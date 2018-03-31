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تقلصت الصفحات فزاد عدد القراء – زيد الحلي

وقفتُ كثيرا امام ظاهرة (الزمان) الجريدة، فهي مؤخرا قلصت عدد صفحاتها، في ظرف ليس خافياً على احد، غير ان مؤشرات عدد القراء ارتفعت، وهذا امر لم تألفه الصحف عالميا، فحين تنخفض الصفحات، فان نسبة عالية من القراء، يعزفون عنها .. هذه المحبة بين جريدة (الزمان) وقرائها، ينبغي التوقف عندها، ملياً، ودراستها، فهي مؤشر ايجابي على وفاء القارئ لمطبوعته في السراء والضراء … اعرف صحفاً، محلية وعربية، عالمية، توقفت نهائيا عن الصدور، حالما قلصت عدد صفحاتها، حيث تركها القراء، فأضحت مثل صحراء، دون ماء وشجر .. فماتت.

تطرقتُ الى هذه الجزئية، عامداً، في احتفال عيد العدد الـ 6 الأف من اصدار يومي، مؤكدا ان العلاقة بين الجريدة وقارئها، يمكن لها ان تتجذر بمرور السنين، حين يكون الصدق شعارا، والمهنية مسارا.. واظن ان الجريدة في ضوء ذلك، اجتازت الامتحان بجدارة، من خلال ملاكها الصحفي الكفء، المخلص لها، وربانها، رئيس التحرير، المتكئ على خبرة مهنية زادت على الاربعين سنة.

(الزمان)، جريدة تقف عند ذاتها كثيرا، تتحسس دربها بهدوء، تتطور وتستجيب وتتفاعل وتستلهم من الوطن خطاها،.. هي صحيفة كل الناس، على اختلاف ميولهم واتجاهاتهم، متميزة بالكلمة الجريئة، والتعليق المتزن والمقالة العذبة .. واليوم نرى شجرة (الزمان) تمد اغصانها وثمارها الى كل بيت .. ولازالت تواصل الدرب .. نستغرق قي صفحاتها، تنقلنا الى العالم من حولنا، أو تنقله الينا وتقربه منا .. حاملة هموم الشعب وتناضل من اجل رص الصفوف لحياة اكثر كرامة ونبلاً..

وكم يكون الامر جميلا، حين يعي الجيل الحاضر، ان الصحفي العراقي أدرك في وقت مبكر، ان الصحافة ليست آلات طباعة، او قصاصات ورق، وليست حروفاً وخطوطاً وألواناً على ورق مصقول او ورق (جرايد)، انما هي في الاساس والاصل : المبادرة والابداع والحرية، فأعطى من اجل ذلك الكثير، وتحايل على الكلمات والجمل من اجل الكتابة بأمور ربما هي من المحرمات، في سبيل القارئ، وفي سجل “الزمان” العديد والكثير من الشواهد على وطنيتها، وأعني بالوطنية محبة المواطن والخوض في غاطس معاناته وعرضها على الرأي العام بحذر، لكن بعمق وإحساس بالمسؤولية، انطلاقا من قناعة ثابتة في الوجدان بأن الصحافة الحقيقية لا تحيا بدون الابداع، ولو غادرته فأنها تصبح قصاصات وكلمات بكماء وخرساء .. لا تشع ولا تضيء !

في عيد (الزمان) اذكّر ، من بيدهم الأمر ان الصحفي الحقيقي، عملة نادرة، وعظمة القائمين على رأس العمل الصحفي، تتمثل ببحثهم عن المواهب، قبل البحث عن الولاءات الشخصية والتملق، فكم من صحفي حاذق ظل خلف سياج الصحافة، فيما تسلق وتسيد الواجهة أناس يحملون كل الصفات عدا صفة (الصحفي) فالصحفي النابه، ليس حبة رز في كوم الرز، حيث بالإمكان أخذ هذه الحبة ورميها في البحر… فلا كوم الرز اهتم بها .. ولا هي أثرت فيه، إنما هو ربان سفينة المجتمع ..

عيداً مباركاً زملائي الكرام في (الزمان)… فأنتم والشمس توأم.

Z_alhilly@yahoo.com