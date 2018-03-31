الزمان لؤلؤة في بحر الإعلام – محمد العسكري

كم هي الايام تمضي بسرعة كبيرة قبل سنين خلت وفي ظروف صعبة مرت على العراق من سقوط النظام ودخول قوات الاحتلال واحداث كبيرة جرت على الساحة العراقية ومتغيرات عديدة سياسية واجتماعية وامنية واقتصادية وظهر بعد هذه الاحداث كم هائل من الاعلام والاعلاميين والمتطفلين على الاعلام وصحف وفضائيات واذاعات عدة ولكن كان الكل يعتقد انها نزوة وستنتهي بؤقت قريب وسوف يختفي هذا الكم الهائل من الاسفاف في الاعلام وفعلا تساقطات كثير من الاوراق وبقت الشجرات المثمرة والشجرات الرصينة ذات الجذور العميقة تمتد الى حضارة وادي الرافدين العريقة .

كان اقرب المتفائلين وانا كنت احدهم من تابع الولادة الاولى للعدد (صفر) من جريدة الزمان قبل بضع سنين وكان الجميع لا يعتقد انها سوف تستمر نتيجة لظروف عديدة منها الظروف الامنية والسياسية والاقتصادية وغيرها وكذلك التنافس الشرس الموجود بين الصحف والاحزاب التي كانت في وقتها ونتيجة للظروف غير المستقرة تحارب كل الاقلام الشريفة والصحف الرصينة التي تتناول المواضيع بدقة وحساسية وتضع الحلول الناجعة .

انا عاصرت رئيس تحريرها والكادر في فترات صعبة وتيقنت ان هولاء الرجال والنساء يستطيعون ان يسيرو بدرب طويل ويتحملون كل المصاعب والتحديات من اجل ان يرتقوا الى اعلام عراقي مميز وبالفعل اليوم حلت الزمان من اخراج الى سيناريو الى افتتاحيية الى مقالات الى تقارير مراسليين الى لقاءات مميزة تعتبر احد المصادر الاعلامية الرئيسية التي يعتمد عليها كثير من الباحثيين وكثير وكالات الانباء العالمية والكثير من البرامج والندوات السياسية المحترمة التي تعتمد على الزمان كاحد مصادرها نتيجة للمهنية والدقة العالية في تناول المواضيع وتحليلها .

يحق لكادر الزمان وقرأهم ومتابيعها ان يفخروا بهذا الانجاز الوطني الذي قامت به هيئة التحرير بجهود ونكران ذات كبيرين من خلال التفاني في العمل والوقوف في منطقة الوسط (منطقة الوطن) وعدم الانحياز الى أي جهة دون جهة اخرى وهذا من ما جعل للزمان قاعدة جماهيرية واسعة تتابع ما يصدر عن هذة الصحيفة التي استطاعات بفترة قياسية ان تصل قلوب وعقول القراء هنياً لزمان وهنياً لنا على هذا النجاح الذي تحققه

الزمان وهي تشق طريقها وسط هذة الزحمة الكبيرة من وسائل الاعلام

ومن مواقع التواصل الاجتماعي التي دخلت منافسة كبيرة على كثير من الصحف ولكن تبقى الزمان هي لؤلؤة كبيرة في بحر الاعلام ومصدر ملهم للسياسة والثقافة والامن والاقتـــــــــصاد والفن والرياضة .

تحية للكل العاملين وكل عام وجــــريدة الزمان باحــــــــلى واجمل وابهاً صورة .

{ المستـــشار العســكري لــوزارة الدفـاع