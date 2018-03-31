كتيبة (الزمان) شرف السلطة – اياد الصالحي

نستوقف التاريخ هنا، لحظة.. لحظة، تنتشي على وقعها النفوس اعتزازاً برجال الزمان رفاق درب المهنة، وهم يَعْبِروا بنجاح كبير محطّات صعبة في رحلة الاخلاص للكلمة والوفاء للقراء ببلوغهم العدد 6000 بكل ما يعينه الرقم من ذكريات عصفت بهم مواقف مريرة، وأثقلت كاهل أسرة التحرير تحدّيات كبيرة لم تُعجِزْ عقول الزملاء عن بلوغ الهدف الأسمى وهو صناعة القرار التحريري والتميزّ في سياسته.

لقد أحتلّت الزمان مكانة رفيعة بين زميلاتها منذ 2003 عام تغيير نظام البلاد يوم هبّتْ عشرات الصحف (مجهولة التمويل) لتتزاحم على تسويق خطاباتها وفق أهواءٍ ضاعت عندها مقادير المهنة، فهي الأخرى أحتُلَّتْ من غُزاة أخفوا مهنهم الحقيقية وقفزوا الى سطوح المطابع وعبثوا بمحابرها وأوراقها ظنّاً بأنهم يصنعون تأريخاً جديداً فإذا بهم يصفعون أنفسهم ندماً لمغامرة خاسرة بعدما تورّطوا بهتكِ عذريّة الصحافة، ليظلّ حملة القلم وحدهم يدافعون عن طُهر رسالتها ويعيدوا ترميم الخراب سلوكاً ومنهجاً.

بذلت الزمان جهداً كبيراً مع قلّة من زميلاتها في تقويم المجتمع وتشذيبه من مظاهر الفساد المستشري بالبلاد، ومحاولة إصلاحه لئلا ينزلق ثانية في أزمات تهدّد مستقبله وتقضّ مضجع أجياله المترقّبة لحياة أفضل وآمَن، وكان قطّاع الرياضة من بين القطاعات الحيوية التي تفاعلت الزمان معه، بل وتصدّرتْ أبرز الصحف العاملة لإصلاح شؤونه ومعاناة ابطاله روّاداً وشباباً من تهوّر قادته وإضطراب برامجهم وعدم فلاحهم في استتباب ظروف الاتحادات والأندية التي عجزتْ عن تغيير معطيات حاضرها ولم تعد ترى بصيصاً من ضوء مستقبلها.

الزمان الرياضي رفعت مشاعل الحق فوق رؤوس الظلاميين ممّن حوّلوا مواقع الرياضة الى دهاليز منافع شخصية ينعمون بملذات صلاحياتهم التي أهدَرتْ ملايين الدنانير بدماء باردة، ويُسجل لكتيبة الدكتورعمار طاهر وقصي حسن وباسم الركابي ومحسن التميمي وساري تحسين المسلّحة بالمهنية وأخلاق الفرسان أنها دكّت وِكْرَ أكثر من فضيحة بحقائق موجعة ودامغة مُستلّة من متابعاتهم الذكية لخفايا الحراك في جميع مفاصل الأولمبية والاتحادات والأندية، رصدوا مكامن خلل القائمين على مشاريع صناعة البطل وطاردوا كتّاب القوانين والنُظم كي يسارعوا في أنقاذ شرعية المؤسسات من الانهيار، واستدلّوا اسباب تراجع بعض الألعاب وكيفية النهوض بالقيم التربوية للرياضيين بعدما تقهقرت وسط أهمال مسؤوليهم سواء أكانوا إداريين أم فنيين.

تلك أبرز ما عكسته صفحات الزمان الأربع في ملحقها اليومي، قبل أن تُقلّص الى صفحتين، تحت ضغط ظروف قاهرة مثل بقية الصحف الأخرى، لكنها احتفظت بقيمتها كمصدر مهمٍّ للباحثين عن السبق الصحفي وتحليل الأزمات واستقصاء ما وراء الحدث بمنتهى الصدق والحياد ولا ننسى مساهمتها في إذكاء الروح الوطنية بين الشباب، وتسليط الضوء على المبدعين في احتفاليات تليق بمنجزهم، وكذلك قرعت الزمان جرس التذكير بتقارير إنسانية عن رواد الرياضة ومؤسسي قواعد ألعابها بعد أن لحق الغُبن والنسيان بقسم كبير منهم لم تشفع لهم ميدالياتهم وكؤوسهم تحت رحمة التهميش فأنبرت الزمان لتمسح دموعهم وتعيد زمانهم البهيّ وتدلّلهم دون أن تجتاح حدود كرامتهم آخر ما تبقى لهم من حصنٍ في أرْذَل العمر.

نشدّ على أيدي مسؤولي صحيفة الزمان بكل عناوينهم المهنية، ونبارك لهم العدد 6000، آملين أن تكون المناسبة منصّة تحفيز لهم ليصدروا آلافٍ أخرى تذهب بطاقاتهم الى مدّيات أرحب في تطويع كلماتهم النزيهة لاستكمال رحلة الإصلاح الرياضي كدأبهم طوال السنين الماضية كونهم حملوا أمانة شرف السلطة الرابعة بوجوهٍ بيض وقلوب مؤمنة بإجتياز سفيرة الوطن الرياضة مِحَنها للخلاص من مرتزقة عرّابي الصفقات وقابضي المقسوم الحرام الذين أهلكوها خمسة عشر عاماً ولم يشبعوا بعد!