(الزمان) كحل العيون – جاسم مراد

ليس بالوسع الحديث عن الزمان كمطبوع اعتيادي نقرأه ثم تختفي الكلمات ، الزمان ولدت في ظروف استثنائية ، والعاملون فيها ارتبطت بينهم حالة من الألفة ، والعشق للحرف الممانع ، فهي جريدة ، نعم شقت طريقها في زمن ليس باستطاعة أحد أن يكتب كلماتها ، ولكن بأمكان الجميع أن يتطلع اليها ويتابع الجديد فيها ، كانت الزمان مهاجرة فرضت عليها الظروف الاستثنائية ، لكنها كانت وبالعمق لسان حال الموجوعين من المنسيين في كل العهود ، ورغبة المتطلعين الى حياة افضل تخترق كل الممنوعات والدروب المانعة للحياة الحضارية ،

نقول ذلك ليس تمجيدا بالزمان وهي تعبر العدد الستة الاف من عمرها ، ولكننا نقولها كوننا عشنا وعملنا منذ صدور العدد صفر في الحسابات الرقمية ، لكنها بالفعل كانت تحمل كل ارقام الصامتين الذين كانوا يبحثون بعناء منقطع النظير عن كلمة ومطبوع يأخذهم الى حيث الرغبة في وطن حر وشعب تتجسد في خدمته كل الامكانيات وما اكثرها في الوطن المحاصر بلغات ورغبات الانانية السياسية .

هي كحل العيون ، وهذه كلمة مجازية ، ولكن من عاش الزمان منذ البدء وحتى هذا الرقم الالفيني يمكنه ان يسجل حقيقة تلك الرحلة ، فنحن نعرف انها تعاني من ازمة اقتصادية ، لكننا متيقنون ستعبرها ، فمثلما عاشت ظروف الاتهامات وعمليات التسقيط وعبرتها لكونها بنت الحقيقة ، هي ايضا ستعبر تلك الازمة ، وقيمة الزمان بعشق العاملين لها ، وسؤال ومتابعة المعجبين بحقيقة ماتتناوله من تحقيقات واعمدة ومقالات ، فالكل بدءا من ذاك الذي يقف على بوابتها مرورا بابوسيف مسؤول توزيع الرواتب وعبورا الى رئيس التحرير وهيئة التحرير والمنضدين والعاملين بالاقسام الاخرى حتى غرفة نائبة رئيس التحرير السيدة ندى شوكت والقسم الرياضي المبدع يتعاملون مع الزمان ككيان متجانس في العلاقة والرغبة والتضحية .

نعتقد وليس مجاملة لأحد بان الجميع تغمرهم الابتسامة حينما تصدر الزمان بمانشيت وعناوين ومواضيع وتحقيقات لم يسبقهم احد فيها كونها معبرة عن الجميع ، ولأنها تطوي المسافات مشيا على الاقدام لكل العراقيين ولم تتوقف عند كتلة وطائفة ومذهب وعرق ، فهي ترى كل العراقيين اخوة وكل وحدة من هذه الاخوة يجب ان تعبر الشطين دجلة والفرات وتنقل رسائل المحبة من جبال كردستان الى اهوار الحويزة في جنوب العراق ، فالعراق واحد لايمكن بأي حال من الاحوال ان يقبل القسمة ومن يرغب بتطور جهة واحدة أو يحتضن مذهباً واحداً عليه ان يدرك بأن قوة العراق بفيسفساء تنوعة فبها يتطور العلّ ومنها تنطلق الثقافات وبدونها لايتحقق الاستقلال ، ومنها تكون الدولة القوية البنائية الحاضنة لجميع المواطنيين .نحن نتحسس بل ندرك بان الظروف الراهنة القاسية فرضت على الصحافة صعوبات غير اعتيادية من حيث الاعلانات والتمويل ، لكننا نعرف بان الزمان كانت مقيدة بالكثير من اللاءات والممنوعات التمويلية ، ولهذا تجد الكتاب والعاملين فيها يضرسون الاسنان من اجل ان تبقى الزمان صوت كل الاصوات بغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم ومذاهبهم وعقائدهم ، لكونها تدرك في النهاية بان الجميع سيعودون لخيمة العراق الواحد ، وليس هناك في الدنيا كلها اكثردفئا من حضن العراق .كانت الولادة صعبة ، ولكن الانتماء للوطن اقوى ، لذلك كان الكل من الكل يقدم مايتمكن عليه للزمان ، وكانت الزمان تبحث في ساحات الاردن وفي المقاهي عن المثقفين العراقيين والادباء والصحفيين لكي تقدم ماتستطيع حتى لايقال إن هناك عراقيا مثقفا يدق ابواب الغربة ، والزمان ليست حزبا أو كتلة أو جهة منتمية لكيان، بل ما تفعله هو بسبب الغيرة والشهامة والانتماء الموحد للوطن . وفي تلك الفترة كنت شاهدا على اناس الذين رعتهم الزمان دون ان تطلب منهم حرفا في الجريدة .لذلك لاتستغربوا عندما نقول إن الزمان كحل العيون ، في الوقت الذي كان بايادي البعض قطرات للعيون الذابلة ولم يقدموا تلك القطرة بحجة إن هذا ليس منا ، كانت الزمان تكحل كل العيون..؟هذه مشاهدات لواقع عشناه ، فلسنا هنا بصدد المكاشفة ، وإنما ذكرى الرقم ستة الاف هو الذي دفعنا للاستذكار .وكتبت ذلك ليس بدعوة استذكارية من الزميل فائز جواد . . لابد من التوكيد بأن هناك صحفا عربية مرموقة ومهمة مثل صحيفة الحياة التي تقدمت بزمن طويل عن الزمان ، وكنا في مكتب الزمان في الاردن نتنافس برغبة ارادية وبتوجيهات صحافية أن نتخطى المحدودية الزمانية بالخبر الموثوق والكلمة البينة والتحقيق والمقالة الدالة بالوثائق ، وفعلا عملنا بجهد استثنائي حتى باتت الزمان منافسة بارعة ، ومطلب القارئ في مكتبات الاردن ، مع التركيز على العراق بكل التفاصيل التي تخدم الانسان العراقي.