هذا الموقف .

لو اردت ان ادخل الى مفردات هذا الموضوع لملأت مجلدات ولكني فقط اذكر ان الاخ احمد عبد المجيد رئيس التحرير كلفني قبل سنوات ان اعد موضوعاً على شكل حلقات في بداية كل عام يتضمن مواجيز للاحداث التي غطتها الجريدة طوال سنة وهذا هو في حقيقته ارشيف فخم وقد ذكر لي مسؤول في احد الاحزاب ان هذا الموضوع متابع ليس في العراق فقط مؤكداً ان دولاً ومؤسسات عالمية تحتفظ به لأهميته السياسية والتاريخية ويبنى من خلاله مواقف وتصرفات دولية كونه مرجعاً صادراً عن جهة موثوقة.

(الزمان) ووكالات الابناء والفضائيات

وفي هذا الإطار ايضاً وعلى الصعيد الشخصي كم هم المسؤولون من كبار رجال الدولة والوزراء والشخصيات وقادة الاحزاب والمنظمات والبرلمانيين والرجالات العلمية والمسؤولات في التنظيمات النسوية التي كانت تتصل بي هاتفياً وفي ساعات غير محددة ليلاً ونهاراً سواء اثناء العمل ام في البيت من داخل العراق خارجه يزودوننا بمعلومات وانشطة اوتصريحات انفردت بها الجريدة وكنا نتابعهم اينما كانوا في انحاء العالم ونفتخر اننا سبقنا وسبقنا في اخبار كثيرة جداً ومعمة اصبحت مادة لوكالات عالمية ينقلون عن (الزمان) ويتابعونها لعظيم ما تقدم وتنشر وتسبق الآخرين .. بل واشير الى ان الكثير من المسؤولين اكدوا لي انهم يبدأون يوم عملهم بقراءة جريدة (الزمان) ولو اردت ان الج هذا المضمار ايضاً لذكرت المئات والمئات من الاخبار التي تهم ابناء العراق واسرهم او ما يخص الموظفين والعمال والفلاحين والكسبة والفنانين والمثقفين وكل فئات المجتمع واهم من ذلك الحيادية المطلقة والشجاعة في نقل الاحداث وهو ما نتوخاه نحن لأن الجريدة هي في حقيقتها مؤسسة اجتماعية شعبية همها ووظيفتها نقل الحقيقة بكل مصداقية وصراحة بعد ان بنت اعظم وارقى العلاقات مع سائر فئات الشعب والمسؤولين والقادة على مختلف الصعد لاسيما المنظمات الجماهيرية والجمعيات والاتحادات الشعبية وحتى المسؤولين الكبار في قواتنا المسلحة البطلة على اختلاف صنوفها وقادة الحشد الشعبي المقدام والشخصيات الدينية الكريمة.

(الزمان) اكاديمية كبرى

(الزمان) الجريدة إحتضنت الشباب ونظمت دورات ودورات في العمل الصحفي والاعلامي لكثير من الراغبين في هذا المجال من الشابات والشباب في كليات الاعلام او من خريجيها، تلقوا دروساً نظرية واخرى ميدانية رافقوا فيها مندوبي الجريدة الى ميادين العمل وترصنوا تماماً ومنحت الكثير منهم ما يشبه شهادات التخرج وزودتهم بوثائق مهدت لهم سبل التعيين او التوظف او الالتحاق بمؤسسات صحفية وإعلامية او وكالات انباء او فضائيات او إذاعات لثقة هذه المؤسسات بالجريدة ولم تبخل عليهم بإغنائهم بكل ما يسلحهم للعمل المستقبلي وبالمجان هدفها الوحيد المساهمة في خلق ملاكات صحفية تسهم في بناء البلد وتطويره من هذه الناحية المهمة في النشاط الوطني متعدد الأتجاهات وهذا من اهمها مما عدها مدرسة كبرى او اكاديمية إعلاميسة راقية بإعتراف الجميع.

جوائز ومكافآت

ومن ابرز ما ميز (الزمان) ايضاً ممارستها في تنظيم المسابقات في كتابة القصة او الادب والفنون وغيرها من الانشطة الثقافية وتقديم الجوائز او التكريم المادي القيم بهدف التشجيع على مثل هذه الانشطة وابراز اسماء الفائزين لكي يكون لهم شأن في تلك المجالات، وكم قدمت حوافز وتكريمات لمؤلفين واسهمت بإصدار نتاجهم الفكري من الكتب والمنشورات التي لها قيمة ثقافية عالية والدعم العالي للكثير بالخدمات الطباعية.

وفيما يتعلق بالخريجين الاوائل من طلبتنا وتلاميذنا في مراحل الدراسة الابتدائية والمتوسطة والاعدادية فقد احتفلت بهم وقدمت لهم جوائز نقدية وعينية ممتازة ونظمت لهم زيارات الى مناطق سياحية مهمة داخل العراق كل هذا لتشجيعهم وتشجيع الاجيال المقبلة ولم يقتصر ذلك على الطلبة بل شمل التكريم الرياضيين والفنانين والشعراء والصحفيين من خارج (الزمان) او من الطلائع في المجال الصحفي او غيره من المجالات.

العدد 7000

وغداً تباشر الجريدة إصدار عددها (6001) لتواصل السير في درب العظمة والرقي نحو العدد سبعة آلاف متبوئة مكان الصدارة في الإعلام المستقل رغم الظروف المالية الحرجة وبالطريق نفسه الذي بدأته عام 2003 في بغداد وبملاحقها والتي من ابرزها الملحق الرياضي لتضيف الى ارشيفها جهداً إستثنائياً آخر يمتد سنوات لـ (الفيتها) السابقة محاطة بحب الخيرين من متابعيها ومريديها في المنظمات والمؤسسات والاحزاب والجماهير المتنورة في عموم المحافظات من المسؤولين والشباب والنساء وحتى الاطفال يتابعون ما تقدمه لهم بمختلف الاختصاصات السياسية والاجتماعية والفنية والثقافية والرياضية وبكل تفرعاتها وبأبوابها الرصينة وفليفاتها ومقالات بقلم افخم الكتاب لتبقى هذه الجريدة مغروسة في ضمائر الطيبين لـ (الفيات) مقبلة من الاصدارات ولتكون هي ايضاً واحدة من اعظم مصادر تاريخ العراق الحديث سيعود اليها الابناء بعد مئات السنين من الباحثين بشوق عبر طيات الزمن ليقفوا على مسيرة اجدادهم الذين هم نحن الآن وليؤدوا التحية لهذه الجريدة وملاكاتها الصحفية والفنية لما قدمته واعدته وما سجلته في حقبتنا التي نعيشها الآن تلك الملاكات وما دونته بجهد استثنائي هدفه الاول والاخير حب الشعب وارتقائه في ظروف هي من اصعب ما مر بالعراق عبر تاريخه الطويل .

واخيراً وقبل ان اودعك عزيزي القارئ ما فارقت (الزمان) الا بسبب الامراض التي هاجمتني لكن الجريدة هذه المؤسسة الفذة ستبقى خالدة في ضميري ووجداني لأن عشر سنوات من العمل المتواصل فيها لا يمكن الا ان تبقى شاخصة في القلب والضمير كونها مؤسسة مستقلة خاطبت وناغمت افكار الاحرار والمثقفين وأمانيهم ولأنها ايضاً متصدية لكل ما يؤدي الى ارتقاء هذا الوطن وتقدمه وبناء وحدته الوطنية بإحترافية عالية وحيادية منضبطة والسير نحو مستقبل زاهر لها وللعاملين فيها وللعراق وابنائه البررة بأذن الله.

واقول مستميحاً العذر من شاعرنا القديم استعارة بيت من احدى قصائده واخضعه لما يماشي هذا المقال:

(زمانك) شمس والبقايا كواكب

إذا طلعت لم يبد منهن كوكب