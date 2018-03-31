كلام أبيض

إنظروا لأنفسكم وتعلموا من (الزمان) – جليل وادي

كنت نشرت مقالا قبل سنوات بعنوان (نكبة الدور الرسالي للأعلام العربي) مع التأكيد على الاعلام العراقي، أشرت فيه الى ان الكثير من وسائلنا الاعلامية قد تخلت عن وظيفتها السامية لحساب توجهات أشخاص وتيارات واحزاب تقف وراءها بصرف النظر عن الثوابت الوطنية، لكن القليل من تلك الوسائل ظلت تكافح من اجل وطن تريد لجروحه ان تندمل ليمارس دوره التاريخي الذي عُرف عنه، وواجهت تلك الوسائل بسبب ذلك صعوبات جمة يوم لم يكن الوعي بحجم المؤامرة التي تستهدف العراق قد تبلور، ويوم كانت أغلب الاحكام تتغذى من نزعة انتقامية وليس استنادا الى رؤية موضوعية، وكانت جريدة (الزمان) إحدى تلك الوسائل التي لم تستحدث لاشاعة ثقافة ضيقة او الترويج لفكر متطرف، او لأشخاص بلا تاريخ سياسي او مهني، بل انطلقت من رؤية واضحة للحاضر واستشراف واع للمستقبل وفهم عميق لكيفية التعامل مع الماضي، وفي كل بعد زمني حضر الوطن بالصورة التي يتطلع لها العراقيون : دولة مدنية معاصرة بثقافة مستنيرة ومؤسسات راسخة، هذه هي صورة الوطن التي عملت (الزمان) من أجلها منذ لحظة صدورها، وهذا ما تلمسته فيها كمراقب متخصص قبل ان أكون أحد كتابها.

قد يتهمني البعض بالتحيز كوني من أهل الدار، ولكن بين التحيز والحقيقة ضمير الكاتب فيصلا، اذا كان يرى في نفسه حاملا لرسالة نبيلة يفترض به تحملها مهما كانت العقبات التي تعترض مسيرته، لان الأمر ليس سهلا، ولا يمكن بحال ان يُسكت عنه، فالوطن والشعب في مفترق طريق، ومصيرهما على شفا حفرة، فمن يشيح بوجهه خوفا او مجاملة او طمعا انما يخون الامانة، ويغدو الأمر عظيما في اثمه عندما يكون الخانعون والمترددون والانتهازيون من النخبة التي نحسب انها الساتر الذي يحتمي به الوطن عند المحن. وظلت (الزمان) من بين تلك السواتر الصلدة، فاستقطبت الذين يضعون العراق في حدقات العيون.

وكان ذلك من بين ما دفعني لطرق باب (الزمان) الذي وجدته مفتوحا من دون قيود او شروط او حتى تذكير الكاتب بتوجهات الجريدة وأهدافها، فعندما يكون الهدف هو الوطن يغدو من العبث التذكير به، بل يفترض ان يكون نصب الاعين في كل حين.

ذات مرة طلب مني مسؤول كبير ان أكون مديرا لقناة فضائية، فأبديت موافقتي على الفور ان أخدم أهلي ووطني من خلالها، لكن الكارثة حدثت عندما أنهى المسؤول كلامه (بأن القناة قناتنا)، في اشارة الى الحزب الذي ينتمي اليه، فأطرقت رأسي خجلا، ودفعا للاحراج، ابلغته من خلال مقربين برفضي العمل، وبعد مدة ليست بالطويلة نبذ الوطن ذلك المسؤول، فاذا به يتسكع في شوارع الغربة، يتنقل بين فندق وآخر، ويتعذر عليه رؤية مدينته وبلاده الا خلسة.

لقد كتبت أعمدة صحفية في العديد من صحفنا المحلية، وكان رؤساء تحريرها يلمحون بشكل او بآخر الى ضرورة تجنب الخوض في موضوعات معينة، وللأمانة لم ألمس مثل ذلك من ادارة تحرير (الزمان) أبدا، بل أتاحت (الزمان) لكتابها الحرية المطلقة في تناول موضوعاتهم، ويكشف هذا عن مستوى المهنية العالية التي تتحلى به.

في ساعة مبكرة من صباح أحد الايام رن هاتفي، ليعاتبني رئيس تحرير صحيفة كبيرة ومستقلة، لانتقادي سياسيين يعلون من انتماء ضيق على حساب الانتماء للوطن، مع انه يدعي الوطنية والثقافة المدنية، وفي مؤسسة اخرى تمتلك صيتا رفيعا غيّر مالكها هيئة تحريرها لأنها نشرت مقالا يمس جهة معينة يرتبط معها بمصالح مالية، حوادث مثل هذه كثيرة في اعلامنا الذي يصح وصف أغلبه بالسائب.

لهذه المسيرة المهنية المشرفة، وهذا الدور الاعلامي الرصين يحق لأسرة تحرير (الزمان) ان تحتفي بنفسها والجريدة، وهي تصدر العدد (6000) ستة آلاف، ويشرفني ويسعدني ان اكون أحد كتابها ورفيقا في مسيرة التنوير، ومن يرى في الزمان غير ذلك فلينظر لنفسه جيدا ويتعلم منها.

ديالى