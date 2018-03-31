العطواني: تبرز المكاسب وتنتقد بموضوعية – بغداد – الزمان

اكد مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني ان صحيفة الزمان من ابرز الصحف التي تواكب الاحداث الرياضية ان لم تكن ابرزها، ودائما مانشاهد تغطيتها لكافة الاحداث الرياضية بشكل متميز وفعال عبر احترافية كبيرة ومهنية عالية. وبين العطواني ان الصحيفة تسلط الاضواء على المكاسب الايجابية وتنتقد بموضوعية وحيادية كل السلبيات انتقادا بناء هادفا وهذا انما يدل على مهنية الزملاء العاملين فيها وهم ارقام كبيرة واسماء مهمة ولامعة في عالم الصحافة الرياضية واخص بالذكر الزميل المثابر المتفاني قصي حسن . واوضح مدير قسم الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة الشباب والرياضة اننا نرى من واجبنا ان نشد على ايدي القائمين والعاملين في هذه الصحيفة وهم يصلون الى عددهم الـ6 الاف وهو رقم الوصول اليه يدل على مقبولية ونجاح هذا المطبوع منذ تأسيسها وحتى اليوم، لذا لايسعنا الا ان نبارك لها تميزها وتالقها وندعو لها ولجميع العاملين فيها بدوام التوفيق والنجاح والتالق ومزيدا من الابداع خدمة لعراقنا العظيم ولرياضتنا التي ماكان لها ان تتقدم لولا الدعم الاعلامي وابراز الانجازات وتشخيص الاخطاء وهو الامر الذي عملت عليه الزمان عبر ملحقها الرياضي المتميز دوما ان شاء الله.