عبق الكلمات وعطر (الزمان) – مازن صاحب

سنوات تمضي دهرا وانت في الق، ايتها (الزمان) بلاطك به نفتخر، ومعشر أصحاب كنا وما زلنا ونبقى نعتز وبنا وبهم نؤكد منهج الحضارة عراقيا اصيلا وان اقحمت بغداد في اتون حرب تستعر.

هذا عددك الـ 6000 ، ديمومة اصدار في زمن باتت الصحافة الورقية فيه تحتضر ، فقط لان الفارق بين المسؤول والقائد في شخوصك يختصر ، هذا المعشر من القيادات الصحفية، بمنهج ابي الطيب يطبق معايير صحافة تكبر ولا تستغر ، وهيئة تحرير نتعرف لها بالفضل من الأصدقاء الدكتور احمد عبد المجيد والندى شوكت والموسوي عبد اللطيف والخالدي صباح واخرين لهم بكل الود والعرفان نعترف . اهل الدار لهم الف تحية امنيات بغد تبقى فيه اشراقات عطر (الزمان) دائمة بالعطاء من اجل عراق واحد وطن الجميع .